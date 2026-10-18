Ra ngoài quên đồ, tôi quay về nhà lấy rồi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện không tin nổi giữa con gái và con dâu

Vợ chồng tôi trước đây cố gắng làm ăn, dành dụm mãi mới xây được căn nhà rộng rãi. Tôi luôn nghĩ sau này con trai lấy vợ thì cả nhà sẽ ở chung, bố mẹ có tuổi, các con ở gần nhau cũng tiện chăm sóc.

Con trai tôi cưới vợ được khoảng 2 năm thì con gái bất ngờ ly hôn. Thương con, tôi bảo nó về nhà ở. Nó có công việc, tự lo được cho bản thân nhưng sau cú sốc hôn nhân, tôi không đành để con sống một mình.

Từ ngày con gái về, hai chị em dâu thường xuyên khắc khẩu. Tôi thấy chúng nó thỉnh thoảng cãi nhau vài câu rồi lại thôi nên không can thiệp. Tôi cứ nghĩ người lớn sống chung khó tránh khỏi va chạm.

Cho đến hôm qua. tôi ra ngoài có việc nhưng đi được nửa đường mới nhớ mình để quên đồ. Tôi quay về nhà, vừa lên tầng hai thì nghe tiếng con dâu và con gái đang tranh luận. Tôi định đi xuống để hai đứa không ngại, nhưng một câu của con gái khiến tôi đứng lại.

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Con dâu trách em chồng từ ngày về nhà gần như không quan tâm bố mẹ, việc gia đình. Nó đi cả ngày, tối về đóng cửa phòng. Những việc như đưa mẹ đi khám, mua thuốc, chuẩn bị cơm nước đều chủ yếu do vợ chồng con trai tôi lo.

Con gái tôi đáp rất thản nhiên: “Em đi làm cả ngày, tối về cũng cần nghỉ. Với lại chăm bố mẹ là việc của anh chị, chứ đâu phải việc của em”.

Tôi chết lặng. Con dâu im lặng một lúc rồi nói, giọng nghẹn vì uất ức: “Em nói vậy thì chị không đồng ý. Con nào cũng là con. Bố mẹ nuôi mình lớn, chẳng lẽ chỉ người đã lấy chồng mới có trách nhiệm? Nếu em đã rạch ròi như vậy thì mời em dọn ra ngoài ở”.

Tôi đứng trên cầu thang, không biết nên bước tiếp hay quay xuống.

Tôi thương con gái. Nó vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không muốn con cảm thấy ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không còn chỗ cho mình. Nhưng nghĩ đến con dâu, tôi cũng thấy nó có lý. Nó đã sống cùng bố mẹ chồng, cùng chăm sóc bao năm, chưa bao giờ tôi yêu cầu nhưng những việc trong nhà cứ dần trở thành trách nhiệm của vợ chồng nó.

Tôi cũng tự trách mình. Ngày con gái về, tôi chỉ nghĩ thương con nên cho nó một chỗ ở, nhưng chưa bao giờ nghĩ việc sống chung lâu dài có thể khiến con dâu cảm thấy bất công.

Tối qua tôi nằm mãi không ngủ. Tôi không muốn đẩy con gái ra ngoài, nhưng cũng không muốn vì giữ một đứa con mà khiến đứa còn lại ấm ức.

Nếu là mọi người, tôi nên nói chuyện thế nào với con gái? Hay con bé đã trưởng thành, nếu không muốn chia sẻ trách nhiệm với bố mẹ thì nên chủ động ra ngoài sống để anh chị đỡ mâu thuẫn?