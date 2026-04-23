Sau một ngày dài tất bật với công việc, trở về không gian chung cư quen thuộc, điều khiến chúng ta thấy được an ủi nhất đôi khi chỉ là mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa từ gian bếp nhỏ. Trẻ con thì luôn có những đòi hỏi đáng yêu, hôm nay muốn ăn tôm, ngày mai lại thèm cánh gà chiên. Để chiều lòng các thực khách nhí mà mẹ vẫn có thêm thời gian nghỉ ngơi, tại sao chúng ta không thử gộp chung hai nguyên liệu tuyệt vời này vào một món ăn?

Món "tôm và cánh gà rang" với lớp vỏ ngoài xốp giòn rôm rốp, quyện trong hương tỏi phi thơm lừng, bên trong vẫn giữ nguyên vẹn độ mọng nước của thịt thà, hải sản. Một món ăn mang theo hương vị ẩm thực Á Đông đặc trưng, không chỉ "đánh thức" vị giác mà còn là sợi dây gắn kết những câu chuyện rôm rả bên bàn ăn gia đình. Cùng xắn tay áo và bắt tay vào thực hiện ngay nhé!

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm món ăn mang đậm phong vị Á Đông này, bạn cần chuẩn bị:

- Cánh gà: 400g (khoảng 5-6 cái). Nên chọn cánh gà tươi, phần da sáng màu, thịt có độ đàn hồi.

- Tôm tươi: 300g. Bạn có thể dùng tôm sú hoặc tôm càng xanh có gạch. Kích thước tôm nên chọn loại to vừa để thịt chắc và ngọt.

- Bột áo: Bột năng, bột khoai tây hoặc bột bắp.

- Gia vị: Khoảng 3-4 muỗng canh. Đây là linh hồn của món ăn, thường là hỗn hợp tỏi phi xay nhuyễn, vụn bánh mì (panko), muối, tiêu và ớt khô. Bạn có thể dễ dàng tìm mua gói gia vị trộn sẵn ở các siêu thị.

- Gia vị nêm nếm: Muối tinh, tiêu đen xay, rượu gạo (hoặc rượu nấu ăn).

- Rau gia vị: Tỏi băm, hành tây tím thái mỏng, hành lá, cần tây (hoặc ngò rí).

2. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Sơ chế và ướp cánh gà

Cánh gà mua về (nếu dùng đồ đông lạnh) bạn hãy ngâm vào thau nước có pha chút muối. Cách này không chỉ giúp gà rã đông nhanh mà còn đẩy lùi được phần máu thừa, khử mùi tanh cực kỳ hiệu quả.

Sau khi rửa sạch và thấm khô, dùng dao sắc khứa một đường dọc ngay giữa phần thịt lưng của cánh gà. Thao tác nhỏ này giúp gia vị thấm sâu và khi chiên gà sẽ chín thấu tận xương.

Ướp cánh gà với 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê tiêu xay và 1 muỗng canh rượu gạo. Trộn đều và để nghỉ khoảng 15 phút.

Bước 2: Sơ chế và áo bột cho tôm

Tôm tươi cắt bỏ râu, chân. Dùng kéo cắt một đường dọc theo phần lưng (hoặc bụng) tôm để lấy chỉ đen. Việc cắt vỏ tôm cũng tạo khe hở để thịt tôm ngậm đẫm gia vị ở bước sau.

Ướp tôm với chút muối và tiêu trong 10 phút. Sau đó, chắt bỏ phần nước tiết ra từ tôm đi. Cho 2-3 muỗng bột năng vào thau tôm, xóc đều tay. Nhớ chà nhẹ bột vào phần vỏ tôm vừa xẻ để tôm được bao phủ hoàn toàn.

Bước 3: Chiên vàng nguyên liệu

Chiên tôm: Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn vừa đủ láng mặt chảo. Khi dầu nóng, xếp tôm vào áp chảo trên lửa vừa.

Khi vỏ tôm chuyển màu cam đỏ rực rỡ và giòn rụm thì vớt ra đĩa.

Chiên gà: Lăn phần cánh gà đã ướp qua một lớp bột áo (nhớ giũ bỏ phần bột thừa). Cho gà vào chảo dầu (úp phần da xuống trước). Khi mặt da vàng giòn mới lật sang mặt còn lại.

Bật mí: Để thịt gà mềm ẩm bên trong mà không bị khô, bạn có thể đậy nắp chảo khoảng 1-2 phút trong lúc chiên nhé. Khi gà chín vàng ươm, gắp ra để ráo dầu.

Bước 4: Xóc gia vị

Trút bớt dầu trong chảo ra, chỉ để lại một chút xíu. Cho tỏi băm và hành tây tím vào phi thơm lừng. Trút toàn bộ phần tôm và cánh gà đã chiên giòn trở lại chảo. Đảo nhẹ tay.

Nhanh tay rắc gia vị vào chảo. Dùng sạn hất chảo hoặc xóc thật đều để phần tỏi phi, vụn bánh mì bám chặt vào từng nếp khứa của cánh gà và lớp vỏ tôm.

Cuối cùng, thả hành lá cắt khúc và cần tây vào đảo nhanh khoảng 10 giây rồi tắt bếp.

3. Thành phẩm và thưởng thức

Trút món ăn ra chiếc đĩa lớn, màu vàng ươm của tôm và gà lấp ló dưới lớp "tuyết" tỏi phi vàng ruộm trông cực kỳ ngon mắt. Món ăn là sự bùng nổ của kết cấu: Lớp vỏ bên ngoài xốp giòn rôm rốp mang vị mằn mặn, cay cay nhẹ nhàng; bên trong thịt gà và thịt tôm lại vô cùng mềm mọng, giữ nguyên được vị ngọt thanh nguyên bản.

Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi mâm cơm chiều được dọn ra, các bạn nhỏ thích thú nhón từng miếng cánh gà giòn tan, còn người lớn thì nhâm nhi phần tôm xóc tỏi đậm đà. Thêm một bát cơm trắng dẻo thơm và một đĩa rau luộc xanh mát là trọn vẹn hương vị cho một buổi tối quây quần. Nấu ăn không chỉ là lấp đầy dạ dày, mà còn là cách chúng ta tự chữa lành và gửi gắm yêu thương đến những người trân quý nhất!