5 con gái góp tiền tỷ xây nhà báo hiếu bố mẹ, các con rể góp công lớn

Nhìn nụ cười của đấng sinh thành trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi vừa mới hoàn thiện, 5 chị em chị Nguyễn Thị Lương Xuân (sinh năm 1992, trú tại Lâm Đồng) vô cùng vui mừng. Bởi mong ước xây nhà báo hiếu bố mẹ của mấy chị em cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Chị Xuân chia sẻ, ba mẹ chị năm nay gần 60 tuổi. Trước đây, ông bà làm nông, gia đình đông con nên cũng vất vả. 5 chị em chị Xuân đã trải qua tuổi thơ đẹp đẽ bên nhau với rất nhiều kỷ niệm. Dù cuộc sống khó khăn nhưng ba mẹ vẫn chăm lo, yêu thương, cố gắng lo cho 5 chị em ăn học đến nơi đến chốn.

5 cô con gái đều được học hết phổ thông, sau đó tiếp tục học trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Trưởng thành, mỗi người đều có công việc riêng và cuộc sống ổn định. 2 người chị cả làm nghề kinh doanh, buôn bán. Chị Xuân làm nghề makeup kết hợp kinh doanh online. Em gái thứ tư làm việc tại một công ty điện máy còn em út làm ngân hàng.

5 chị em chị Xuân bên ngôi nhà cũ - mới của ba mẹ.

Mong ước xây nhà báo hiếu ba mẹ của 5 chị em đã trở thành hiện thực.

Từ nhỏ, 5 chị em đã rất thân thiết. Ba mẹ thường xuyên bận đi làm nên các chị lớn cùng nhau chăm sóc em nhỏ. Giờ đây dù mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng đều sống gần nhà bố mẹ, người sống xa nhất là khoảng 20km nên 5 chị em vẫn thường xuyên về ngoại, quây quần ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.

Căn nhà cũ của bố mẹ chị Xuân ở xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng có tuổi đời gần 30 năm và đã xuống cấp. Với mong muốn bố mẹ có không gian sống đảm bảo an toàn và đầy đủ tiện nghi, mấy chị em bàn bạc và quyết định xây một ngôi nhà mới khang trang để bố mẹ an hưởng tuổi già, đồng thời các anh chị em và các cháu có không gian quây quần.

Khi các con chia sẻ ý định, ba mẹ chị Xuân rất vui và lập tức đồng ý. Cả 5 chàng rể cũng ủng hộ rất nhiệt tình.

Bố mẹ chị Xuân hạnh phúc trong căn nhà mới.

Chi phí xây nhà và hoàn thiện nội thất hết khoảng 1 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, công trình được khởi công và hoàn thành sau 4 tháng. Ngôi nhà mới rộng 126m2 (chiều ngang 7m, dài 18m), được xây theo đúng hướng cũ và thiết kế có phần tương đồng để tận dụng lợi thế vị trí tự nhiên, cảnh quan. 5 chị em mong muốn hình ảnh của ngôi nhà cũ - nơi 5 chị em đã lớn lên với rất nhiều kỷ niệm sẽ vẫn luôn hiện hữu ngay cả khi không gian mới được hoàn thành.

Chị em chị Xuân chọn làm nhà cấp 4, phong cách đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ điểm nhấn là thiết kế cách điệu ở mặt tiền và các khung cửa quanh nhà. Ngôi nhà được thiết kế phòng khách liên thông với khu vực bếp, ngoài ra còn có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Không gian ngôi nhà phù hợp với người lớn tuổi, giúp bố mẹ chị Xuân thuận tiện trong đời sống sinh hoạt gia đình, tránh phải leo bậc thang hay tốn sức dọn dẹp.

Phía trước nhà là một khoảng sân rộng để đỗ xe, đồng thời là không gian cho các thành viên sum họp, ăn uống ngoài trời khi về thăm bố mẹ.

5 chị em chị Xuân từ nhỏ đã thân thiết, yêu thương nhau.

5 chị em chị Xuân từ nhỏ đã thân thiết, yêu thương nhau.

Đại gia đình thường xuyên quây quần bên nhau.

Trong quá trình xây nhà, vợ chồng người chị cả ở gần nên phần lớn là anh rể thường xuyên lui tới giám sát công trình. Các anh em rể khác cũng tranh thủ về thăm, cùng nhau theo dõi tiến độ và góp ý để ngôi nhà được hoàn thiện chu đáo nhất.

Tổng chi phí xây nhà hết khoảng 1 tỷ đồng, trong đó gồm 700 triệu đồng chi phí xây dựng thô, 300 triệu đồng tiền làm sân trước, sân sau và sắm sửa nội thất. Quá trình thi công cũng phát sinh một số khoản ngoài dự định, vợ chồng chị cả đã hỗ trợ khoản kinh phí này.

Ngày tân gia, bố mẹ chị Xuân vô cùng xúc động trước tình cảm của các con gái và 5 chàng rể. Đấng sinh thành bày tỏ niềm vui khi các con đã có gia đình riêng nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ. Mong ước lớn nhất của ông bà là các con luôn đoàn kết, yêu thương gia đình chồng, chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ và có cuộc sống thật hạnh phúc, bình yên.

Ảnh: NVCC