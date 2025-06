Mỹ Tâm bị học trò tố chèn ép, “triệt đường sống”

Vào tối 2/6, Bảo Uyên - nữ ca sĩ từng được khán giả biết đến khi là học trò của Mỹ Tâm tại The Voice 2015 đã đăng tải video gây xôn xao dư luận. Theo đó, đoạn clip dài gần 5 phút được Bảo Uyên chia sẻ việc bị chèn ép, chặn đường làm nghề vì “không biết nịnh”.

Dù không nhắc tên ai cụ thể nhưng Mỹ Tâm đã ngay lập tức bị réo gọi trên MXH. Bên cạnh đó, Bảo Uyên còn cho rằng vì cô là bản sao của Mỹ Tâm nên có thể soán ngôi cô giáo bất kỳ lúc nào. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khẳng định được người trong ekip tiết lộ rằng ở đêm Chung kết, do sở hữu giọng cao chót vót nên nếu hát chung cùng Mỹ Tâm thì sẽ có sự so sánh. Vì vậy, đây là lý do khiến cho cô không thể bước tiếp và dừng lại ở đêm Bán kết.

Bảo Uyên bất ngờ lên tiếng ngầm ám chỉ bị Mỹ Tâm chèn ép, chặn đường sự nghiệp vì mình là “bản sao”

Tuy nhiên sau khi bài “phốt” của Bảo Uyên lên sóng, cô đã nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Số đông ý kiến cho rằng, dù Bảo Uyên sở hữu giọng hát vang sáng nhưng đặt cạnh những thí sinh cùng thời điểm thì cô không gây được quá nhiều sự ấn tượng.

Mặt khác, tư duy âm nhạc cùng sự nỗ lực trong suốt 10 năm qua giữa cô và Đức Phúc là câu trả lời rõ ràng nhất cho lý do vì sao Mỹ Tâm không lựa chọn “bản sao” vào chung kết. Cộng đồng mạng khẳng định, không phải Mỹ Tâm mà chính Bảo Uyên đã “chặn” cơ hội làm nghề của mình và những việc làm này càng chứng minh quyết định của HLV là hoàn toàn chính xác.

Sau đoạn clip gây xôn xao, Bảo Uyên tiếp tục đăng đàn giải thích về hành động của mình nhưng lại nhận về nhiều lời chỉ trích

Thu Phương bị học trò tố hai mặt, phân biệt đối xử tại The Voice và màn hóa giải mâu thuẫn trong quá khứ

Sau khi mùa The Voice 2015 kết thúc, HLV Thu Phương đối mặt với nhiều tranh cãi khi một số học trò và người thân của thí sinh lên tiếng chỉ trích cách làm việc của cô. Ca nương Kiều Anh, một trong những thí sinh nổi bật của đội Thu Phương đã bị loại ở vòng Bán kết. Sau đó, gia đình ca nương Kiều Anh đã lên tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của Thu Phương, cho rằng cô thiếu công bằng và không giữ lời hứa. Kiều Anh cho biết sau chương trình, cô và Thu Phương đã hủy kết bạn trên mạng xã hội và không còn liên lạc với nhau.

Gia đình Ca nương Kiều Anh từng đăng đàn tố Thu Phương phân biệt đối xử

Sau ồn ào này, Kimmese và một học trò khác của Thu Phương là Yến Tatoo cũng tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân về những trải nghiệm không tốt khi làm việc với nữ HLV. Cô cho rằng Thu Phương "diễn quá đạt" và "hai mặt", đồng thời tiết lộ rằng những lời hứa về việc hỗ trợ thí sinh sau chương trình đã không được thực hiện.

Trước những lời tố cáo từ học trò, Thu Phương đã chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích hay phản hồi. Ở thời điểm này, đại diện truyền thông của cô cho biết việc đi giải thích cho người khác hiểu không phải là phong cách của cô. Về phía Kimmese hay Yến Tatoo, cả hai sau đó đã xóa những bài viết này trên trang cá nhân.

