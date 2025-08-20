Truyền thông Thái Lan đưa tin nam ca sĩ King The Voice (tên thật là King Pichet Buakhum) bị đột quỵ sau buổi diễn ở Pattaya. Vợ nam ca sĩ cho biết anh có triệu chứng khó thở, chóng mặt, nôn mửa và sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện King The Voice có dấu hiệu tắc nghẽn mạch máu, liền chuyển anh vào phòng hồi sức tích cực (ICU).

Kết quả chẩn đoán cho thấy nam ca sĩ bị đột quỵ do tắc nhiều mạch máu ở vùng tiểu não bên phải và vùng cổ, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng, vận động. Trên mạng xã hội, vợ King The Voice thông báo tình hình: "Hiện chồng tôi vẫn nằm trong phòng ICU, không thể ngồi dậy. Tay chân anh chưa bị liệt, vẫn nói chuyện được, chỉ là ăn rất ít". Cô cho biết nam ca sĩ sẽ phải điều trị trong thời gian dài, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ đã động viên.

King The Voice bị đột quỵ khi biểu diễn tại Pattaya, Thái Lan

Thông tin nam ca sĩ nổi tiếng đột ngột bị đột quỵ khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên, chúc cho King The Voice sớm khỏe lại.

Nam ca sĩ có tên thật là King Pichet Buakhum, sinh năm 1978 tại Bangkok, Thái Lan. Anh là giảng viên thanh nhạc có tiếng, đồng thời tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp, hát bè cho nhiều ngôi sao âm nhạc. Năm 2012, anh thi The Voice Thái Lan mùa 1 và lọt vào đến vòng chung kết. Từ đó, nam ca sĩ sử dụng nghệ danh King The Voice. Cũng trong năm 2012, anh ký hợp đồng với Universal Music Thái Lan, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của hãng.

Nam ca sĩ là gương mặt nổi bật của cuộc thi The Voice Thái Lan

King The Voice hạnh phúc bên vợ con

Nguồn: True ID