Cách nấu bún bò thố đá thơm ngon đơn giản

Nguyên liệu làm bún bò thố đá

500gr bắp bò hoặc nạm bò, 500gr giò heo, bún tươi, hành tím, sả, gừng, tỏi, mắm ruốc Huế, sa tế, dầu điều, nước mắm, muối, đường...

Rau ăn kèm: giá, rau muống bào, hành lá, ngò gai.

Bún bò thố đá là món ăn ưa thích của nhiều người. (Ảnh: B.L)

Cách làm bún bò thố đá

Giò heo và thịt bò rửa sạch, chần qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi, sau đó cho vào nồi hầm cùng gừng, sả đập dập và hành tím nướng. Hầm khoảng 1,5 - 2 tiếng đến khi thịt mềm, nước dùng trong.

Pha hỗn hợp mắm ruốc: lấy 1 thìa mắm ruốc Huế hòa với nước ấm, lọc lấy phần trong. Phi thơm hành, tỏi, sả băm với dầu điều, cho mắm ruốc, sa tế vào đảo đều rồi đổ vào nồi nước dùng. Nêm lại với muối, nước mắm và chút đường cho vừa miệng.

Khi ăn, đặt thố đá lên bếp cho thật nóng. Cho vài lát thịt bò tái vào thố, chan nước dùng sôi lên để thịt chín, thêm bún tươi, hành lá. Hương thơm bốc lên ngào ngạt khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tô bún bò sẽ ngon hơn nếu ăn kèm với rau muống bào, giá và rau thơm.

Bún bò thố đá ăn nóng, nước ngọt tự nhiên từ xương và thịt, vị cay nồng từ sa tế và mắm ruốc hòa quyện tạo nên hương vị đặc trưng. Đây là món ngon lý tưởng cho bữa sáng cuối tuần hoặc những ngày se lạnh, vừa ngon miệng vừa ấm bụng.