Tôi học được 7 mẹo lưu trữ tối giản từ một người phụ nữ 57 tuổi, ngăn nắp bất ngờ mà không tốn một xu

Khi “cất giữ” trở thành gánh nặng

Trong nhiều gia đình, càng cố lưu trữ thì đồ đạc lại càng bừa bộn. Lý do là chúng ta chi quá nhiều tiền cho đủ loại hộp, khay, giỏ… nhưng rồi lại không biết sắp xếp sao cho hợp lý. Không ít người thừa nhận: dọn dẹp cả buổi nhưng nhà chỉ sạch được… một ngày.

Người phụ nữ 57 tuổi mà tôi gặp thì khác. Bà không chạy theo những bộ dụng cụ đắt tiền, cũng không mua sắm thêm. Thay vào đó, bà tận dụng chính những vật dụng sẵn có, biến chúng thành công cụ lưu trữ thông minh.

1. Nắp chai nước giải khát biến thành khay đựng xà phòng

Thay vì mua hộp đựng xà phòng (thường thoát nước kém, dễ bám bẩn và chiếm diện tích), bà chỉ cần tận dụng nắp chai nước giải khát cũ. Đặt xà phòng trực tiếp lên nắp, nước dễ thoát ra, xà phòng không bị nhũn, vừa gọn vừa vệ sinh.

2. Túi trà sữa thành túi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Thay vì mua hộp nhựa, bà rửa sạch và tái sử dụng những túi trà sữa. Túi có nhiều kích thước, dễ đựng trái cây, trứng, rau củ. Chúng tiết kiệm không gian hơn hộp bảo quản, lại miễn phí và đa năng.

3. Giỏ đựng trái cây biến thành giỏ quần áo

Thay vì mua giỏ vải hay hộp nhựa, bà xin lại giỏ nhựa từ cửa hàng trái cây, rửa sạch và dùng để xếp quần áo đã gấp. Đặt trong tủ, giỏ giúp cố định quần áo gọn gàng, dễ tìm, mà lại chẳng tốn đồng nào. Nếu muốn đẹp hơn, chỉ cần phủ vải thừa để trang trí.

4. Găng tay dùng một lần – công cụ lưu trữ bất ngờ

Găng tay nylon không chỉ để chế biến thực phẩm. Bà còn dùng chúng để chia nhỏ thực phẩm bỏ tủ lạnh, đựng bàn chải đánh răng khi đi công tác, hoặc chứa mỹ phẩm mang theo. Dùng xong có thể bỏ đi, vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm diện tích vali.

5. Vỏ gối thành túi cất chăn ga

Với bộ chăn ga gối bốn món, bà gấp gọn chăn và ga trải giường rồi cho vào chính chiếc vỏ gối cùng bộ. Cách này giúp tiết kiệm túi đựng, lại khiến việc cất giữ trong tủ vừa gọn gàng, vừa dễ lấy ra khi cần.

6. Giá sách tận dụng thành giá đựng bát đĩa

Một chiếc giá sách trẻ em bằng nhựa, thay vì chỉ để sách, bà đặt vào tủ bếp để dựng thẳng đĩa và bát. Cách này giúp bát đĩa thoát nước nhanh, hạn chế vi khuẩn, đồng thời tiết kiệm đáng kể diện tích.

7. Hộp đựng trái cây + nắp khăn ướt = hộp lưu trữ đa năng

Những hộp nhựa đựng trái cây thường bị bỏ đi. Bà giữ lại, dán nắp hộp khăn ướt đã dùng lên phần nắp. Sau đó, khoét một lỗ nhỏ để bỏ túi rác mini, màng bọc thực phẩm hay túi lọc. Thế là có ngay một hộp lưu trữ đa năng, vừa tiện vừa sạch.

Vì sao “lưu trữ tối giản” lại hiệu quả?

Tiết kiệm chi phí: Không tốn tiền mua hộp, giỏ, khay mới.

Tận dụng tối đa đồ có sẵn: Vừa giảm rác thải, vừa thân thiện môi trường.

Đơn giản – tiện lợi: Không cần cầu kỳ, chỉ cần sáng tạo một chút là nhà cửa đã gọn gàng.

Dễ duy trì: Không bị phụ thuộc vào việc mua sắm thêm, giúp duy trì thói quen lâu dài.

Checklist 5 nguyên tắc lưu trữ tối giản

- Chỉ giữ lại những gì thật sự cần thiết.

- Tận dụng tối đa vật dụng có sẵn trong nhà.

- Đặt ưu tiên “dễ lấy – dễ cất” hơn là đẹp mắt cầu kỳ.

- Hạn chế mua thêm đồ lưu trữ nếu chưa chắc sẽ dùng thường xuyên.

- Giữ cho không gian thoáng và dễ vệ sinh.

Kết luận

Người phụ nữ trung niên 57 tuổi ấy khiến tôi nhận ra: lưu trữ không cần cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ cần biết tận dụng và sáng tạo, ngôi nhà có thể gọn gàng, sạch sẽ mà chẳng mất thêm một xu nào.

Đôi khi, sự ngăn nắp không đến từ việc bạn mua bao nhiêu hộp đựng, mà từ khả năng sắp xếp hợp lý và biết đủ. Và đó cũng chính là tinh thần của “tối giản”: nhẹ nhàng, tiết kiệm, nhưng hiệu quả lâu dài.