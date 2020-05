Biết điều chỉnh nguyện vọng, cơ hội trúng tuyển lớp 10 rất cao

Ngày 17 và 18/7, học sinh lớp 9 Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2.

Hai NV này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh. Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được đăng ký NV2.

Tính cả NV vào trường chuyên, song bằng tú tài, NV song ngữ tiếng Pháp, khi đăng ký dự tuyển, một học sinh được đăng ký tối đa 13 NV vào trường công lập (7 NV chuyên, 2 NV không chuyên, 2 NV song bằng tú tài, 2 NV song ngữ Tiếng Pháp).

Tuy nhiên, đa số học sinh sẽ chỉ đăng ký 2 NV vào các trường THPT công lập (không kể trường ngoài công lập). Lựa chọn NV thế nào nhằm phù hợp với mức điểm tuyển sinh của các trường khiến không ít phụ huynh, học sinh đau đầu.

Như năm trước, sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một nhóm phụ huynh ở 1 trường THCS đã cho rằng, con mình đủ năng lực để thi tuyển vào lớp 10 tuy nhiên, giáo viên tư vấn là con nên đăng ký học trung cấp nghề. Trong khi gia đình không mong muốn điều đó nhưng giáo viên vẫn thuyết phục, nếu đăng ký NV vào các trường THPT công lập con sẽ trượt khiến học sinh, phụ huynh hoang mang.

Hay chị Trần Xuân Thảo, có con học lớp 9 ở 1 trường THCS ở quận Đống Đa năm nay thi tuyển vào lớp 10 chia sẻ, gia đình muốn con đăng ký NV1 vào Trường THPT Kim Liên nhưng con sợ không đỗ nên chọn NV1 là Trường THPT Lê Qúy Đôn. “Mình rất thích trường Kim Liên và cũng thấy điểm tổng kết các năm của con rất ổn nhưng con điểm chuẩn 2 trường năm ngoái chênh nhau hơn 3 điểm, con không tự tin nên đành chịu”, chị Thảo nói.

Cơ hội ở điều chỉnh NV

Thầy Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) cho rằng, điều quan trọng nhất, học sinh phải căn cứ vào sức học của mình và quá trình chuẩn bị kiến thức. Ngoài ra, điểm chuẩn tuyển sinh của các trường năm trước cũng là 1 căn cứ tin cậy để tham khảo. “Muốn biết sức học của mình ở đâu, các em căn cứ điểm trung bình năm học và sự đánh giá của giáo viên dạy học lớp 9 của mình”, thầy Trung nói.

Ngoài ra, sau khi Sở thông báo kết quả sơ bộ số lượng học sinh dự tuyển vào các trường, nếu thấy số lượng trường nào học sinh đăng ký quá nhiều, có thể tham khảo để điều chỉnh lại NV cho hợp lý.

Cụ thể, theo thông báo ngày 23/6, Sở GD-ĐT sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển cần nộp đơn tại các Phòng GD-ĐT chỉ trong 2 ngày 24-25/6.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2019-2020

Cũng theo thầy Trung, qua các kỳ tuyển sinh cho thấy, không phải học sinh, phụ huynh nào cũng chọn NV phù hợp năng lực học sinh. Đã xảy ra tình trạng, học sinh chạy theo đám đông, theo bạn bè chọn trường này, mình cũng chọn. Phụ huynh lại có xu hướng “xúi, ép” con chọn trường top đầu, trường có tên tuổi nhưng năng lực của con vừa phải. Trong khi đó, cuộc đua vào trường công thì chỉ thiếu nửa điểm, học sinh đã trượt hoặc đỗ.

Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Bích Nga cho biết, năm nào trường cũng đề nghị giáo viên tư vấn học sinh lựa chọn NV. Bởi vì, thầy cô dạy lớp 9 vừa là người nắm bắt sát năng lực, quá trình học của các em vừa có kinh nghiệm dự báo mức điểm tuyển sinh của từng trường để tư vấn cho học sinh chọn NV hợp lý.

Giáo viên luôn khuyên học sinh chọn lựa NV ở mức độ an toàn, sức học đạt 8 điểm nên chọn trường ở mức 7 điểm để đảm bảo chắc thắng. Tuy nhiên, bà Nga cũng cho rằng, mọi ý kiến tư vấn của giáo viên chỉ là một kênh để học sinh, phụ huynh tham khảo, cân nhắc còn quyết định cuối cùng vẫn ở phụ huynh, học sinh.

Như năm ngoái, vì số lượng học sinh đăng ký NV vào trường ít nên Trường THPT Thăng Long (Hà Nội), một trong những trường top đầu đã phải hạ điểm chuẩn tới 10 điểm để tuyển đủ học sinh. Trước đó, trường này được giao chỉ tiêu tuyển 675 em và có 870 em đăng ký NV vào trường.

Như vậy, tỉ lệ chọi vào trường khá thấp do đa số học sinh đã lựa chọn phương án an toàn khi đăng ký NV1 ở trường top dưới. Sau đó, trong số 870 em đăng ký NV1 vào trường này, lại có 130 thi đỗ trường chuyên. Vì thế, để tuyển đủ chỉ tiêu, trường này buộc phải hạ điểm chuẩn tới 10 điểm. Do đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm ngoái của trường này có điểm chuẩn thấp thê thảm (30 điểm) trong lịch sử tuyển sinh.