Người ta nói: "Cái dạ dày và trái tim, nhất định phải có một thứ được lấp đầy. Thế nên, mọi sự mông lung hay sầu muộn trên thế giới này đều có thể dùng món ngon để chống lại!", thế nhưng trời mưa thế này thì nên "lấp đầy dạ dày" bằng món gì được nhỉ?

Trời mưa, nhiệt độ giảm đi đáng kể. Con gái bảo mặc ít áo thì hơi lạnh, mà bảo mặc thêm thì lại sợ nóng. Chao ôi, cái thời tiết này khiến nhiều bà nội trợ cũng cảm thấy "bí món" mỗi khi đi chợ vì nhà tôi vốn cũng không có món nào quá đặc biệt yêu thích.

Gia đình tôi xưa nay vẫn ăn những món cơm nhà giản dị, quanh đi quẩn lại cả năm cũng chỉ có mấy món đó thôi. Thực ra thế này cũng tốt, dù sao cả nhà cũng ăn quen vị rồi, nấu bày vẽ quá mà ăn không hết lại thành ra lãng phí. Giờ con gái cũng lớn rồi, khẩu vị của bé khá giống với bố mẹ. Hiện tại ba bữa mỗi ngày nhà mình đều ăn tại gia, bé không thích ăn thức ăn thừa, cũng may là bữa tối bé ăn tại căng tin trường.

Trời mưa đi chợ hơi bất tiện, tôi quyết định mua mấy con chim bồ câu về để đổi món cho cả nhà.

Đừng coi thường bồ câu vì kích thước nhỏ bé của nó. Các nhà khoa học đã phát hiện thịt bồ câu chứa hàm lượng "sắt heme, kẽm, vitamin nhóm B, protein cao và cephalin" cực kỳ phong phú. Sự kết hợp này giúp bồi bổ protein, tăng sức đề kháng và bổ khí huyết rất tốt.

Dưới đây là 2 cách chế biến món bồ câu thơm ngon, bổ dưỡng mà tôi đã làm cho cả nhà, rất nhanh và dễ thực hiện mà cũng vô cùng ngon cơm:

1. Chim bồ câu hấp

Hấp là phương pháp giữ lại trọn vẹn dưỡng chất nhất. Món bồ câu hấp theo cách này sẽ mềm nhừ, thấm vị, không hề tanh, ngay cả người già không có răng cũng có thể ăn được. Rất phù hợp nếu bạn muốn bồi bổ nhưng cơ thể đang hơi nóng trong.

Nguyên liệu: 1-2 con bồ câu ra ràng, gừng già, hành lá, muối, một ít bia.

Cách làm:

B1: Làm sạch bồ câu, cắt đôi. Trộn đều với gừng, hành, muối và bia. Ướp trong 2 giờ rồi rửa sạch lại dưới vòi nước.

B2: Đặt bồ câu vào đĩa, rắc thêm chút gừng sợi. Cho vào xửng hấp lửa lớn trong 30 phút là hoàn thành.

2. Bồ câu xào gừng

Gừng có tính ấm, giúp tán hàn, ấm tì vị và tăng dương khí. Khi xào ở nhiệt độ cao, gừng sẽ tiết ra hoạt chất giúp át mùi tanh của thịt chim, đồng thời hỗ trợ trừ thấp. Nếu bạn cảm thấy cơ thể đang bị "nặng nề" do ẩm thấp, đây là món dành cho bạn.

Nguyên liệu: 2 con bồ câu ra ràng, 200g gừng già, muối, nước tương, rượu trắng, dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1: Bồ câu làm sạch, chặt miếng nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt chim vào chiên lửa lớn đến khi vàng đều hai mặt. Rưới một chút rượu trắng quanh thành chảo, đảo nhanh tay 7-8 lần.

Bước 2: Gừng rửa sạch, thái lát. Cho thêm dầu vào chảo, chiên gừng cho đến khi hơi cháy cạnh thì đổ thịt chim vào. Thêm nước tương, muối và một lượng nước vừa đủ. Đậy nắp om trong 20 phút.

Bước 3: Mở nắp, vặn lửa lớn để cạn bớt nước sốt. Chiên thêm một chút cho lớp vỏ bồ câu hơi giòn là có thể trình bày ra đĩa.

Lưu ý quan trọng khi chế biến và thưởng thức món ăn từ thịt chim bồ câu

Cách chọn bồ câu ngon: Để món ăn đạt dinh dưỡng cao nhất, bạn nên chọn bồ câu có da dẻ hồng hào, ức đầy đặn. Với món hầm nên chọn bồ câu già (thịt chắc), còn món hấp hay xào thì bồ câu ra ràng (khoảng 20-25 ngày tuổi) là ngon nhất vì thịt mềm và ngọt.

Xử lý mùi tanh triệt để: Bồ câu có mùi đặc trưng khá đậm. Ngoài việc dùng rượu trắng hay bia như trong công thức, bạn có thể dùng hỗn hợp rượu gừng hoặc nước cốt chanh và muối chà xát kỹ phần trong và ngoài con chim, sau đó rửa sạch để thịt thơm hơn khi nấu.

Không nên bỏ qua phần tiết và gan: Trong dân gian, tiết bồ câu rất bổ dưỡng cho khí huyết.

Lưu ý về sức khỏe: Mặc dù bồ câu là "thượng phẩm" bồi bổ, nhưng do hàm lượng dinh dưỡng và protein rất cao, những người đang bị sốt cao, người có bệnh cao huyết áp nặng hoặc người đang bị viêm nhiễm cấp tính nên hạn chế ăn hoặc ăn theo chỉ định của bác sĩ để tránh làm cơ thể thêm nóng.

Tránh kết hợp sai cách: Theo quan niệm thực dưỡng, không nên ăn thịt bồ câu cùng với tôm hoặc cá diếc vì có thể gây dị ứng hoặc đầy bụng, khó tiêu.