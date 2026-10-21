Tôi tưởng con gái lấy chồng giàu là sướng, đến lần đầu nó xin về nhà ngủ một đêm tôi mới hiểu

Từ ngày con gái lấy chồng, họ hàng ai cũng bảo tôi có phúc vì gả được con vào một gia đình khá giả. Nhà chồng nó có điều kiện, chồng làm ăn tốt, cưới xong còn mua cho hai đứa một căn hộ đẹp. Mỗi lần có ai hỏi thăm, tôi đều cười bảo: “Nó lấy được người tốt, tôi yên tâm rồi”. Thật lòng, tôi cũng từng nghĩ con gái mình từ nay sẽ chẳng phải lo chuyện tiền bạc.

Cho đến một tối, nó bất ngờ gọi điện hỏi: “Mẹ ơi, tối nay con về nhà ngủ một đêm được không?”.

Tôi giật mình. Hai vợ chồng nó mới cưới hơn một năm, bình thường cuối tuần muốn về thăm bố mẹ còn phải báo trước. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó chỉ bảo: “Con mệt quá, con muốn về với mẹ một hôm”.

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Tôi vội dọn phòng, nấu mấy món nó thích. Đến gần 10 giờ tối, con gái mới về. Nó vẫn ăn mặc đẹp, trên tay còn cầm chiếc túi hàng hiệu mà chồng tặng. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ nó có chuyện gì.

Nhưng vừa bước vào nhà, nó tháo giày rồi ngồi bệt xuống ghế, thở dài. Tôi hỏi mãi, nó mới nói cuộc sống bên nhà chồng không giống những gì tôi vẫn nghĩ.

Chồng nó không bạc đãi, cũng chẳng thiếu tiền cho vợ tiêu. Nhưng gia đình ấy có quá nhiều nguyên tắc. Mỗi khoản chi đều phải tính toán, đi đâu làm gì cũng phải cân nhắc. Mẹ chồng không bao giờ nói nặng lời nhưng luôn có cách khiến con gái tôi cảm thấy mình phải sống thật hoàn hảo.

Chồng nó đi làm từ sáng đến tối, những ngày bận còn về rất muộn. Có những hôm con gái tôi ở trong căn hộ đẹp, dùng toàn đồ đắt tiền nhưng cả ngày chẳng có ai nói chuyện. Nó bảo thứ khiến nó mệt nhất không phải việc nhà hay tiền bạc, mà là cảm giác lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang rất hạnh phúc.

Tôi nghe mà nghẹn lòng.

Tôi hỏi: “Thế chồng con có đối xử tốt với con không?”.

Nó im lặng một lúc rồi bảo: “Anh ấy tốt mẹ ạ. Chỉ là con không biết mình có hợp với cuộc sống này không”.

Đêm ấy, hai mẹ con nằm cạnh nhau như hồi nó còn nhỏ. Nó kể rất nhiều chuyện, có chuyện tôi nghe xong mới hiểu, cũng có chuyện tôi chẳng biết phải khuyên thế nào.

Sáng hôm sau, trước khi đi, con gái ôm tôi rồi bảo: “Mẹ đừng nói với ai nhé. Con chỉ muốn về nhà một đêm thôi”.

Tôi đứng nhìn nó lên xe mà lòng nặng trĩu.

Trước đây tôi cứ nghĩ con gái lấy chồng có tiền là sướng. Sau đêm ấy tôi mới hiểu, tiền có thể khiến cuộc sống đủ đầy nhưng không đảm bảo một người phụ nữ cảm thấy mình được sống đúng với mình.

Tôi không muốn con bỏ chồng, cũng không muốn nó vì một vài tháng khó khăn mà nghĩ cuộc hôn nhân này là sai. Tôi chỉ mong nó hiểu rằng nếu có lúc mệt mỏi, nó vẫn còn một nơi để trở về, không phải để trốn chạy mà để nghỉ một chút rồi tự mình quyết định bước tiếp thế nào.

Có lẽ làm mẹ, đến cuối cùng cũng chẳng cần con gái phải lấy được người giàu. Chỉ cần người nó lấy khiến nó được sống bình yên là đủ. Tôi nên làm thế nào để nó mở lòng đây?