Bài viết từng dậy sóng MXH của Kimmese được cho là ám chỉ Thu Phương “hai mặt”

Sau gần một thập kỷ không liên lạc, Thu Phương và Kiều Anh đã có cơ hội tái hợp tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong chương trình, Kiều Anh ban đầu bày tỏ mong muốn làm việc với huấn luyện viên khác để có thêm trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, sau đó cô đã đồng ý gia nhập liên minh của Thu Phương. Cả hai đã làm việc cùng nhau một cách suôn sẻ, cho thấy mối quan hệ đã được cải thiện. Màn hội ngộ của Thu Phương và Kiều Anh tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã thu hút sự chú ý của khán giả và được xem là đánh dấu sự hòa giải sau những mâu thuẫn trong quá khứ.

Thu Phương và Ca nương Kiều Anh hòa giải mâu thuẫn trong quá khứ khi hội ngộ tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Thu Minh cùng ồn ào “cạch mặt” Hương Tràm gây xôn xao

Một trong những ồn ào mâu thuẫn thầy trò căng thẳng nhất showbiz Việt phải kể đến lùm xùm giữa Thu Minh và Hương Tràm. Năm 2012, Hương Tràm trở thành Quán quân mùa đầu tiên của The Voice Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Thu Minh. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt.

Cụ thể vào tháng 11/2013, trong một bài phỏng vấn, Thu Minh chia sẻ rằng Hương Tràm không còn liên lạc với cô sau cuộc thi, khiến cô không thể hỗ trợ học trò như mong muốn. Lời chia sẻ này khiến Hương Tràm cảm thấy tổn thương. Cô đã viết một bức tâm thư trên trang cá nhân, thừa nhận rằng mình thiếu khéo léo trong giao tiếp, dẫn đến hiểu lầm với HLV của mình.

Đáng chú ý, Hương Tràm còn “tố” đàn chị cướp công dựng bài của mình khi còn trong cuộc thi. Nữ ca sĩ viết: “Thời gian em thi, hầu như những ca khúc chị giao cho em về tự vỡ bài và tìm cách xử lý trước rồi sau đó sẽ đến cùng chị vỡ bài. Nhưng sau khi em đến vỡ bài cùng chị thì có những clip chị tung lên lúc đấy vô hình chung mọi người nói em là không hề biết sáng tạo, tất cả đều do Thu Minh dựng lên. Em chỉ biết im lặng. Đúng thế... Bởi đó là hình ảnh của chị, là uy tín của chị. Chị đặt hết nó vào em, em sẽ trở thành niềm tin của chị”.

Mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm rạn nứt ngay sau The Voice 2012

Một phần bức tâm thư của Hương Tràm dành cho Thu Minh

Sau nhiều lần gửi lời xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi từ Thu Minh, Hương Tràm chia sẻ trong một bài phỏng vấn năm 2017 rằng câu chuyện với Thu Minh là điều khiến cô áy náy và buồn nhất trong nhiều năm làm nghề.

Vào năm 2018, mối quan hệ của Thu Minh - Hương Tràm được xem là “gương vỡ lại lành” khi khoảnh khắc chào hỏi nhau giữa hai thầy trò được bắt gặp tại một sự kiện thời trang. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai đã tiến triển hơn sau nhiều sóng gió.

Khoảnh khắc Thu Minh và Hương Tràm chào hỏi nhau tại một sự kiện vào năm 2018 sau 6 năm không nhìn mặt

Đến tháng 11/2022, Thu Minh bất ngờ nhắc đến Hương Tràm trong một đoạn clip chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Cô cầm tấm hình chụp cùng Hương Tràm và tâm sự: "Thêm một thành công với quán quân đầu tiên của The Voice Hương Tràm thuộc đội của Thu Minh. Năm đó, chúng tôi cùng nâng cao cúp chiến thắng. Một chiến thắng oanh liệt" . Chia sẻ này khiến khán giả tin rằng mâu thuẫn giữa hai thầy trò đã được hóa giải và Thu Minh đã thực sự tha thứ cho học trò cũ.

Khoảnh khắc nâng cúp chiến thắng được Thu Minh đưa vào video chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp