Thêm tình tiết vụ "mẹ chồng bóc phốt con dâu": Con dâu đi chơi đến 12h đêm chưa về, chồng từng bức xúc đòi ly hôn mà không thành

Những ngày qua, mạng xã hội sục sôi trước một đoạn clip đi ngược lại hoàn toàn mô-típ "mẹ chồng nàng dâu" thông thường. Lần đầu tiên, hàng triệu cư dân mạng đồng loạt đứng về phía người mẹ chồng khi bà nghẹn ngào vạch trần thói ở bẩn kinh hoàng của cô con dâu.

Con dâu đi đến 12 giờ đêm chưa thấy về, cả phòng thì ngập ngụa rác, đến mẹ đẻ còn không thể chịu nổi

Bước vào căn phòng 16m2 được trang bị đầy đủ từ vệ sinh đến bếp riêng, người ta không khỏi rùng mình tưởng như đang lạc vào một bãi tập kết rác thải.

"Cả thế giới chắc chỉ có mình con dâu nhà này như vậy. Bỉm thay cho con ném đầy ra phòng. Quần áo thay ra cũng vứt đầy ra. Giường chiếu ngập ngụa, chồng nó còn không có chỗ nằm phải lên phòng thờ để ngủ" - mẹ chồng phản ánh.

Ngay cả việc giặt giũ tối thiểu, mẹ chồng cũng phải bất lực kể lể: "Quần áo thì 1 tuần hay 10 ngày mới giặt một lần. Giặt xong để trong máy 2 ngày không phơi... Đến khi phơi khô để lên giường cho rồi cũng không cất đi".

Đỉnh điểm của sự vô tâm của cô con dâu là bỏ mặc con cái: "8 giờ tối không tắm cho con, không cho con ăn, để con khóc nheo nhóc, cứ đứng trang điểm cả tiếng đồng hồ. Chồng nó tức đập vỡ cả gương. Cốc cháo mua từ chiều lúc đón con, để vữa cả ra.

Lúc này là 12 giờ kém (đêm) vẫn không cho con ngủ, đánh phấn đánh son đi đến giờ chưa về. Chiều nay nó ăn cơm xong, mâm cơm nó để luôn ở chân giường, xong nó ngủ tại chỗ luôn".

Theo như mẹ chồng chia sẻ thì clip quay lúc 12 giờ đêm, cô con dâu vẫn chưa về, bé con vẫn đang chờ mẹ về mà chưa ngủ.

Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là chia sẻ của người mẹ chồng rằng bà từng trao đổi với mẹ đẻ của con dâu về vấn đề này nhưng vô ích. "Nói thật với mọi người, tôi còn nói chuyện với mẹ đẻ nó, mẹ đẻ nó còn không chấp nhận được, bảo nó ăn ở bẩn từ xưa đến nay đều thế rồi chứ không phải bây giờ đâu. Tắm cho cháu xong vào tìm quần áo sạch đâu cũng không biết. Mà vào cái phòng nó thật sự khai kinh khủng".

Thái độ của con dâu với mẹ chồng: Cãi nhan nhản còn xưng "tôi - bà"

Sự phẫn nộ của dư luận càng bị đẩy lên đỉnh điểm khi chứng kiến thái độ hỗn hào, cãi mẹ chồng "như chém chả" của cô con dâu với nhân xưng "tôi - bà". Trái ngược với không gian sống toàn rác, cô con dâu lại xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn, lúc xảy ra tranh luận mẹ chồng - nàng dâu, cô vẫn đang ngồi trên giường trang điểm, mặc cho cả phòng ngập ngụa rác.

Khi bị mẹ chồng cảnh cáo: "Mày ở cái nhà này thì phải thay đổi, không thì tao không chứa được nữa!". Cô con dâu ráo hoảnh đáp trả: " Tôi đi làm một ngày hai công việc" , rồi tị nạnh: "Sao bà nói một mình tôi".

Cô con dâu trong câu chuyện này, vẫn đang trang điểm khi bị mẹ chồng "bóc phốt".

Điều hòa bật 24/24 mỗi tháng hết 6 triệu tiền điện, ròng rã 4-5 năm con dâu không hề đóng góp một đồng. Thậm chí, đỉnh điểm của sự vô ơn là câu nói chát chúa: "Tiền học cho cháu là mẹ tự đóng!" .Những lời lẽ sắc lạnh ấy phơi bày một thói vô trách nhiệm, coi sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên và lấy sự bận rộn làm tấm phong bạt che đậy sự lười biếng tận cùng của bản thân.

Đến người chồng cũng không thể chịu được, từng muốn ly hôn mà không được

Phía sau cánh cửa căn phòng ngập ngụa rác ấy là một cuộc hôn nhân thực chất đã chạm đáy của sự bế tắc từ lâu. Đáng lẽ, mọi chuyện đã có một cái kết dứt khoát khi người chồng hoàn toàn tuyệt vọng trước lối sống vô trách nhiệm của vợ.

Mẹ chồng chua xót kể lại giọt nước tràn ly: "Năm ngoái chồng nó tức, bắt làm đơn ly hôn đuổi ra khỏi nhà". Thế nhưng, tờ đơn ly hôn ấy lại bị chính người mẹ cản lại bởi tư tưởng gia đình truyền thống và tình máu mủ: "Tôi thương là cháu còn nhỏ, tôi không cho ly hôn. Nếu ly hôn thì phải làm đơn từ bố mẹ thì mới cho phép ly hôn vợ" .

Trớ trêu thay, sự bao dung và cam chịu của người lớn lại vô tình trở thành vỏ bọc dung túng cho lối sống sai lệch của cô con dâu. Bà bất lực chia sẻ: "Con vợ cũng biết mẹ chồng mắng nhưng vẫn thương con dâu, cũng nói: 'Con xin lỗi mẹ, để con rút kinh nghiệm', xong lại đâu vào đấy" .

Lời xin lỗi thốt ra quá đỗi dễ dàng, nhưng thực chất chỉ là một chiêu trò đối phó, cốt để xoa dịu tình hình, giúp cô con dâu tiếp tục duy trì thói vô trách nhiệm với gia đình, với con cái suốt những năm qua.

Khi một người mẹ có thể thản nhiên tô son điểm phấn mặc kệ con mình đói khát trong căn phòng ngập rác, đó là sự tàn nhẫn vô hình. Sạch sẽ không chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường, nó là thước đo của lòng tự trọng, sự giáo dục và trách nhiệm với gia đình và đứa con thơ mới 3-4 tuổi.