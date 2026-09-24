"Phú bà" Ngọc Loan lại khiến dân mạng nức nở vì độ khéo tay: Tự làm 3 vị bánh Trung thu Lava, ai cũng phải hỏi “chị còn giấu nghề gì?”

Trung thu đến gần, thay vì chỉ mua bánh về thưởng thức, Ngọc Loan lại tiếp tục vào bếp tự làm bánh cho các bé. Mới đây, người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ video ghi lại quá trình làm bánh Trung thu Lava tại nhà, khiến cư dân mạng một lần nữa phải xuýt xoa vì độ khéo tay.

Trong phần chia sẻ, Ngọc Loan cho biết năm nay cô làm 3 loại gồm Lava trứng chảy, Lava socola và Lava matcha. Cô cũng thừa nhận làm kiểu bánh này "cực muốn xỉu", nhưng sau khi hoàn thành được thành phẩm thì lại rất vui.

Và nhìn những chiếc bánh sau khi ra lò, có thể hiểu vì sao đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ có nhân lava bên trong, phần tạo hình bên ngoài cũng được Ngọc Loan chăm chút khá kỹ, hướng đến những chiếc bánh nhỏ xinh, phù hợp với không khí Trung thu dành cho trẻ em.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Không phải bánh Trung thu bình thường, năm nay chơi hẳn 3 vị lava

Điểm khiến màn làm bánh lần này đáng chú ý nhất chính là phần nhân. Thay vì chỉ làm một vị truyền thống, Ngọc Loan chia thành 3 loại trứng chảy, socola và matcha để các bé có thêm lựa chọn. Qua video, cô lần lượt thực hiện các công đoạn từ chuẩn bị phần vỏ, làm nhân, tạo hình rồi hoàn thiện bánh. Những chiếc bánh sau khi nướng có lớp vỏ vàng nâu, kích thước nhỏ gọn và được xếp thành từng khay.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Bánh Trung thu Lava vốn có phần nhân mềm, chảy khi cắt hoặc bẻ bánh. Vì vậy, công đoạn xử lý nhân và tạo hình đòi hỏi khá nhiều sự tỉ mỉ. Ngọc Loan cũng cho biết bản thân mất không ít thời gian để làm, nhưng khi thành phẩm hoàn thành thì cảm giác rất vui.

Đáng nói, đây không phải lần đầu cô tự làm bánh Trung thu. Theo thông tin được chia sẻ lại từ các nội dung trước đó, năm 2024 Ngọc Loan từng làm bánh nướng tạo hình hoa sen, năm 2025 chuyển sang bánh dẻo, còn năm nay thử phiên bản bánh nướng nhân lava. Có vẻ mỗi mùa Trung thu, cô lại tự tìm một kiểu bánh mới để thử sức thay vì lặp lại công thức cũ.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Làm bánh cho các bé nhưng dân mạng lại "xin phần" trước

Nếu Ngọc Loan chỉ đăng thành phẩm, có lẽ dân mạng đã đủ trầm trồ. Nhưng việc cô quay cả quá trình làm bánh tại nhà lại khiến video có cảm giác gần gũi hơn.

Bên dưới bài đăng, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước những chiếc bánh được làm khá chỉn chu. Có người đùa rằng lần nào xem video của Ngọc Loan cũng phải "há hốc" vì cô làm gì cũng quá khéo. Một số bình luận còn hài hước ví von rằng cả cõi mạng đang ngồi chờ được "ăn bánh Trung thu online".

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình còn khen Ngọc Loan vừa xinh, vừa giàu lại vừa khéo tay, trong khi người khác chỉ đơn giản thốt lên rằng "còn gì làm khó được chị không".

Đáng chú ý, có người không chỉ khen mà còn trực tiếp "đặt hàng" cô chia sẻ thêm cách làm để có thể tự làm bánh tại nhà. Một bình luận khác cũng nhắc lại những lần cô làm bánh trước đó và cho biết đã chờ clip bánh Trung thu năm nay từ khá lâu.

Những phản ứng này cho thấy sức hút của các video đời thường từ Ngọc Loan không chỉ nằm ở thành phẩm. Nhiều người thực sự thích xem quá trình cô tự tay chuẩn bị những món ăn, trang trí nhà cửa hay làm đồ thủ công cho gia đình.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Từ cắm hoa đến làm bánh, Trung thu nhà Ngọc Loan được chuẩn bị rất kỹ

Trước đó không lâu, Ngọc Loan cũng chia sẻ một bình hoa Trung thu với tông cam, vàng rực rỡ, kết hợp nhiều loại hoa và cành trang trí. Thành phẩm tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, thậm chí có người vào phần bình luận hỏi thẳng rằng năm nay cô có làm bánh Trung thu hay không.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Và chỉ ít ngày sau, lời "mong chờ" này đã được đáp lại bằng video làm bánh. Điểm thú vị là các nội dung Trung thu của Ngọc Loan có sự kết nối khá rõ ràng. Từ trang trí nhà cửa, cắm hoa cho tới làm bánh, cô đều tự tay chuẩn bị từng phần thay vì chỉ mua sẵn mọi thứ.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Với màn làm bánh lần này, mục đích được cô chia sẻ khá đơn giản: Trung thu là Tết thiếu nhi nên ưu tiên làm bánh cho các bé. Chính chi tiết này khiến câu chuyện bớt đi màu sắc "khoe thành quả" và gần với một hoạt động gia đình hơn.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Những chiếc bánh Lava trứng chảy, socola và matcha sau khi hoàn thiện được xếp ngay ngắn thành từng khay. Nhìn từ bên ngoài, bánh có màu vàng nâu đẹp mắt, hình dáng nhỏ xinh, rất hợp để làm quà hoặc đặt lên mâm bánh Trung thu của trẻ nhỏ.





Và tất nhiên, phần bình luận vẫn tiếp tục là nơi dân mạng dành những lời có cánh cho nữ chủ nhân. Từ "tối ngày khéo tay" đến những câu đùa rằng "người ta ông trời không cho ai tất cả, nhưng trường hợp này thấy sai", có thể thấy mọi người đặc biệt ấn tượng với việc Ngọc Loan không chỉ có cuộc sống đủ đầy mà còn tự tay làm được khá nhiều thứ.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần cô chia sẻ một thành quả mới, cư dân mạng lại có thêm một câu hỏi quen thuộc: "Còn món gì mà chị không làm được nữa không?".