Cặp đôi “đũa lệch” gây sốt MXH: Chồng cao gần 2m đẹp như tài tử Hollywood, vợ được yêu chiều như công chúa

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước những hình ảnh đẹp như cổ tích trong đám cưới của chàng trai người Anh Ruslan Mamlay và cô gái Thái Lan Pugun Wisad. Cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi ngoại hình nổi bật, đặc biệt là sự chênh lệch chiều cao khiến cả hai được ví như một cặp đôi "đũa lệch" bước ra từ truyện ngôn tình.

Trong ngày trọng đại, chú rể Ruslan Mamlay xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm không khác nào một tài tử Hollywood. Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất của hôn lễ chính là khi chú rể không kìm được nước mắt lúc nhìn thấy người con gái mình yêu bước vào trong bộ váy cưới. Từ hình ảnh một chàng trai cao lớn, có vẻ ngoài mạnh mẽ, Ruslan bỗng trở nên vô cùng mềm lòng trước sự xuất hiện của cô dâu.

Chẳng cần những lời yêu hoa mỹ, ánh mắt xúc động cùng những giọt nước mắt hạnh phúc của chú rể cũng đủ khiến người xem cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho người bạn đời. Giữa không khí ngập tràn niềm vui và những lời chúc phúc, khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn đặc biệt, khiến đám cưới của cặp đôi càng thêm đáng nhớ.

Bên cạnh những giây phút ngọt ngào trong hôn lễ, điều khiến dân tình không ngừng bàn tán chính là sự chênh lệch chiều cao vô cùng thú vị của hai nhân vật chính. Cô dâu Pugun Wisad chỉ cao khoảng 1m55, trong khi chú rể Ruslan Mamlay sở hữu chiều cao gần 2m. Với khoảng cách lên tới hơn 40cm, mỗi lần đứng cạnh nhau, cô dâu gần như lọt thỏm bên cạnh vóc dáng cao lớn của chồng.

Chính sự đối lập ấy lại tạo nên những khung hình vừa hài hước vừa lãng mạn. Nếu Ruslan mang dáng vẻ của một chàng hoàng tử ngoại quốc cao lớn, thì Pugun lại càng nhỏ bé hơn. Những khoảnh khắc hai người nắm tay, ôm nhau hay trao nhau ánh nhìn trìu mến đều khiến người xem cảm thấy vô cùng dễ thương.

Thế nhưng, ngoại hình "đũa lệch" chỉ là yếu tố đầu tiên khiến cặp đôi thu hút sự tò mò. Điều thực sự giữ chân người theo dõi chính là cách chàng trai người Anh thể hiện tình yêu và sự quan tâm dành cho người phụ nữ của mình.

Không chỉ ngọt ngào trong ngày cưới, Ruslan còn khiến nhiều người xuýt xoa khi mạnh tay thuê hẳn trực thăng đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật, cùng nhau khám phá những dãy núi hùng vĩ từ trên cao.

Nhìn cách chàng trai người Anh dành những điều đặc biệt cho vợ, dân tình không khỏi ngưỡng mộ và cho rằng Pugun đúng là một trong những cô gái may mắn khi tìm được người đàn ông hết lòng yêu thương mình.

Trên trang cá nhân, Ruslan thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn bên Pugun. Không cần những màn thể hiện quá cầu kỳ, cả hai vẫn khiến người xem cảm nhận được sự gắn bó qua những cử chỉ gần gũi, những cái ôm ấm áp và cách họ dành sự chú ý cho nhau.

Có lẽ chính sự đối lập giữa vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ và cách thể hiện tình cảm đầy dịu dàng của Ruslan đã tạo nên sức hút đặc biệt cho cặp đôi này. Khi ở bên người mình yêu, chàng trai có ngoại hình như tài tử Hollywood cũng có những giây phút xúc động, mềm lòng như bất kỳ ai.

Chàng trai kiên nhẫn bên cạnh, chăm sóc bạn gái từng tí một khi cô bước vào cuộc phẫu thuật chỉnh sửa nhan sắc trước khi hai người kết hôn.

Từ chuyện tình ngọt ngào đến đám cưới đẹp như cổ tích, Ruslan Mamlay và Pugun Wisad khiến nhiều người thêm tin vào những điều lãng mạn trong tình yêu. Dù khác biệt về quốc tịch, văn hóa hay chiều cao, cả hai vẫn tìm thấy sự đồng điệu và quyết định cùng nhau bước sang một chương mới của cuộc đời.

Và có lẽ, điều khiến cặp đôi "đũa lệch" Anh - Thái này được yêu mến không chỉ là hình ảnh chàng trai cao gần 2m đứng cạnh cô gái 1m55, mà còn là cách anh nâng niu, trân trọng người phụ nữ mình yêu. Bởi suy cho cùng, một tình yêu đẹp đâu cần hai người phải tương xứng về ngoại hình, quan trọng nhất vẫn là cách họ đối xử và dành tình cảm cho nhau mỗi ngày.