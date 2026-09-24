Trend đính cườm đang hot đến mức nhà bé Pam cũng nhập cuộc: Pam xinh, mẹ Salim thì...

Mới đây, Salim chia sẻ loạt ảnh mới cùng dòng trạng thái hài hước: "Đã đủ trend đính cườm và ngứa mặt lắm các bác ơi". Trong ảnh, bà mẹ bỉm cùng bé Pam và những người thân thiết đều xuất hiện với gương mặt được phủ kín bởi đủ loại sticker, hạt cườm nhiều màu sắc.

Không chỉ vài điểm nhấn cho vui, cả nhóm dường như đã chơi rất "tới". Trên trán, má, sống mũi và quanh mắt của các thành viên là những viên đá hình trái tim, ngôi sao, bông hoa, hình học đủ màu. Có người còn được trang trí thành những đường cong chạy ngang trán, khiến gương mặt trông chẳng khác gì một tác phẩm thủ công mini.

Bé Pam cùng mẹ đu trend đính hạt cườm. Nguồn: Salim

Trong loạt ảnh, Pam tiếp tục là người khiến dân mạng chú ý đầu tiên. Cô bé xuất hiện với gương mặt quen thuộc và hai mắt mở to nhìn thẳng vào máy ảnh. Phần trang trí trên mặt Pam được làm khá cầu kỳ, nổi bật nhất là một viên đá hình trái tim màu xanh nằm giữa trán, phía trên là một dải hạt nhiều màu chạy vòng qua trán.

Nguồn: Salim

Hai bên má của cô bé cũng được đính những viên đá đủ hình dáng. Có hình trái tim, ngôi sao, bông hoa, hình thoi... tạo thành một tổng thể nhiều màu sắc nhưng vẫn rất đúng tinh thần vui nhộn của màn "đu trend".

Pam vốn đã là một trong những em bé được chú ý trên mạng xã hội nhờ những biểu cảm đa dạng và loạt nội dung đời thường do gia đình chia sẻ. Các tài khoản của cô bé và gia đình thường xuyên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Thế nhưng lần này, Pam lại không phải người duy nhất được "lên đồ".

Nguồn: Salim

Điểm khiến loạt ảnh của Salim trở nên hài hước nằm ở những bức ảnh chụp chung. Từ mẹ, Pam cho tới những người bạn - Ninh Dương xuất hiện trong khung hình, không ai giữ được gương mặt nguyên bản.

Có ảnh cả nhóm cùng nhìn vào máy ảnh với những khuôn mặt lấp lánh hạt cườm. Có người còn tạo biểu cảm hài hước, há miệng hoặc trợn mắt, khiến những viên sticker vốn đã nhiều màu lại càng làm tổng thể thêm "khó đỡ".

Ở một bức ảnh khác, Salim áp sát Pam để chụp selfie. Cả hai cùng chu môi, trong khi những viên đá trên mặt tạo thành đủ hình thù. Một thành viên nhí khác cũng được đính hạt lên mặt và tạo dáng cạnh Salim.

Nguồn: Salim

Nhìn qua loạt ảnh có thể thấy màn bắt trend này dường như không đặt nặng chuyện phải đẹp hay trang điểm thật hoàn hảo. Mục tiêu chính là cùng nhau nghịch một trào lưu đang được yêu thích, sau đó chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả nhóm.

Câu than "ngứa mặt lắm các bác ơi" cũng trở thành chi tiết gây cười. Bởi nhìn số lượng hạt cườm được đính trên mặt các thành viên, người xem có thể hình dung màn "đu trend" này chắc chắn không chỉ đơn giản là dán vài viên cho có.

Nguồn: Salim

Điểm đáng yêu nhất trong loạt ảnh có lẽ không nằm ở những viên hạt cườm mà ở việc Pam không phải chơi một mình. Thay vì để con gái tự bắt trend, Salim cũng tham gia, rồi cả nhóm cùng tạo dáng và lưu lại khoảnh khắc. Đây cũng là kiểu nội dung quen thuộc trong những hình ảnh đời thường của gia đình Pam: Không quá trau chuốt, nhiều biểu cảm và thường có những tình huống khá hài hước.



