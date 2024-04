TP Hồ Chí Minh điều tra việc hơn 200 người tố bị lừa 40 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Quốc tế Nam Hàn, trụ sở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Công ty này do Đỗ Hoàng Linh, ngụ tỉnh Vĩnh Long làm Giám đốc.

Dù không có chức năng tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa E7 (lao động tay nghề cao), nhưng đối tượng Linh vẫn tổ chức quảng cáo, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng tư vấn, cam kết đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc, khiến hơn 220 người bị lừa hơn 40 tỷ đồng.

Đến nay, công an xác định có khoảng 220 người nộp đơn tố cáo Đỗ Hoàng Linh và các trưởng văn phòng đại diện Công ty Quốc tế Nam Hàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Ngoài trụ sở ở quận Bình Tân, công ty này còn có văn phòng ở Hà Nội, do Huỳnh Chí Hiếu ngụ tỉnh Ninh Thuận làm đại diện.

Cơ quan cảnh sát điều tra nhiều lần triệu tập Huỳnh Chí Hiếu để làm rõ việc giúp sức cho Đỗ Hoàng Linh nhưng người này không chấp hành. Hiện Hiếu không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ.

Nhà chức trách đề nghị Huỳnh Chí Hiếu đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh làm việc theo giấy triệu tập. Ngoài ra, đơn vị đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp truy tìm Hiếu.