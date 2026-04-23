Bún bò là một trong những món ăn quen thuộc và được yêu thích nhất tại TP.HCM nhờ hương vị đậm đà, dễ ăn và phù hợp cho cả bữa sáng lẫn bữa tối. Riêng tại khu vực Thủ Đức, nơi tập trung đông sinh viên, dân văn phòng và người lao động, có rất nhiều quán bún bò ngon với mức giá bình dân nhưng chất lượng không hề thua kém những quán nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Từ những quán nhỏ trong hẻm cho đến các địa chỉ đông khách nằm ngay mặt tiền đường lớn, mỗi nơi đều có công thức nấu riêng, tạo nên hương vị hấp dẫn khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Nếu bạn đang tìm kiếm những quán bún bò ngon rẻ ở Thủ Đức để ghé thưởng thức, danh sách dưới đây sẽ là gợi ý rất đáng tham khảo.

Bún bò Gánh - Quán đông khách với nước dùng đậm đà

Bún bò Gánh là địa chỉ quen thuộc với nhiều người dân khu vực Thủ Đức nhờ phần nước dùng đậm vị, thơm mùi sả và có vị cay nhẹ rất đặc trưng. Quán không quá lớn nhưng lúc nào cũng đông khách, đặc biệt vào buổi sáng và giờ tan tầm.

Một tô bún bò tại đây thường có đầy đủ thịt bò, chả, giò heo, tiết và rau sống ăn kèm. Phần nước dùng được ninh từ xương nên có vị ngọt thanh tự nhiên, không quá béo và rất dễ ăn.

Bún bò Huế O Xuân - Giá bình dân, topping đầy đặn

Nếu muốn tìm một quán bún bò ngon với mức giá hợp túi tiền sinh viên thì Bún bò Huế O Xuân là lựa chọn rất phù hợp. Quán nổi tiếng nhờ tô bún đầy đặn, topping nhiều nhưng giá chỉ ở mức bình dân nên luôn đông khách vào mỗi buổi sáng.

Điểm đặc biệt của quán là phần giò heo mềm, chả cua thơm và nước dùng được nêm nếm khá vừa miệng. Ngoài bún bò, quán còn có bánh canh và bún giò để thực khách dễ lựa chọn.

Bún bò Cô Ba - Hương vị đậm chất Huế

Bún bò Cô Ba là quán ăn được nhiều người yêu thích bởi hương vị gần giống với bún bò Huế truyền thống. Nước dùng tại đây có màu đỏ đẹp mắt, thơm mùi sả và sa tế, vị cay vừa phải nên rất hợp với những ai thích ăn đậm vị.

Một tô bún bò tại quán thường có thịt bò tái, chả cua, tiết, giò heo và hành lá cắt nhỏ, ăn kèm rau sống tươi xanh. Không gian quán sạch sẽ, phục vụ nhanh nên dù đông khách vẫn không phải chờ quá lâu.

Bún bò O Ty - Quán nhỏ nhưng luôn đông khách

Dù chỉ là quán ăn bình dân nằm bên đường nhưng Bún bò O Ty lại là địa chỉ quen thuộc của nhiều sinh viên và người dân quanh khu vực làng đại học. Quán có mức giá khá rẻ, phù hợp với học sinh, sinh viên nhưng chất lượng món ăn vẫn rất ổn.

Nước dùng tại đây thiên về vị ngọt thanh, không quá cay nên dễ ăn với nhiều người. Tô bún đầy đủ thịt bò, chả, huyết và đôi khi có thêm giò heo tùy lựa chọn của khách. Quán nằm trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Bún bò Huế Đông Ba - Quán nổi tiếng lâu năm

Bún bò Huế Đông Ba là một trong những quán bún bò lâu năm được nhiều thực khách đánh giá cao tại khu vực Thủ Đức. Quán có không gian rộng rãi, sạch sẽ, thích hợp cho cả gia đình hoặc nhóm bạn ghé ăn.

Điểm nổi bật của quán là nước dùng thơm đậm, topping đa dạng và phần giò heo được hầm mềm vừa phải. Ngoài bún bò truyền thống, quán còn có thêm bún chả cua, bún giò và nước giải khát để khách dễ lựa chọn.

Bún bò Hẻm Nhỏ – Địa chỉ quen thuộc của dân văn phòng

Bún bò Hẻm Nhỏ tuy không quá nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng lại là địa chỉ quen thuộc của nhiều dân văn phòng và người dân địa phương. Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách nhờ hương vị ổn định và giá cả hợp lý.

Một tô bún bò ở đây có phần nước dùng ngọt thanh, thơm mùi sả, kết hợp với thịt bò mềm và chả cua khá ngon. Rau sống được chuẩn bị sạch sẽ, đầy đủ nên giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Bún bò Bà Rịa - Quán ngon dành cho người thích vị cay

Nếu yêu thích những tô bún bò cay nồng, đậm vị thì Bún bò Bà Rịa là địa chỉ rất đáng thử. Quán có phong cách nêm nếm khá mạnh tay, phù hợp với những ai thích ăn cay và thích vị nước dùng đậm đà.

Ngoài phần nước dùng hấp dẫn, quán còn ghi điểm nhờ topping nhiều, đặc biệt là thịt bò mềm và giò heo to, được hầm kỹ nên rất dễ ăn.