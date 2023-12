Top 3 con giáp số đỏ nhất năm Giáp Thìn 2024: Qua hạn Tam tai, lội ngược dòng ngoạn mục

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024 là một năm hanh thông với nhiều con giáp trong đó 3 con giáp sau đây được cho là sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nhất.

Đáng chú ý là 2 trong 3 con giáp này đã gặp không ít khó khăn trong năm Quý Mão 2023 và năm Giáp Thìn 2024 được dự báo sẽ là lúc họ lội ngược dòng, lấy lại những gì đã mất và thực hiện được những dự định của mình.

Con giáp may mắn ở vị trí số 3: Tuổi Tý

Đứng đầu trong bảng xếp hạng 12 con giáp, tuổi Tý được đánh giá cao nhất về trí tuệ, sự nhanh nhẹn và khả năng ứng biến linh hoạt trước những thay đổi của môi trường sống.

Tử vi học có nói, nếu như năm Quý Mão 2023, đa số người tuổi Tý phải lao đao do dính năm giữa hạn Tam tai, cả về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên lẫn sức khỏe của họ đều gặp những khó khăn nhất định, thì mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2024, người tuổi Tý bước vào năm cuối của hạn Tam tai, dần bước ra khỏi giai đoạn u ám, lại thêm có được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chống lưng nên người tuổi Tý sẽ đón nhận khá nhiều thuận lợi và may mắn, thậm chí được kỳ vọng sẽ có một năm tài chính xuất sắc, chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực cá nhân và tài chính, thể hiện sự thịnh vượng đặc trưng của họ.

Nên nhớ rằng, khả năng thích ứng và bản năng nội tại của họ sẽ đóng vai trò là công cụ quan trọng để nắm bắt những cơ hội vàng này. Do đó, người tuổi Tý được khuyên nên tin vào trực giác của mình và tiếp tục kiên trì để khai thác triệt để tiềm năng to lớn mà năm may mắn này mang lại.

Con giáp may mắn ở vị trí số 2: Tuổi Thân

Cũng giống tuổi Tý, năm Quý Mão 2023, người tuổi Thân bước vào năm giữa Tam Tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng, nhiều chuyện dễ đi vào bế tắc, có những cơ hội đến rồi lại đi khiến họ khó thu được kết quả.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi trong năm 2024. Bước vào năm cuối hạn Tam Tai, những ảnh hưởng không tốt với họ sẽ dần mất đi, khiến vận trình năm Giáp Thìn của người tuổi Thân ngày càng trở nên hanh thông.

Được thế cục tam hợp Thân - Tý - Thìn nâng đỡ nên tuổi Thân sẽ được chiếu cố rất nhiều trong năm Giáp Thìn. Sự kết hợp này sẽ mang lại cho họ sự đổi mới và cùng những bước tiến thú vị trong nghề nghiệp. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát của mình, tuổi Thân sẽ dễ dàng nắm bắt thời cơ và biến nó thành thành tựu cho bản thân.

Đặc biệt, do tạo thành thế cục tam hợp với Tý và Thìn nên trong làm ăn, nếu tuổi Thân kết hợp được với người tuổi Tý thì khả năng thành công cũng sẽ cao hơn, vì đây là năm thịnh vượng cho cả 2 con giáp này.

Con giáp may mắn ở vị trí số 1: Tuổi Hợi

Trong quan niệm của người phương Đông, Hợi là con giáp thường gắn liền với sự giàu có và sung túc. Người ta tin rằng những người sinh năm Hợi có thiên hướng thành công về mặt tài chính và thường gặp may mắn khi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Với bản chất siêng năng và chăm chỉ của họ, cùng với khả năng biết tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, khiến họ trở nên giỏi quản lý và tích lũy của cải.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn được đánh giá cao ở sự trung thực và hào phóng của họ. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần toan tính thiệt hơn. Nhờ tư duy tích cực đó, họ cũng dễ gặp quý nhân trên đường đời và gặt hái được nhiều thành công trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi được cho là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn nhất và gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Đi kèm với những thành công này là mức thu nhập của họ sẽ được cải thiện rõ rệt. Những người làm về kinh doanh sẽ dễ có những hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương cũng đứng trước nhiều cơ hội thăng tiến hấp dẫn.

Tất nhiên, để có được những thành tựu này, những người tuổi Hợi phải luôn tỉnh táo và biết nắm bắt để có thể biến những điều đó trở thành hiện thực.

