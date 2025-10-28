Vứt ngay 5 thứ khỏi bếp kẻo vận xui ập vào nhà

Bếp không chỉ là nơi chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là trung tâm năng lượng của ngôi nhà. Một căn bếp gọn gàng, sáng sủa không chỉ giúp nấu nướng thoải mái mà theo phong thủy còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, sự sung túc và hòa khí của gia đình. Ngược lại, những vật dụng cũ kỹ, hư hỏng hay bừa bộn có thể làm trì trệ năng lượng, khiến tài vận khó tụ. Dưới đây là 5 nhóm đồ bạn nên dọn bỏ ngay khỏi bếp để khơi thông tài lộc và duy trì năng lượng tích cực.

1. Chén, đĩa hỏng hoặc nứt vỡ

Nhiều người vẫn giữ lại chiếc đĩa mẻ hay cốc sứ vỡ để dùng tạm hoặc sẽ sửa sau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, những vật dụng gốm sứ bị hỏng tượng trưng cho sự đổ vỡ, mất mát và gián đoạn trong tài chính. Chúng có thể phát ra năng lượng tiêu cực, làm cản trở tài lộc và may mắn.

Giải pháp: Thay ngay những món đồ sứ cũ bằng bộ chén đĩa nguyên vẹn. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần sạch sẽ và đầy đủ, sẽ giúp căn bếp tràn đầy năng lượng tích cực.

2. Dao kéo lộ thiên

Cắm dao lên khối gỗ hoặc để dao kéo lộ ra ngoài tuy tiện lợi, nhưng về mặt phong thủy, dao kéo để hở tượng trưng cho xung đột, mâu thuẫn và năng lượng đối kháng. Điều này không chỉ khiến không khí căng thẳng mà còn ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

Giải pháp: Cất dao kéo trong ngăn kéo hoặc hộp đựng kín. Cách này vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo môi trường bếp yên bình, giúp năng lượng lưu thông thuận lợi.

3. Hoa tàn, cây khô hoặc cây có gai

Một chậu cây xanh luôn giúp bếp sinh động, nhưng hoa héo, cây khô hay cây có gai lại dễ mang năng lượng trì trệ, khiến không gian trở nên uể oải. Trong phong thủy, gai nhọn được cho là "cắt đứt" dòng năng lượng tích cực, gây áp lực tinh thần.

Giải pháp: Chọn cây lá tròn, mềm mại như kim tiền, trầu bà hay ngọc bích. Chúng vừa thanh lọc không khí, vừa biểu tượng cho sự phát triển, thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

4. Mặt bàn bếp bừa bộn và đồ đạc chất chồng

Để quá nhiều vật dụng trên mặt bàn hoặc chất lên nóc tủ sẽ khiến năng lượng trong bếp khó lưu thông. Theo các chuyên gia, bừa bộn tạo cảm giác nặng nề, mệt mỏi và dễ căng thẳng, đồng thời tượng trưng cho áp lực và bế tắc trong cuộc sống.

Giải pháp: Chỉ giữ lại những đồ dùng cần thiết hàng ngày, phần còn lại nên cất vào tủ. Giữ mặt bàn rộng rãi, thông thoáng giúp bếp "thở" được, tạo cảm giác nhẹ nhõm, thư giãn và dễ dàng thu hút năng lượng tích cực.

5. Thực phẩm hỏng, hết hạn trong tủ lạnh

Một tủ lạnh chứa đầy đồ cũ hoặc thực phẩm quá hạn không chỉ gây mùi khó chịu, làm bếp trở nên bừa bộn mà còn ngăn cản dòng năng lượng tích cực lưu thông. Theo phong thủy, đây là biểu hiện của sự trì trệ, lãng phí và bất ổn trong tài vận. Thậm chí, việc giữ lại thực phẩm hỏng còn có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, khiến tinh thần uể oải, thiếu năng lượng.

Giải pháp: Dọn dẹp tủ lạnh định kỳ, loại bỏ thực phẩm hỏng và vệ sinh khay chứa. Bổ sung rau củ, thực phẩm tươi mới giúp tủ lạnh trở thành biểu tượng của sức khỏe, sự sung túc và may mắn.