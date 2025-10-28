Lương Thuỳ Linh ở penthouse

Lương Thùy Linh nổi bật trong Vbiz không chỉ nhờ nhan sắc rạng rỡ mà còn bởi sự năng động, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến đáng nể. Từ khi đăng quang, cô liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, người mẫu, giảng viên hay kinh doanh, và đều để lại những dấu ấn nổi bật. Với sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nàng Hậu sinh năm 2000 được xem là một trong những "phú bà" trẻ của showbiz Việt. Nhờ nỗ lực không ngừng, cô nhanh chóng sở hữu căn penthouse riêng trị giá hơn 21 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội.

Penthouse của Lương Thùy Linh có diện tích 130m², chiếm trọn hai tầng 39 và 40 của một tòa nhà cao cấp, với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây thơ mộng. Không gian sống của nàng Hậu gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn toát lên nét ấm cúng và gần gũi. Tông màu ghi - be chủ đạo được phối hợp tinh tế cùng nội thất gỗ cao cấp, tạo nên tổng thể thanh lịch, nhẹ nhàng mà vẫn đẳng cấp. Căn hộ được thiết kế theo kiểu thông tầng, gồm ba phòng ngủ và bốn phòng tắm, vừa tối ưu không gian sinh hoạt vừa mang lại sự tiện nghi, thoải mái trong từng chi tiết.

Phòng khách

Phòng khách trong căn hộ được Lương Thuỳ Linh bài trí sang trọng và tinh tế với loạt nội thất hiện đại, tông màu trung tính chủ đạo. Điểm nhấn nổi bật là mảng tường phía sau tivi được ốp đá vân mây, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa đẳng cấp. Bộ sofa màu ghi kết hợp cùng bàn tròn nhỏ mang lại sự hài hòa, tiện nghi mà không kém phần thời thượng. Không gian càng trở nên thoáng đãng và tràn đầy sức sống nhờ hệ cửa kính lớn chiếm trọn một mặt tường, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài.

Phòng bếp

Không gian phòng bếp được thiết kế hiện đại, tiện nghi và tối ưu công năng. Ngăn cách giữa khu vực bếp và phòng khách là hệ tủ gỗ kết hợp bàn bếp, vừa giúp phân chia không gian, vừa tạo cảm giác liền mạch và sang trọng. Toàn bộ gian bếp được phủ tông trắng chủ đạo, mang lại sự sạch sẽ và tinh tế. Ở trung tâm là đảo bếp hình chữ nhật, các thiết bị như tủ lạnh, bếp âm, máy hút mùi và hệ thống lưu trữ đều được bố trí khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn tiện dụng. Trong những ngày không bận rộn lịch trình, Lương Thùy Linh vẫn dành thời gian nấu nướng, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn tại nhà.

Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những góc check-in quen thuộc của Lương Thuỳ Linh. Không gian được bài trí theo phong cách tối giản, tập trung vào sự thoải mái và ấm áp. Điểm nhấn là hệ tủ gỗ màu nâu sậm chạy dọc theo tường, vừa tạo cảm giác sang trọng vừa giúp căn phòng gọn gàng hơn. Phần tường được phủ giấy dán hoa văn nhẹ, mang lại nét mềm mại và thanh thoát. Tổng thể căn phòng tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh tế, ấm cúng và phản ánh rõ gu thẩm mỹ thanh lịch của chủ nhân.