Tôm làm thế này thì nấu bao nhiêu cơm cũng hết!

Để đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất cho cơ thể, ngoài thịt - cá - trứng, chị em đừng quên thêm hải sản vào thực đơn hàng tuần nha. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn cách làm món tôm rang trứng muối vừa ngon vừa nhanh gọn. Đảm bảo ai ăn cũng ưng lắm luôn!

Tôm rang trứng muối

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm tôm rang trứng muối

1. Tôm nõn: 300-400gr

2. Trứng muối: 3-4 quả

3. Rau củ: 3-4 tép tỏi, 2 nhánh hành lá

4. Gia vị: Bơ lạt, đường, muối, hạt tiêu

5. Rượu trắng: 200ml

Cách làm tôm rang trứng muối

- Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Bạn rửa qua tôm nõn với nước rồi tiếp tục rửa với rượu trắng cho hết mùi tanh. Sau đó, tráng lại tôm với nước 1 lần nữa và để ráo. Hành lá bỏ gốc, rửa sạch và cắt nhỏ. Bóc vỏ tỏi, băm nhỏ.

Với trứng muối, bạn cho vào xửng hấp, hấp khoảng 3-4 phút trên lửa vừa để trứng chín rồi dằm nát.

Dầm nhỏ trứng muối sau khi hấp nè

- Bước 2: Rang tôm với trứng muối

Bạn cho vào chảo 1-2 thìa cà phê dầu ăn. Đợi dầu nóng già rồi thả tôm vào, đảo đều tay trên lửa vừa khoảng 3-4 phút cho đến khi tôm ngả hồng thì tắt bếp, cho tôm ra đĩa riêng. Tiếp theo, bạn đun chảy khoảng 1-2 thìa cà phê bơ lạt. Khi bơ chảy hoàn toàn, bạn phi thơm phần tỏi đã băm nhỏ và đổ phần trứng muối đã dầm vào, đảo đều tay.

Khi thấy trứng muối khô lại và tỏa mùi thơm bạn thêm tôm vào, giảm lửa và đậy vung khoảng 5 phút. Nêm nếm chút muối/nước mắm và hạt tiêu, đảo tôm thêm khoảng 2 phút nữa là xong!

Trước khi tắt bếp khoảng 30 giây, chị em đừng quên thêm hành lá đã cắt nhỏ vào nha

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món tôm rang trứng muối rồi đấy. Thịt tôm ngọt kết hợp cùng vị mằn mặn, ngầy ngậy đặc trưng của trứng muối đảm bảo sẽ rất đưa cơm!

Với những thông tin và gợi ý này, hy vọng chị em sẽ có thêm một cách chế biến tôm thành món ăn vừa ngon vừa bổ.

Chúc bạn và gia đình có bữa ăn ngon với cách làm tôm rang trứng muối này nhé!

Sai lầm khi chế biến tôm, gây hại cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Tôm là loại thực phẩm cung cấp nhiều canxi và dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên nếu không chế biến đúng cách, tôm có thể "đầu độc" bạn đấy. Đây là lưu ý khi chế biến tôm mà chị em cần tuyệt đối ghi nhớ: Không kết hợp tôm với các loại rau củ quả giàu vitamin C.

Chất asen có trong tôm khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C rất dễ tạo ra chất độc gây chết người. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ giàu vitamin C. Ăn trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, chanh, cà chua, ổi, bưởi… ngay sau khi ăn tôm cũng là điều cần tránh. Với các món salad tôm, bạn cũng nên chú ý loại bỏ các nguyên liệu có vitamin C.

Đối với trẻ nhỏ, chỉ nên cho trẻ ăn thực phẩm giàu vitamin C khoảng 4 giờ sau khi ăn tôm.

Ngoài ra, nhiều người tin rằng vỏ tôm là bộ phận chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên đây cũng là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thịt tôm mới là thứ cung cấp nhiều canxi nha. Vỏ tôm được cấu tạo chủ yếu từ kitin, chất này không hề chứa canxi mà còn tương đối khó tiêu hóa và có thể gây dị ứng nữa đấy!