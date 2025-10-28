5 loài cây rắn rất sợ

Trong tự nhiên, rắn thường ẩn nấp ở nơi râm mát, ẩm thấp, nhiều cây bụi rậm rạp. Vì vậy, nếu biết chọn loại cây trồng phù hợp, ta hoàn toàn có thể ngăn rắn bò vào nhà một cách tự nhiên mà vẫn giữ được cảnh quan xanh mát. Dưới đây là 5 loài cây được cho là khiến rắn bỏ chạy, vừa dễ trồng lại mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

1. Cây sả

Không chỉ dùng để nấu ăn hay đuổi muỗi, cây sả còn là khắc tinh của loài rắn. Trong thân và lá sả chứa tinh dầu citronella có mùi hương rất mạnh, giúp xua đuổi nhiều loại côn trùng và bò sát, đặc biệt là rắn. Nhiều người trồng sả thành bụi quanh hàng rào, góc sân hoặc gần chuồng trại. Ngoài việc giúp giữ không khí trong lành, mùi sả lan tỏa còn khiến rắn không dám bén mảng đến khu vực đó. Phong thủy cũng cho rằng cây sả là biểu tượng thanh lọc khí xấu, giúp nhà cửa sạch khí, đón vận may.

2. Cây ngải cứu

Từ xưa, dân gian đã dùng ngải cứu để xua đuổi tà khí và động vật độc hại. Mùi ngải cứu cay, hăng, có tính dược mạnh, khiến rắn cực kỳ khó chịu. Nhiều vùng quê Việt Nam vẫn giữ thói quen treo bó ngải cứu trước cửa hoặc trồng trước nhà, vừa trừ rắn, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt, giúp xua xui rủi, mang bình an cho gia đạo.Ngải cứu dễ trồng, sống khỏe quanh năm – chỉ cần đặt nơi có ánh sáng vừa phải, đất tơi xốp là cây sinh trưởng tốt.

3. Cây tỏi

Tỏi không chỉ là “gia vị vàng” trong bếp mà còn là vật phẩm chống rắn hiệu quả nhất. Trong tỏi có hợp chất lưu huỳnh và allicin tỏa mùi hăng đặc trưng – mùi mà rắn cực kỳ sợ.

Chỉ cần trồng vài khóm tỏi quanh hàng rào, hiên nhà hoặc cửa sau, rắn sẽ tránh xa vì khứu giác của chúng nhạy gấp nhiều lần con người. Ngoài ra, phong thủy quan niệm tỏi giúp trừ tà, hút tài khí, nên thường được dùng trong lễ cúng Thần Tài hoặc treo trong nhà để cầu bình an.

4. Cây bạc hà

Rắn có khứu giác rất phát triển, nên chúng cực kỳ nhạy với những mùi hương mạnh. Bạc hà chứa menthol – tinh dầu cay nồng khiến rắn mất phương hướng, không dám lại gần. Trồng vài khóm bạc hà ở sân vườn, lối đi hay cửa sổ vừa giúp không gian xanh mát, vừa tạo hàng rào hương thơm bảo vệ tự nhiên. Bạc hà cũng tượng trưng cho sự tươi mới, giúp thanh lọc không khí và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

5. Cây lưỡi hổ

Khác với các loại cây có mùi, cây lưỡi hổ đuổi rắn bằng hình dáng và môi trường sống. Lá lưỡi hổ nhọn, mọc thẳng đứng, bề mặt khô cứng khiến rắn rất sợ tiếp xúc vì dễ bị trầy da và mất cảm giác an toàn. Hơn nữa, cây lưỡi hổ ưa khô, không tạo nơi trú ẩn ẩm thấp – điều kiện mà rắn ưa thích. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ là biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ, trồng trong nhà giúp xua đuổi khí xấu, thu hút tài vận và may mắn.

Cách trồng cây đuổi rắn hiệu quả

Ưu tiên trồng dọc hàng rào, chân tường, cửa sau hoặc khu vườn rậm rạp, nơi rắn dễ bò vào.

Giữ khu vực xung quanh khô thoáng, không để lá mục, rác ẩm.

Nên kết hợp nhiều loại cây có mùi mạnh như sả, bạc hà, ngải cứu để tạo “lá chắn tự nhiên” hiệu quả hơn.







