Chồng xét nghiệm ADN cho 4 con gái, tất cả đều không phải con ruột anh nhưng điều đó chưa phải tận cùng của sự thật

Một cuộc hôn nhân tưởng như đã có đủ đầy con cái lại rơi vào bi kịch khi người chồng phát hiện cả 4 cô con gái mà mình nuôi dưỡng suốt nhiều năm đều không có quan hệ huyết thống với mình. Điều đau đớn hơn là sau khi sự việc bị phát hiện, anh vẫn không biết chính xác cha ruột của những đứa trẻ là ai.

Vụ việc được một tòa án ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc xét xử vào tháng 12. Theo thông tin được đăng tải, người đàn ông tên Trần Chí Hiền đã đệ đơn ly hôn người vợ họ Dư. Trong quá trình tố tụng, anh cùng luật sư đưa ra tài liệu cho thấy người vợ từng sinh con gái thứ tư tại một bệnh viện gần nơi hai người sinh sống vào tháng 11. Đáng chú ý, một người đàn ông họ Ngô được cho là có mặt tại bệnh viện thời điểm cô Dư sinh con. Đây cũng là người mà anh Trần nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ và có thể là cha của đứa trẻ.

Từ một lần theo dõi vợ, người đàn ông phát hiện điều không thể tưởng tượng

Theo lời kể của anh Trần, cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt từ đầu năm 2022, sau khi anh phát hiện những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ của vợ. Tháng 2/2022, anh theo dõi cô Dư và phát hiện vợ qua đêm cùng một người đàn ông khác trong khách sạn.

Sau sự việc đó, anh bắt đầu nghi ngờ về cô con gái út bởi ngoại hình của bé khiến anh cảm thấy có nhiều điểm không giống mình. Anh quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ không phải con ruột của anh.

Cú sốc chưa dừng lại ở đó. Anh Trần tiếp tục xét nghiệm quan hệ cha con với ba cô con gái còn lại. Kết quả lần lượt cho thấy cả ba cũng không có quan hệ huyết thống với anh.

Bốn cô con gái lần lượt sinh vào các năm 2008, 2010, 2018 và 2022. Như vậy, người đàn ông này đã sống trong một gia đình mà anh tin rằng mình là cha của bốn đứa trẻ, chăm sóc và nuôi dưỡng các con trong nhiều năm trước khi phát hiện sự thật.

Anh Trần nói mình vô cùng đau đớn khi phải đối diện với kết quả xét nghiệm. Điều khiến anh bế tắc hơn là đến thời điểm vụ việc được đưa ra tòa, anh vẫn không biết chính xác cha ruột của cả bốn đứa trẻ là ai.

“Tôi đang tìm vợ tôi, hy vọng cô ấy có thể nói cho tôi biết sự thật. Tôi muốn biết ai là cha của bọn trẻ và tại sao cô ấy lại che giấu chuyện đó với tôi”, anh chia sẻ. Tuy nhiên, theo lời anh, cô Dư liên tục tránh né và không chịu nói chuyện.

Bi kịch gia đình chưa dừng lại sau những kết quả ADN

Sau khi phát hiện sự việc, anh Trần tìm đến nhà mẹ vợ để tìm vợ. Cuộc tranh cãi tại đây sau đó xảy ra một sự cố khi mẹ vợ anh ngã gục.

Chưa dừng lại, theo lời kể của anh Trần, sau khi biết chuyện, cô Dư đã đến nhà bố mẹ chồng và đốt pháo ngay trong nhà. Bố chồng cô vốn mắc bệnh tim nên phải nhập viện sau sự việc.

Những mâu thuẫn giữa hai bên gia đình vì thế càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, người đàn ông từng coi bốn cô bé là con ruột lại phải đối diện với một nỗi đau khác: các con dần trở nên lạnh nhạt với anh.

“Tôi vẫn nhớ ba đứa trẻ, nhưng giờ chúng lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết ai đã dạy chúng hành động như vậy. Nó khiến tôi đau đớn như xát muối vào vết thương”, anh Trần nói.

Trong đơn kiện, anh yêu cầu cô Dư nhận quyền giám hộ các con và đề nghị được bồi thường những khoản chi phí mà anh đã bỏ ra để nuôi dưỡng các bé. Anh đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần mà mình phải chịu.

Ở chiều ngược lại, cô Dư từng lên tiếng phản đối việc chồng nghi ngờ quan hệ huyết thống của các con. Trong một cuộc phỏng vấn với Daxiang News, cô cho rằng việc đưa những đứa trẻ đã gọi anh Trần là bố trong nhiều năm đi xét nghiệm ADN là hành động không thể chấp nhận.

Đáng chú ý, cô cũng không cho rằng mình đã phản bội chồng. Cô đặt câu hỏi liệu quan hệ huyết thống có thực sự quan trọng đến vậy hay không và lấy ví dụ những gia đình nhận con nuôi vẫn có thể yêu thương, chăm sóc những đứa trẻ không cùng huyết thống.

Câu chuyện của anh Trần vì thế trở thành một vụ việc gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bên cho rằng những đứa trẻ không có lỗi trong chuyện của người lớn và tình cảm cha con được xây dựng qua nhiều năm không đơn giản có thể xóa bỏ bằng một tờ kết quả xét nghiệm. Nhưng với người chồng, sự thật về huyết thống lại là cú đánh quá lớn sau nhiều năm sống trong một cuộc hôn nhân mà anh tin rằng mình có một gia đình trọn vẹn.

Điều khiến anh đau đớn nhất có lẽ không chỉ là phát hiện cả bốn đứa trẻ không phải con ruột. Đó còn là cảm giác bị che giấu suốt nhiều năm, không biết mình đã sống trong cuộc hôn nhân ấy như thế nào và cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng về cha ruột của những đứa trẻ.