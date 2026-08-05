Mùa hè sắp kết thúc nhưng thời tiết thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng trước khi đến Lập Thu. Đây cũng là lúc chúng ta cần tìm kiếm những mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát để xua tan đi cái nắng oi bức, khó chịu. Thay vì những nốt hương nồng nàn, ấm áp của mùa đông, các dòng nước hoa mang hơi hướng thảo mộc, cam chanh tươi mát hoặc xạ hương sạch sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của những tín đồ mê mùi hương.

Nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa biết chọn mùi gì cho lúc giao mùa này, hãy cùng điểm qua 4 chai nước hoa "chân ái" mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu và cực kỳ bám mùi, giúp bạn luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh.

1. Prada Infusion d'Iris

Đứng đầu danh sách những chai nước hoa mùa hè được yêu thích nhất chắc chắn không thể bỏ qua Prada Infusion d'Iris. Mỗi lần xịt em này lên người, bạn sẽ liên tục nhận được những lời khen ngợi bởi mùi hương unisex cực kỳ có khí chất và độ nhận diện cao. Khác với những dòng nước hoa ngọt ngào thông thường, mùi hương này mang lại cảm giác thanh mát của rễ cây diên vĩ, không hề khô ẩm mà ngược lại rất tràn đầy sức sống của cây cối mùa hè.

Hương thơm thoang thoảng chút rêu màng xanh tươi, kết hợp với vị gừng thanh nhẹ hoàn toàn không bị cay hắc, giúp tổng thể trở nên vô cùng tinh tế và mượt mà. Không hề có một chút dư vị phấn nào, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích mùi hương cỏ mộc thuần khiết, sạch sẽ, dễ dàng phối hợp cho cả đi làm hàng ngày hay những dịp dạo phố.

2. Penhaligon's Quercus

Mùa hè ở những thành phố lớn thường rất dài và oi nồng, nhưng chỉ cần xịt Penhaligon's Quercus, mọi sự bức bối dường như đều tan biến. Đây là chai nước hoa gắn bó nhiều năm liền bởi khả năng xoa dịu tâm trạng cực kỳ hiệu quả, mang lại cho bạn cảm giác bình yên và thư thái.

Tầng hương đầu mở ra với sự bùng nổ tươi mát của chanh vàng và chanh xanh, kết hợp trọn vẹn với các loại trái cây họ cam chanh để tạo nên độ thủy nhuận, trong vắt. Càng về sau, mùi hương càng chuyển hóa dịu dàng hơn với hoa trắng và gỗ tuyết tùng. Dù có độ lưu hương phong phú, em này lại không hề gây choáng ngợp mà rất nịnh mũi, mang đến cảm giác như một cô gái mặc váy trắng giặt ủi sạch sẽ đang đứng dưới tán cây rợp bóng mát vào một buổi chiều nhẹ nhàng.

3. Tom Ford White Suede

Nếu bạn đang tìm kiếm một mùi hương khiến người xung quanh phải tò mò và thầm ngưỡng mộ mỗi khi lướt qua, thì Tom Ford White Suede chính là cái tên không thể hoàn hảo hơn. Không mang nét ngọt ngào đại trà hay sắc sảo gắt mũi của các dòng nước hoa thị trường, em này mang đến mùi hương có chiều sâu nhờ sự pha trộn hoàn hảo giữa da lộn trầm ấm và sự tinh khiết của xạ hương.

Cảm giác khi ngửi White Suede giống như được ôm ấp trong sự mềm mại, ấm áp nhưng vô cùng thanh sạch, hoàn toàn không mang lại bất kỳ cảm giác phiền muộn nào. Khí chất mà chai nước hoa này mang lại giống như hình ảnh của một tiểu thư đài các, xung quanh luôn bao trùm bởi bầu không khí "thời gian tĩnh lặng" đầy sang trọng và tao nhã, khiến ai cũng muốn ngập ngừng xích lại gần hơn.

4. Burberry Her Eau de Toilette

Đóng lại danh sách mùa hè là một mùi hương trái cây ngọt ngào nhưng không hề bị ngấy, mang tên Burberry Her EDT. Nếu bạn là tín đồ của hương vị quả mọng thanh mát, đặc biệt là nho xanh, chắc chắn bạn sẽ phải lòng chai nước hoa này ngay từ lần xịt đầu tiên.

Mùi hương mở ra giống như một ly soda nho xanh mát lạnh sủi bọt tăm, tràn ngập vị ngọt mọng nước tự nhiên, sau đó chuyển dần sang lớp hương xạ hương kết hợp với hoa nhài mềm mại, mượt mà như kẹo dẻo. Càng về cuối ngày, mùi hương càng bám sát vào da thịt, tạo nên sự quyến rũ nhẹ nhàng và thanh sạch hơn rất nhiều so với những dòng nước hoa trái cây thông thường. Đây thực sự là người bạn đồng hành tuyệt vời giúp bạn giữ gìn năng lượng tươi vui và rạng rỡ suốt cả ngày dài hè năng động.