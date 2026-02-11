Top 4 máy hút bụi cầm tay “must-have” cho Tết 2026

1. Dreame R10 - Máy hút bụi cầm tay không dây đa năng

Đánh giá: Máy hút bụi không dây mạnh mẽ, pin lâu

Ưu điểm nổi bật:

- Lực hút mạnh, dễ dàng xử lý bụi bẩn trên sàn, thảm, ghế sofa và gầm nội thất.

- Thiết kế không dây tiện lợi, cầm nắm nhẹ, dùng lâu mà không mỏi tay.

- Pin trâu, phù hợp dọn toàn bộ căn nhà trước Tết.

Đánh giá tổng quan: Đây là lựa chọn chủ lực nếu bạn muốn một máy hút bụi thật sự đa năng, đủ lực để đánh bật bụi mịn và lông thú trong mọi không gian.

Mua tại đây

2. Dreame D20 Pro - Máy hút bụi giường nệm chuyên sâu

Đánh giá: Máy hút bụi chuyên cho bề mặt mềm

Ưu điểm nổi bật:

- Đầu hút thiết kế đặc biệt để hút bụi, phấn hoa và lông thú bám trên giường, đệm, sofa.

- Nhỏ gọn, dễ thao tác ở các khu vực cần dọn kỹ.

- Rất phù hợp cho nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi - nơi bụi bám nhiều và khó lau chùi.

Đánh giá tổng quan: Nếu bạn muốn dọn sạch giường ngủ & sofa trước Tết, đây là “chiến binh” rất đáng đầu tư.

Mua tại đây

3. Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini - Gọn nhẹ, dễ dùng

Đánh giá: Máy mini nhỏ gọn, hiệu quả tốt

Ưu điểm nổi bật:

- Thiết kế siêu nhẹ, phù hợp dọn nhanh bàn ghế, kệ sách, ô tô hay góc nhỏ.

- Lực hút đủ dùng cho bụi thông thường - phù hợp nhu cầu dọn nhanh Tết.

- Giá mềm, dễ cất gọn sau khi sử dụng.

Đánh giá tổng quan: Một lựa chọn phổ dụng, tiện lợi và không “gánh” quá nhiều công nghệ, nhưng vẫn giúp bạn xử lý bụi hiệu quả ở những vị trí nhỏ.

Mua tại đây

4. Shark WANDVAC Cordless Hand Vac - Lựa chọn từ thương hiệu uy tín

Đánh giá: Máy hút bụi cầm tay đến từ thương hiệu Shark

Ưu điểm nổi bật:

- Lực hút mạnh hơn máy mini và đa dụng trên nhiều bề mặt.

- Thiết kế cầm tay nhẹ nhàng, dễ dàng tiếp cận các ngóc ngách.

- Phù hợp để dọn sofa, rèm cửa, bàn ghế và nội thất xe hơi.

Đánh giá tổng quan: Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn muốn một máy cầm tay vừa đủ mạnh, vận hành ổn định, mà không cần đầu tư quá lớn.

Mua tại đây