Cá rất giàu dinh dưỡng, là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất. Thậm chí, một số loại cá có thể được gọi là siêu thực phẩm, vì loạt chất dinh dưỡng từ chúng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ não, tăng cường trí thông minh.

Loại cá tốt ngang cá hồi nhắc đến ở đây là cá vược hay còn gọi là cá chẽm, là một trong những loài cá ít xương, giàu dinh dưỡng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Với những lợi ích vượt trội, cá vược được so sánh với cá hồi - một loại cá nổi tiếng với lượng omega-3 cao - và thậm chí còn được coi là "tốt hơn cá hồi" trong nhiều khía cạnh.

Đặc biệt, loài cá này rất phổ biến tại Việt Nam, nơi có điều kiện lý tưởng để nuôi trồng và khai thác.

Cá vược không chỉ ít xương, dễ chế biến mà còn là một nguồn protein dồi dào và chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Đặc biệt, lượng chất béo lành mạnh trong cá vược, bao gồm cả axit béo omega-3, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Theo một nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition, các loại cá giàu omega-3 như cá vược giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch nhờ khả năng điều chỉnh mức cholesterol trong máu và giảm viêm.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bệnh tim mạch đang gia tăng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam.

- Giàu omega-3: Mặc dù cá hồi vẫn được xem là "vua" của omega-3, nhưng cá vược cũng không hề kém cạnh. Một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng cá vược là lựa chọn tốt hơn cá hồi vì nó chứa lượng chất béo vừa phải và không gây cảm giác ngấy.

Trong bữa cơm gia đình Việt, cá luôn là nguyên liệu quen thuộc nhờ dễ chế biến, hợp khẩu vị nhiều người và đặc biệt là giàu dinh dưỡng.

- Rất tốt cho sức khỏe tim mạch: Omega-3 trong cá vược đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tim mạch một cách hiệu quả. Axit béo omega-3 giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL) trong máu. Đồng thời, cá vược cũng chứa một lượng đáng kể vitamin D và selen. Đây là hai dưỡng chất quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland đã chỉ ra rằng, việc bổ sung omega-3 từ cá vược trong chế độ ăn uống hàng ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim lên đến 30%.

- Lợi ích toàn diện của cá vược đối với sức khỏe: Cá vược còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Cá vược giàu protein, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp phục hồi cơ thể sau các tổn thương. Thêm vào đó, cá vược chứa nhiều vitamin D và B12, hai loại vitamin thiết yếu cho sức khỏe của xương và hệ thần kinh.

Một nghiên cứu từ Harvard School of Public Health đã chỉ ra rằng, việc bổ sung cá vược vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa, bao gồm suy giảm trí nhớ và viêm khớp. Cũng chính điều này khiến cá vược trở thành một loại thực phẩm không chỉ tốt cho tim mạch mà còn cho sức khỏe toàn diện.

Ngoài những lợi ích về dinh dưỡng, cá vược còn rất được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam nhờ thịt trắng mềm, ít xương và dễ chế biến không chỉ vậy cá vược cũng có giá thành hợp lý so với nhiều loại cá nhập khẩu khác như cá hồi. Điều này tạo điều kiện cho người dân Việt Nam dễ dàng tiếp cận với loại cá giàu dinh dưỡng này mà không cần phải chi trả quá nhiều.

Cách chế biến món cá vược kho cay

Cách làm món ăn này thực ra khá đơn giản, chỉ cần bạn lưu ý trong thao tác chiên và nêm gia vị trong khi kho cá sẽ làm cho món cá trở nên thơm ngon tuyệt vời!

Nguyên liệu: 1 con cá vược, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, bột ớt, 1 cây tỏi lá, 1 thìa canh nước tương, lượng nước tương đen vừa phải, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh rượu gạo nếp, một chút muối, dầu ăn, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Bước 1: Đầu tiên, làm sạch cá vược. Cho cá đã làm sạch vào một bát lớn, rắc một chút muối, đổ một ít rượu nấu ăn vào, thêm hành lá và gừng, xoa đều cho thấm gia vị, ướp trong 15 phút. Trong lúc ướp cá, chúng ta có thể chuẩn bị các nguyên liệu khác. Thái nhỏ hành lá, gừng và tỏi, bẻ nhỏ ớt khô, tỏi lá thái nhỏ.

Bước 2: Làm nóng chảo, đổ dầu ăn vào và đợi cho đến khi dầu bốc khói nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng cho cá vào chiên. Khi một mặt cá đã vàng nâu, cẩn thận lật cá bằng xẻng nấu ăn kim loại và chiên mặt còn lại cho đến khi vàng nâu. Sau khi chiên xong, đẩy cá sang một bên chảo. Cho gừng tỏi vào chỗ trống trong chảo, đảo nhanh tay đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, dầu hào và một ít nước vào chảo. Rắc chút muối, cuối cùng đừng quên cho một thìa rượu gạo vào. Đậy vung và ninh nhỏ lửa trong 8 phút. Trong 8 phút này, lật cá giữa chừng để cả hai mặt đều thấm đều nước dùng.

Bước 3: Khi gần hết thời gian, mở nắp, cho tỏi lá và tinh chất cốt gà vào, đun nhỏ lửa thêm 30 giây. Bước này để hương thơm của tỏi lá thấm vào nước dùng, nâng tầm hương vị của món ăn lên một tầm cao mới.

Vậy là món cá vược kho cay thơm ngon đã hoàn thành! Dọn ra đĩa, nhìn nước dùng đỏ rực, da cá vàng ươm, tỏi lá xanh mướt, cùng mùi thơm cay nồng nàn đã đủ kích thích vị giác ngay cả khi chưa ăn miếng nào.