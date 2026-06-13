Mẹ chồng cho tôi xem sổ tiết kiệm 3 tỷ rồi nói: "Sau này là của con" nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi không ngủ được

Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay đã được 5 năm. Cuộc sống nhìn chung khá êm đềm nếu không muốn nói là có phần tẻ nhạt. Chồng tôi là người hiền lành, nhưng có phần nhu nhược và luôn nghe lời mẹ. Mẹ chồng tôi vốn là người phụ nữ sắc sảo, một tay bà gây dựng cơ nghiệp sau khi bố chồng mất sớm, nên trong nhà, lời bà nói luôn là "thánh chỉ".

Xưa nay, bà đối xử với tôi không quá khắt khe nhưng cũng chẳng mấy mặn mà. Tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận, đi làm về là lao vào bếp núc, dọn dẹp, chẳng dám than vãn nửa lời. Thế nhưng, điều khiến bà phiền lòng nhất chính là việc vợ chồng tôi cưới nhau lâu mà vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi khám, bác sĩ nói cả hai đều bình thường, chỉ là do áp lực công việc nên cần thời gian nghỉ ngơi.

(Ảnh minh họa)

Tối hôm qua, sau bữa cơm, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng. Bà đóng cửa cẩn thận rồi lấy từ trong két sắt ra một cuốn sổ tiết kiệm. Khi nhìn thấy con số 3 tỷ đồng, tim tôi như thắt lại. Bà nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng lạ thường:

"Con ạ, mẹ già rồi, tiền bạc chết cũng chẳng mang theo được. Cuốn sổ này mẹ đã đứng tên mẹ, nhưng mẹ định sau này sẽ sang tên cho con. Coi như là khoản mẹ cho con để phòng thân, dưỡng già."

Tôi xúc động đến phát khóc, định bụng sẽ cảm ơn bà rối rít. Nhưng khi tôi chưa kịp mở lời, bà đã tiếp tục với ánh mắt sắc lẹm:

"Nhưng mẹ có một điều kiện. Từ tháng sau, con phải nghỉ việc ở công ty. Mẹ đã liên hệ với một thầy thuốc nam rất giỏi ở trên thành phố, con phải lên đó ở hẳn 3 tháng để cắt thuốc và tẩm bổ. Trong 3 tháng đó, con không được dùng điện thoại, không liên lạc với bên ngoại để tâm hồn thanh tịnh. Nếu sau 1 năm mà vẫn không có tin vui, thì số tiền này mẹ sẽ làm từ thiện, và con cũng nên tự hiểu mà rời khỏi cái nhà này để chồng con tìm hạnh phúc mới."

Tôi rụng rời chân tay. 3 tỷ đồng một con số mà cả đời làm công ăn lương như tôi có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Nhưng cái giá phải trả là sự tự do, là sự nghiệp tôi đã vất vả gây dựng, và cay đắng nhất là một "bản án" treo lơ lửng về việc sinh con.

Mẹ chồng cho tôi 3 ngày để suy nghĩ. Đêm qua, tôi nhìn chồng nằm ngủ say bên cạnh mà nước mắt cứ trào ra. Tôi nên chấp nhận đánh đổi để có một tương lai tài chính vững chắc, hay kiên quyết giữ lấy lòng tự trọng và sự tự do của mình, dù điều đó có thể đồng nghĩa với việc hôn nhân tan vỡ?

3 tỷ đồng món quà hay là cái bẫy? Tôi thực sự không biết mình phải làm gì lúc này...