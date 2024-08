Anh trai say Hi tập 10: Anh Tú Atus thắng Erik nhờ tiết mục khiến trường quay khóc hết nước mắt

Livestage 4 Anh trai say Hi khai hỏa với 6/8 tiết mục trình diễn đầy bùng nổ với đa dạng thể loại màu sắc khác nhau, đưa khán giả từ bất ngờ này sang đến ngỡ ngàng khác.

Bước đến Livestage 4, các Anh Trai sẽ chia làm 2 bảng A và B, team của Nhóm trưởng Erik sẽ đấu với team của Nhóm trưởng Anh Tú Atus tại bảng A, team của Nhóm trưởng Rhyder sẽ đấu với team của Nhóm trưởng HURRYKNG tại bảng B. 4 đội sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục và 500 khán giả sẽ chấm điểm cá nhân cho các Anh Trai. Điểm nhóm sẽ là tổng điểm của 4 Anh Trai trong nhóm.

Sân khấu "vỡ tung" với tiết mục của team Erik

Bước vào bảng đấu ngang tài ngang sức, đội của Erik và Anh Tú Atus quyết định bứt phá với mong muốn thể hiện âm nhạc của mình đa dạng hơn không chỉ gói ghém trong khuôn khổ âm nhạc về tình yêu, 2 đội thi chọn chủ đề đất nước và gia đình để thể hiện được sự sáng tạo và tôn vinh tính văn hóa con người Việt Nam tại chương trình.

Tiết mục "Anh trai nước Việt" của team Erik

Khi lần đầu tiên nghe qua type-beat, lắng nghe được những giai điệu hùng hồn cả đội Erik cảm nhận đây sẽ là type-beat team có thể dễ dàng sáng tạo nhất. Sau khi cả đội thống nhất ý kiến với mong muốn được mang văn hóa bản sắc Việt Nam vào 1 tiết mục tại Anh trai say Hi. Nói về ca từ trong tiết mục Anh Trai Nước Việt, Đức Phúc khẳng định mình không muốn dùng những từ ngữ quá đao to búa lớn mà chỉ tập trung vào tinh thần rằng dù có gục ngã thì người con đất Việt vẫn kiên cường đứng lên một cách mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn như ông cha ta xưa nay vẫn đang làm.

Đặc biệt, đoạn cuối của phần trình diễn như đẩy cao trào với việc mang dàn Anh Trai đã dừng chân tại chương trình quay trở lại trong sự vỡ òa cùng tiếng hò reo của khán giả. MC Trấn Thành cũng không kìm nén được những giọt nước mắt mà ôm lấy dàn Anh Trai thốt lên: "Đây là một tiết mục mang tầm cỡ của Chung kết". Khi nhận được câu hỏi về việc vì sao lại nghĩ ra ý tưởng đem những gương mặt này quay trở lại, Erik chia sẻ đây là 1 tiết mục ý nghĩa và mong muốn mời toàn bộ các Anh Trai đã dừng chân cùng xuất hiện. Bài hát "Anh Trai Nước Việt" là sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, việc sử dụng nhạc cụ dân tộc cùng với các yếu tố âm nhạc đương đại để tạo ra một sản phẩm vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa đã tạo nên được trải nghiệm cảm xúc hấp dẫn người nghe.

Team Atus khiến khán giả xúc động với ca khúc về tình mẫu tử

Được đánh giá là nhân tố all-rounder của chương trình, Dương Domic thể hiện các kĩ năng của mình xuất sắc qua các vòng thi từ sản xuất nhạc, tham gia viết lời, hát, rap và nhảy. Ở vòng thi Tứ kết với luật chơi đầy khắc nghiệt, khi nhận được type-beat từ chương trình, Dương Domic không ngần ngại chọn ngay ý tưởng làm bài hát về mẹ. Chia sẻ về lý do chọn chủ đề này, anh nói: "Mình đã nghĩ về những lời yêu thương đó rất nhiều nhưng mình chưa thể nói ra một cách trực tiếp với mẹ, vì vậy mình đã dùng những lời muốn nói đó gom hết vào bài hát này".

Tiết mục Bao la tình mẹ của team Atus

Khi nhận được câu hỏi về ý tưởng dựng tiết mục, cả Anh Tú Atus – Dương Domic – Quang Trung – Song Luân và Anh Tú đều nhớ về ký ức tuổi thơ và những món đồ gắn bó với mẹ như: chiếc quạt đan bằng lá được mẹ phe phẩy chở che cho con mỗi giấc ngủ, cây chổi và những đòn roi mẹ răn dạy khi con không ngoan, chiếc xe máy cũ mẹ tần tảo chở con đi đi về về, chiếc quạt trần đóng bụi hay món canh rau ngót từ bữa cơm gia đình mẹ nấu... Tất cả những ý tưởng đó đã góp phần tạo nên một tiết mục trên cả tuyệt vời.

