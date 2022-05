Tôm mà rang thế này thì ăn mãi không chán, thao tác đơn giản chưa tới 15 phút là xong!

Sai lầm khi chế biến tôm, gây hại cho sức khỏe mà có thể bạn chưa biết

Tôm là loại thực phẩm cung cấp nhiều canxi và dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên nếu không chế biến đúng cách, tôm có thể "đầu độc" bạn đấy. Đây là lưu ý khi chế biến tôm mà chị em cần tuyệt đối ghi nhớ: Không kết hợp tôm với các loại rau củ quả giàu vitamin C.

Chất asen có trong tôm khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C rất dễ tạo ra chất độc gây chết người. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ giàu vitamin C. Ăn trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, chanh, cà chua, ổi, bưởi… ngay sau khi ăn tôm cũng là điều cần tránh. Với các món salad tôm, bạn cũng nên chú ý loại bỏ các nguyên liệu có vitamin C.

Đối với trẻ nhỏ, chỉ nên cho trẻ ăn thực phẩm giàu vitamin C khoảng 4 giờ sau khi ăn tôm.

Ngoài ra, nhiều người tin rằng vỏ tôm là bộ phận chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên đây cũng là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thịt tôm mới là thứ cung cấp nhiều canxi nha. Vỏ tôm được cấu tạo chủ yếu từ kitin, chất này không hề chứa canxi mà còn tương đối khó tiêu hóa và có thể gây dị ứng nữa đấy.