Tôi vẫn luôn tự tin về sự ngăn nắp của mình - cho đến khi nhìn thấy căn bếp của hàng xóm và nhận ra: Mình thất bại thật rồi!

Hôm nay, tôi chia sẻ lại những “ý tưởng lưu trữ” mà tôi học được từ họ. Chỉ cần thay đổi một chút tư duy, căn bếp lộn xộn nào cũng có thể trở nên gọn gàng và hiệu quả.

1. Bảo quản gia vị: Đẹp thôi chưa đủ, phải tiện và dễ vệ sinh

Nhiều người có thói quen đựng gia vị vào những lọ đồng bộ để căn bếp trông đẹp và thống nhất hơn.

Nhưng thực ra, chìa khóa nằm ở sự tiện dụng và dễ vệ sinh.

Dễ vệ sinh: Dù hộp đựng có tinh tế đến đâu, nếu không được làm sạch thường xuyên thì vi khuẩn vẫn sinh sôi. Tôi chọn giữ nguyên bao bì gốc của gia vị, dùng xong vứt đi, không phải mất công rửa và đóng gói lại – vừa gọn, vừa sạch.

Thuận tiện: Gia vị nên được cất gần bếp nấu. Các ngăn mở dưới tủ tường hay hốc bên hông là vị trí lý tưởng. Ngoài ra, bạn có thể lắp thêm giỏ đựng gia vị kéo trượt – kéo ra khi cần, đẩy vào khi xong, tủ vẫn gọn gàng.

2. Bảo quản thìa, muôi: Đừng treo hết lên tường

Hầu hết các gia đình đều treo thìa, muôi lên tường bếp, vừa tiết kiệm diện tích vừa dễ lấy. Nhưng theo thời gian, cách này khiến đồ bị bám dầu và ám mùi khó chịu. Thực tế, chúng ta chỉ dùng 1–2 món thường xuyên, nên tốt nhất là “giấu” chúng đi.

Giải pháp 1: Tận dụng phía sau cánh tủ. Chỉ cần lắp thanh treo rèm mini cùng móc treo là có ngay một khu lưu trữ kín đáo.

Giải pháp 2: Chừa một khe nhỏ rộng khoảng 8 cm trong tủ, gắn tấm ván đục lỗ, móc và thanh ray để treo đồ nấu nướng.

Mẹo nhỏ: Khi nấu ăn, chỉ cần một chiếc đĩa để đặt thìa tạm, không cần mua giá chuyên dụng.

3. Bảo quản nồi: Càng nhiều càng cần quy hoạch rõ

Nồi niêu xoong chảo là thứ dễ khiến bếp trở nên lộn xộn nhất. Muốn gọn, hãy lên kế hoạch lưu trữ ngay từ khâu thiết kế.

- Dùng giá để nồi đặt dưới bồn rửa – tận dụng không gian và dễ quan sát.

- Với nhiều loại nồi hầm, tạo ngăn kéo riêng biệt để phân loại.

- Nếu có tủ mỏng sâu 35 cm, gắn tấm ván đục lỗ và móc treo bên trong để tăng diện tích cất giữ.

4. Bảo quản nắp nồi: Nhỏ nhưng “khó chiều”

Nắp nồi là món “khó bảo quản” nhất vì vừa cồng kềnh vừa dễ đổ. Dưới đây là hai cách tôi thấy hiệu quả:

Treo tường: Lắp các móc treo dọc, treo từng nắp lên, tiết kiệm không gian và dễ tìm. Với nắp có rãnh, chỉ cần móc ngược lại là xong.

Trong tủ: Mua giá để nắp nồi chuyên dụng, đặt cùng khu vực cất nồi chảo.

Nếu lo nắp nồi nhỏ giọt sau khi nấu, chỉ cần đặt một chiếc khăn dưới và tựa nắp vào tường – vừa sạch vừa không trượt.

5. Bảo quản thớt: Bí quyết là “thẳng đứng – phân loại – thông thoáng”

Hầu hết gia đình đều có vài chiếc thớt cho từng loại thực phẩm, nhưng lại khó giữ khô ráo. Giải pháp đơn giản là đặt thớt ở vị trí thẳng đứng và thoáng khí.

- Nếu còn mặt bàn trống, đặt giỏ lưới inox nhỏ ở góc bếp – vừa dễ thoát nước vừa tiện lấy.

- Nếu có tủ treo tường, lắp thêm kệ móc thớt bên dưới, không chiếm diện tích.

Điều quan trọng nhất: đừng cất thớt trong tủ kín, trừ khi khu vực đó thật sự thông thoáng.

6. Lưu trữ bệ cửa sổ: Không gian bị lãng quên

Bệ cửa sổ là khu vực ít ai tận dụng, thường chỉ để vài chai lọ linh tinh. Thật ra, chỉ cần lắp thêm thanh kéo hoặc dây treo mảnh, bạn đã có thêm không gian theo chiều dọc.

Giẻ lau, khăn tay, dụng cụ nhỏ... có thể treo ở đây – vừa khô ráo, vừa dễ lấy, lại giúp khu bếp thoáng và sáng hơn.

7. Bảo quản rau củ: Đừng để “nằm sàn”

Rau củ là thứ dễ bị xem nhẹ nhất. Nhiều người mua về rồi để ngay dưới đất, vừa mất vệ sinh vừa lộn xộn.

Giải pháp:

- Dùng xe đẩy ba tầng nhỏ, đặt ở góc bếp để chứa hành, tỏi, khoai tây, bí đỏ...

- Nếu không thích nhìn thấy xe đẩy, thiết kế tủ ẩn bên trong, giữ đúng kích thước để đẩy vào – vẫn sạch mà gọn.

Kết lại: Dọn thường xuyên vẫn là “bí quyết lớn nhất”

Thiết kế lưu trữ thông minh có thể giúp bếp đẹp hơn, nhưng nếu không dọn dẹp thường xuyên, mọi nỗ lực cũng sẽ đổ bể. Không gian lưu trữ nhiều đến đâu cũng sẽ bị tràn nếu ta cứ giữ những món không cần thiết.

Vì vậy, hãy mạnh dạn bỏ đi đồ hỏng, đồ trùng, đồ dư. Chính sự đơn giản và gọn gàng mới tạo nên một căn bếp dễ thở – và một cuộc sống dễ chịu hơn.