Mở đầu bằng lời hát ru truyền thống trong nền văn hóa Việt Nam cùng sự xuất hiện của NSND Kim Xuân, tiết mục ngay lập tức đã chạm đến cảm xúc người nghe ngay từ những giây đầu. Xuyên suốt bài hát là những ca từ như lời tâm sự của người con gửi đến mẹ, bao tâm tư chất kín trong lòng chưa một lần dám thổ lộ nay mượn vào âm nhạc để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm vô bờ bến dành cho người mẹ của mình. Bài hát kết thúc với sự xuất hiện của NSND Kim Xuân hòa ca cùng 5 thành viên của đội đã lấy đi nước mắt của khán giả.

Kết thúc phần trình diễn, cả khán phòng ngập tràn cảm xúc với những câu chuyện được 5 Anh Trai chia sẻ, khoảnh khắc NSND Kim Xuân cất tiếng gọi thân thương cho Dương Domic là "Đăng Dương", MC Trấn Thành nghẹn ngào: "Khi nghe chị Kim Xuân gọi Dương Domic là Đăng Dương tôi thật sự xúc động, vì dù có đi đâu dù mình có là "ông này bà kia" với tên gọi nào đi chăng nữa thì chỉ có gia đình mới gọi mình bằng tên gọi thân thương như vậy".

Lần đầu tiên bộ 3 GERDNANG cùng đội, bùng nổ hơn bao giờ hết cùng Isaac – Pháp Kiều

Với mục tiêu của đội trưởng HURRYKNG là "ba mảnh ghép" GERDNANG phải về chung 1 đội cùng làm nhạc "chiến" hết mình ở vòng tứ kết. HURRYKNG toại nguyện khi sở hữu đội hình trong mơ gồm: HIEUTHUHAI, Negav, Isaac, Pháp Kiều. 5 thành viên kết hợp với nhau đã mang đến năng lượng HipHop, sức nóng từ WALK như đã "đốt cháy" sân khấu Anh Trai "Say Hi" trong sự hò reo của toàn thể khán giả. Cả khán đài như nóng dần lên qua từng verse rap của các thành viên trong đội, đoạn hook đầy catchy của anh cả Isaac khiến bất cứ ai nghe qua đều muốn replay nghe đi nghe lại.

Sự kết hợp của các kỹ thuật trong rap, flow và lyrics của từng thành viên đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc chất lượng cao và đầy sáng tạo. Khi nhận được câu hỏi liệu đây có phải tiết mục tâm đắc nhất chương trình không, Anh Trai HIEUTHUHAI trả lời: "Trong chương trình thì em đã có rất nhiều tiết mục tâm đắc, nhưng để nói về tiết mục ý nghĩa nhất thì đây chính là tiết mục như vậy, WALK như đánh dấu sự trưởng thành của GERDNANG tụi em, hôm nay tụi em đứng ở đây gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV để chứng minh cho mọi người thấy tình anh em trong rap và showbiz nó mạnh mẽ như thế nào!".

Bên cạnh đó, Livestage 4 tập 10 đã chiêu đãi khán giả với loạt tiết mục mãn nhãn mãn nhĩ với đa dạng thể loại và màu sắc khác nhau. Giữ vững thế mạnh của team cùng khả năng sản xuất nhạc cực đỉnh, đội Rhyder mang đến phần trình diễn "Chân Thành" là bản tình ca đầy day dứt về mối tình đơn phương, kết hợp cùng điệu múa đương đại, bài hát được dự đoán sẽ nối tiếp Hào Quang và công phá Top Trending sau này. "Sau Đêm Nay" và "SOS" là 2 bài hát bước vào Round 2 đầu tiên, mang phong cách chuẩn boyband, "Sau Đêm Nay" của đội Erik khiến người nghe nhún nhảy theo từng giai điệu mà tiết mục mang đến. Với sự xuất hiện bất ngờ với khách mời Ciin – TikToker nổi tiếng với hơn 15 triệu follower, "SOS" đem đến màu sắc tươi mới tràn đầy năng lượng chưa từng được team Rhyder thể hiện trước đây khiến khán giả vô cùng thích thú.

Kết quả chung cuộc, team Atus đã chiến thắng team Erik, team HURRYKNG cũng nhận được số phiếu bầu nhỉnh hơn team Rhyder. Như vậy, team Atus và HURRYKNG bước vào trận tranh nhất - nhì sẽ lên sóng tuần sau. Team Erik và Rhyder tranh ba - tư với 2 tiết mục Qua Đêm Nay và SOS, tuy nhiên kết quả bình chọn cũng sẽ được công bố vào tuần sau.

Anh trai say Hi tập 11 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV2 Vie Channel và VieON.

Thu