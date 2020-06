TP HCM: Gần 30.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 2-6 đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Trong đó, các trường công lập tại TP HCM tuyển 66.520 học sinh (HS). Như vậy, dự kiến có khoảng 30.000 HS sẽ phải rớt khỏi cuộc đua vào lớp 10.



Nhiều nơi giảm chỉ tiêu

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2019-2020, toàn TP có hơn 96.000 HS học lớp 9, sẽ xét tốt nghiệp THCS vào cuối năm học. Dự kiến, các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển 70% số HS trên.

Theo hệ thống trường lớp tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 mà sở vừa công bố, các trường THPT công lập năm nay sẽ tuyển 66.520 HS. Như vậy, nếu hơn 96.000 HS lớp 9 được xét tốt nghiệp 100% và dự thi vào lớp 10 thì kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay sẽ loại gần 30.000 HS. Theo một cán bộ phụ trách tuyển sinh, số HS này phải chuyển sang học trường tư, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề hoặc du học...

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (TP HCM) ôn thi cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: TẤN THẠNH

So sánh với năm học trước, năm nay các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh ít hơn gần 800 em khiến sự cạnh tranh vào trường công thêm căng thẳng và khó lường.

Ở các trường tốp 1, chỉ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là tăng chỉ tiêu, từ 645 (năm 2019) lên 690 năm 2020. Trong khi đó, nhiều trường khác lại giảm như Trường THPT Bùi Thị Xuân, giảm từ 675 chỉ tiêu (năm 2019) xuống còn 655 (năm 2020). Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm 135 chỉ tiêu so với năm 2019. Trường THPT Gia Định giảm 45 chỉ tiêu so với năm 2019. Trong khi đó, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Trưng Vương giữ nguyên chỉ tiêu so với năm 2019.

Ở các trường tốp 2, hầu hết cũng giảm chỉ tiêu, như Trường THPT Hùng Vương giảm từ 1.050 chỉ tiêu năm 2019 xuống còn 1.035 chỉ tiêu năm 2020, Trường THPT Phú Nhuận giảm nhiều nhất, từ 915 chỉ tiêu năm 2019 xuống còn 825 chỉ tiêu năm 2020. Ở quận Thủ Đức, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân lại tăng chỉ tiêu từ 670 lên 830. Ở quận 10, Trường THPT Nguyễn Du cũng tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2019.

Tư vấn đăng ký đúng nguyện vọng

Hiện nay tại các trường THCS, HS lớp 9 đang tiến hành đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10. Sau khi có thống kê, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ tổng hợp ban đầu về số nguyện vọng đăng ký ở từng trường. HS sẽ căn cứ vào đó để có một lần điều chỉnh nguyện vọng. Theo quy định của Sở GD-ĐT TP HCM, HS tuyệt đối không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, các cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm tư vấn phụ huynh và HS chọn nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 các trường phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của TP; để bảo đảm việc học tập đối với các trường hợp HS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT xa nơi cư trú, trường THCS tư vấn riêng với phụ huynh, đề nghị phụ huynh chứng minh điều kiện bảo đảm cho HS học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển. Trường hợp nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp 9 hướng dẫn sai sót hoặc không rõ ràng thì lãnh đạo nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với phụ huynh và trước cơ quan quản lý cấp trên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-7, thời điểm vừa kết thúc năm học. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh đến thời gian học và ôn tập của HS nhưng theo Sở GD-ĐT TP HCM, thí sinh không nên quá lo lắng về nội dung thi lớp 10. Quan điểm của sở là học đến đâu thi đến đó, HS chỉ cần ôn kỹ những nội dung đã học để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. Năm nay, cấu trúc đề thi các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tiếp tục giữ ổn định như các năm.