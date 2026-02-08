Gần Tết, nhiều gia đình đang dọn nhà theo cách này để đỡ mệt hơn hẳn

Thay vào đó, nhiều gia đình đang chọn một cách dọn khác hẳn: dọn bằng cách bỏ bớt, thay vì làm sạch mọi thứ.

Nghe thì đơn giản, nhưng cách làm này lại khiến không ít người thừa nhận: “Năm nay dọn nhà nhẹ người hơn hẳn”.

Không dọn để sạch, mà dọn để trống

Khác với kiểu dọn truyền thống – lau từng góc, đánh từng vết bẩn – cách dọn đang được nhiều gia đình áp dụng là làm trống không gian trước, làm sạch sau.

Cụ thể, họ bắt đầu bằng việc:

- Thu gọn đồ không dùng trong 3–6 tháng

- Cất bớt vật trang trí nhỏ, đồ lặt vặt

- Bỏ thẳng tay những món “để đó cho có”

Khi bề mặt trống đi, việc lau chùi nhanh hơn rất nhiều, thậm chí không cần dùng đến nhiều nước tẩy rửa.

Dọn nhà theo nguyên tắc “mỗi ngày một khu”

Thay vì dành trọn một ngày cuối tuần để “đại tu” nhà cửa, nhiều gia đình chọn mỗi ngày dọn một khu nhỏ:

- Hôm nay dọn tủ giày

- Ngày mai gọn lại bàn bếp

- Ngày kia sắp xếp lại tủ quần áo

Mỗi lần chỉ mất 15–30 phút, nhưng sau một tuần, nhà đã khác hẳn mà cơ thể không bị rơi vào trạng thái kiệt sức.

Lau ít hơn, nhưng đúng chỗ

Một điểm đáng chú ý là nhiều gia đình chủ động bỏ bớt những khu vực “dọn cho đẹp”.

- Không còn cố lau:

- Mặt trên tủ cao ít dùng

- Góc khuất không sinh hoạt

- Những vị trí chỉ “sạch để ngắm”

Thay vào đó, họ tập trung làm sạch những nơi chạm tay hằng ngày như tay nắm cửa, công tắc, mặt bếp, bàn ăn, lavabo. Cách này giúp nhà trông gọn và sạch hơn về cảm giác, dù không phải mọi góc đều được đánh bóng.

Dọn nhà nhưng không “lôi hết đồ ra”

Một thay đổi khác khiến nhiều người thấy đỡ mệt là không tháo tung đồ đạc.

Tủ quần áo không còn cảnh lôi ra xếp lại toàn bộ, mà chỉ:

- Treo lại cho thẳng

- Bỏ bớt đồ ít mặc

- Gấp lại nhóm hay dùng

Bếp cũng vậy, chỉ cần gom lại đúng nhóm, không cần rửa lại tất cả nồi niêu.

Dọn sớm để tránh “đuối” sát Tết

Nhiều gia đình chia sẻ rằng họ bắt đầu dọn nhà sớm hơn mọi năm. Không phải để nhà sạch từ đầu tháng, mà để tránh áp lực dồn vào vài ngày cuối năm.

Việc dọn rải rác giúp những ngày giáp Tết nhẹ đầu hơn, không còn cảm giác vừa mệt vừa cáu – điều mà rất nhiều người từng gặp.

Vì sao cách dọn này lan nhanh?

Theo nhiều người, lý do đơn giản là vì:

- Ít mệt hơn

- Ít phải dùng sức

- Không cần mua thêm nhiều đồ làm sạch

Quan trọng nhất: không biến dọn nhà thành “cuộc chiến”

Dọn nhà, suy cho cùng, là để chuẩn bị cho một năm mới dễ chịu hơn – chứ không phải để tự làm mình kiệt sức trước khi Tết kịp bắt đầu.

Khi dọn nhà không còn là áp lực

Cách dọn nhà này không khiến nhà “bóng loáng như mẫu”, nhưng lại mang đến một cảm giác khác: gọn – thoáng – nhẹ đầu.

Và với nhiều gia đình, như thế đã là đủ cho một cái Tết không quá mệt mỏi.