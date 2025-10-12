Hồ ly đỏ bước ra từ truyền thuyết đẹp chấn động: Visual ma mị sốc chưa từng thấy, ai chê xem lại gu thẩm mỹ

Trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Nhập Thanh Vân đóng cùng Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu nhận phải không ít những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên mới đây, cô nàng đã có một khung hình đẹp phong thần khiến cho cả những khán giả khó tính nhất cũng phải để lại những bình luận khen ngợi.

Khung hình đẹp phong thần của Lư Dục Hiểu ở Nhập Thanh Vân đang khiến khán giả "quay xe" khen ngợi cô.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền một cảnh hành động của Lư Dục Hiểu với nam chính Hầu Minh Hạo và nam phụ Đặng Hiếu Từ. Nữ diễn viên gây chú ý với tạo hình đồ đỏ và để tóc thả. Cộng thêm thần thái cực kỳ đỉnh, tất cả tạo nên một vẻ đẹp ma mị mà ít ai nghĩ Lư Dục Hiểu có thể khắc họa được. Thậm chí trên nền tảng Weibo, không ít người còn ví Lư Dục Hiểu giống như hồ ly đỏ bước ra từ truyền thuyết, mang một vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ đến cùng cực.

Đáng chú ý là ở phân đoạn này, các góc máy cũng được đánh giá là rất đẹp, gu thẩm mỹ có phần tương đồng với Quách Kính Minh - người từng giúp Lư Dục Hiểu trở nên nổi tiếng nhờ vai Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ. Có lẽ cũng vì vậy mà nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1999 càng được nâng tầm.





Lư Dục Hiểu thể hiện vẻ đẹp ma mị khiến nhiều người bất ngờ.

Cảnh quay khiến những ai từng chê Lư Dục Hiểu phải "quay xe".

Bình luận của netizen về tạo hình mới nhất của Lư Dục Hiểu trong Nhập Thanh Vân: - Bà nữ chính đẹp điên. Đã đồ đỏ lại còn tóc thả. - Phim nào của chị này mình cũng không xem vì ghét lắm riêng phim này thấy đẹp điên. - Phong cách cũng cũng Quách Kính Minh nhỉ. - Sốc nhất đối với tui vẫn là nhỏ Hiểu đẹp kiểu ma mị ghê. - Phim này các diễn viên đẹp quá trời, tui thích bé Hiểu lắm, nội dung cũng ok mà sao thấy có mấy page mọi người gay gắt dữ vậy không biết.

Nói thêm về Nhập Thanh Vân, đây là bộ phim thuộc thể loại ngôn tình - cổ trang kể câu chuyện của cặp đôi Kỷ Bá Tể và Minh Ý. Nhân vật nam chính Kỷ Bá Tể vốn mang thân phận tội nhân, nhưng nhờ vinh quang tại đại hội Thanh Vân mà thay đổi số phận, trở thành một nhân vật cao quý.

Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu nên duyên trong phim Nhập Thanh Vân.

Tại đại hội Thanh Vân, người mà Kỷ Bá Tể đánh bại không ai khác ngoài nữ chính Minh Hiến do Lư Dục Hiểu đảm nhận. Cô vốn là nữ nhi nhưng từ nhỏ phải sống với thân phận nam nhân, gánh vác nhiều trọng trách. Dẫu vậy, thất bại tại đại hội Thanh Vân đã biến Minh Hiến từ người hùng trở thành kẻ tội đồ. Chẳng những vậy, Minh Hiến còn trúng một loại kỳ độc.

Để có thể sống sót và lấy lại những gì đã mất, Minh Hiến lấy thân phận giả Minh Ý, cố tình tiếp cận Kỷ Bá Tể. Cô muốn tìm kiếm giải dược từ chỗ Kỷ Bá Tể nên đã thiết kế một kế hoạch quyến rũ anh.