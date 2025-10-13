Top 3 The Voice Kids năm nào: 2 giọng ca gặt hái thành công, 1 người vẫn chật vật với nghề

Phát sóng lần đầu vào năm 2013, The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí nhanh chóng trở thành chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc được khán giả cả nước yêu thích.

Sau hơn một thập kỷ, những giọng ca nhí từng gây sốt trên sân khấu năm ấy nay đều đã trưởng thành và chọn cho mình những con đường riêng: người tiếp tục theo đuổi âm nhạc, thậm chí có người chọn sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng.

Quang Anh - từ “Quán quân nhí” đến rapper tài năng

Năm 2013, Nguyễn Quang Anh giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên, gây ấn tượng với chất giọng nội lực và cảm xúc. Thay vì vội vàng bước vào showbiz, anh chọn tập trung học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo chuyên ngành nhạc Jazz, để rèn luyện kỹ năng và định hình phong cách âm nhạc riêng.

Năm 2023, Quang Anh trở lại với nghệ danh Rhyder, tham gia Rap Việt mùa 3 và ghi dấu ấn nhờ khả năng hát - rap linh hoạt cùng hình ảnh trẻ trung, cá tính.

Tiếp nối thành công, năm 2024, anh xuất sắc giành ngôi Á quân chương trình "Anh trai say hi". Bên cạnh đó, anh xuất hiện trong đội hình Nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai "Best 5" cùng HIEUTHUHAI, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc.

Dù không chạm tới ngôi vị cao nhất, Rhyder vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi hành trình nỗ lực, sáng tạo và tinh thần nghiêm túc với âm nhạc. Những bài hát của Rhyder được khán giả yêu mến có thể kể đến như Hào quang, Chịu cách mình nói thua, Sau cơn suy, Bay không cần cánh... Từ "quán quân nhí" năm nào đến rapper trưởng thành hôm nay, Quang Anh cho thấy sự tiến bộ bền bỉ và đam mê không ngừng với nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi - từ "cô bé dân ca" đến nghệ sĩ trẻ đa năng vươn tầm quốc tế

Từng gây chú ý với loạt ca khúc Quê em mùa nước mũ và Áo mới Cà Mau, Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc sau The Voice Kids 2013, được khán giả yêu mến nhờ giọng ca ngọt ngào, mộc mạc và đậm chất miền Tây. Dù nổi tiếng sớm, cô không dừng lại ở danh xưng "cô bé dân ca", mà từng bước định hình phong cách riêng và khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ của mình.

Từ năm 2019, Phương Mỹ Chi bắt đầu sự nghiệp độc lập, thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc mới - từ bolero, pop đến R&B - và phát hành Bát Nhã Thuyền, cùng album CHI, đánh dấu hình ảnh nghệ sĩ trẻ đa sắc màu, dám đổi mới. Đặc biệt, album Vũ Trụ Cò Bay (2023) được xem là cú bứt phá trong sự nghiệp khi cô kết hợp dân ca với âm nhạc hiện đại, lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam để tạo nên phong cách riêng biệt.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Phương Mỹ Chi còn gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Mùa hè 2025, cô giành Quán quân Em Xinh Say Hi với 779.290 lượt bình chọn, vượt qua 29 thí sinh khác. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu khi đạt hạng 3 chung kết Sing! Asia, chỉ xếp sau đại diện Nhật Bản và Trung Quốc.

Từ cô bé miền Tây chân chất đến nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị thế của thế hệ ca sĩ Gen Z mang tinh thần đổi mới, vừa giữ hồn dân ca, vừa đưa âm nhạc Việt vươn xa hơn trên bản đồ châu Á.

DUYBI – từ "cậu bé Gặp mẹ trong mơ" đến hành trình tìm chỗ đứng riêng trong âm nhạc

Tham gia Giọng hát Việt Nhí 2013, Trần Ngọc Duy (DuyBi) nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả qua ca khúc Gặp mẹ trong mơ.

Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cùng cảm xúc chân thật đã giúp cậu bé đến từ Hà Nội giành ngôi vị Á quân và trở thành một trong những giọng ca nhí được yêu mến nhất mùa đầu tiên. Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Thanh Bùi, DuyBi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê.

Mười năm sau, DuyBi trở lại với EP đầu tay "LO2E DOC", đánh dấu hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Dự án gồm các ca khúc kết hợp giữa pop ballad, lofi và âm hưởng dân ca Việt, mang tinh thần nhẹ nhàng, trầm lắng và chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân. Anh gọi EP này là "tập tài liệu tình yêu", nơi lưu giữ những cảm xúc chân thành được ấp ủ suốt 3 năm.

Hiện tại, DuyBi theo đuổi hướng âm nhạc độc lập, thường xuyên hát giao lưu và giới thiệu sản phẩm mới qua các nền tảng trực tuyến. Dù chưa có nhiều dấu ấn nổi bật như Quang Anh hay Phương Mỹ Chi, anh vẫn bền bỉ với đam mê, lựa chọn con đường âm nhạc riêng - lặng lẽ, nhưng đầy kiên định và chân thành.