Tôi từng sợ mẹ chồng giám đốc quyền uy đến ám ảnh, cho đến ngày bà đi công tác Thái Lan về thì tình thế đảo ngược

Từ trước khi cưới, tôi đã rất sợ mẹ chồng. Bà là giám đốc của một công ty lớn, quản lý hàng trăm nhân viên. Mỗi lần đến nhà chơi, tôi đều nghe bà nói chuyện điện thoại với cấp dưới bằng giọng sang sảng, dứt khoát. Có lần, chỉ vì một nhân viên làm sai báo cáo, bà nghiêm khắc đến mức ngay cả tôi ngồi ở phòng khách cũng thấy căng thẳng.

Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên về ra mắt, bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi đủ thứ chuyện công việc, gia đình, dự định tương lai. Tôi trả lời mà tay chân lạnh ngắt. Trên đường về, tôi còn băn khoăn tự hỏi không biết sau này làm dâu có sống nổi không?

Ngày cưới xong, vì điều kiện công việc nên vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc sống làm dâu đầy áp lực.

Và đúng là mẹ chồng khó tính thật. Bà nói to, làm gì cũng nhanh gọn. Thấy tôi dậy muộn vài phút là nhắc nhở. Thấy tôi cắm cơm không đúng giờ là góp ý. Có hôm tôi xếp quần áo chưa ngăn nắp, bà cũng gọi ra chỉnh lại từng chút một.

Nhiều lần bị mẹ mắng, tôi tủi thân đến phát khóc. Nhưng rồi, sống lâu hơn, tôi dần nhận ra một điều, mẹ chồng chỉ dữ ở lời nói, còn bà rất tinh tế và quan tâm.

Tôi nhớ có lần đi làm về, tôi bị xước gót chân vì đôi giày cao gót đã cũ, da cứng đơ mà chưa có thời gian đi mua đôi mới. Tối hôm đó, sau bữa cơm, mẹ chồng liền bảo chồng tôi: "Cuối tuần đưa vợ đi mua vài đôi giày mới đi. Phụ nữ đi làm suốt ngày mà giày cũ quá nhìn không ổn. Thiếu tiền thì lấy của mẹ". Nói xong, bà đặt luôn một khoản tiền lên bàn rồi đi lên phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Rồi đến khi tôi mang thai, mẹ vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc quen thuộc: "Ăn uống cho tử tế vào, đừng có thích gì ăn nấy. Làm việc thì biết giữ sức. Đừng thức khuya nữa".

Nghe như mắng, nhưng sáng nào bà cũng dậy sớm xem xét đồ ăn mà người giúp việc chuẩn bị cho tôi mang đi làm. Bà không ép tôi nghỉ việc vì bà bảo: "Phụ nữ cũng cần có không gian riêng, giao lưu bạn bè đồng nghiệp, ru rú ở nhà làm gì cho đần người ra".

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi nhớ mãi là chuyện liên quan đến mẹ ruột của mình. Mẹ tôi bị đau xương khớp nhiều năm nay. Trong một lần sang chơi, bà chỉ vô tình nhắc chuyện thời tiết thay đổi nên đau nhức hơn. Ít lâu sau, mẹ chồng đi công tác ở Thái Lan. Ngày bà trở về, ngoài quà cho cháu và đồ lưu niệm cho cả nhà, bà đưa tôi một túi nhỏ, bên trong là vài hộp thuốc cao xoa bóp. Bà bảo nghe người quen giới thiệu loại này khá tốt nên mua về cho mẹ tôi dùng thử.

Tôi đứng lặng người. Mẹ ruột tôi chỉ nhắc qua đúng một lần, vậy mà bà vẫn nhớ.

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu nhìn mẹ chồng bằng một ánh mắt khác. Bà không phải kiểu người dịu dàng, ngọt ngào hay thường xuyên nói những lời yêu thương. Sự quan tâm của bà nằm trong những chi tiết nhỏ mà nếu không để ý, người khác rất dễ bỏ qua.

Bà có thể quát tôi vì không mặc đủ ấm, nhưng lại âm thầm chuẩn bị sẵn áo khoác trong xe. Bà có thể trách tôi tiêu tiền chưa hợp lý, nhưng khi biết tôi cần thứ gì, bà lại chủ động hỗ trợ.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài quyền uy và giọng nói sang sảng ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không hiểu được mẹ chồng là người như thế nào. Thế mới thấy, chuyện gì cũng nên nhìn ở hai mặt, tiếp xúc lâu mới biết được tính cách thật sự của một người, mẹ chồng khó tính chưa chắc đã ghê gớm đâu các bạn nhé!