Tôi từng nghĩ nhà nhiều đồ là sung túc, đến tuổi 50 mới nhận ra mình đã nhầm

Bước sang tuổi 50, tôi quyết định thực hiện một cuộc dọn dẹp lớn trong căn nhà đã gắn bó với mình nhiều năm. Không phải vì chuẩn bị chuyển nhà, cũng chẳng phải vì muốn thay đổi phong cách nội thất. Đơn giản là tôi đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải sắp xếp, lau chùi và tìm kiếm đồ đạc.

Sống một mình, tôi từng nghĩ căn nhà sẽ luôn gọn gàng. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tủ quần áo chật kín, ngăn bếp đầy những thiết bị ít sử dụng, các góc nhà chất đủ thứ đồ mua về rồi bỏ quên.

Có những món tôi không đụng đến suốt vài năm, nhưng mỗi lần định bỏ lại tiếc. Tôi luôn tự nhủ: "Biết đâu sau này cần dùng".

Cho đến một ngày, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở diện tích căn nhà. Tôi không thiếu không gian sống, tôi chỉ đang giữ quá nhiều thứ không còn cần thiết.

Dọn bớt đồ đạc, tôi mới biết mình đã mệt mỏi vì những thứ vô dụng đến thế nào

Tôi bắt đầu từ tủ quần áo, nơi chứa nhiều món đồ gắn với những phiên bản khác nhau của bản thân trong quá khứ.

Những chiếc váy mua từ 10 năm trước, áo khoác chưa từng mặc, quần áo không còn vừa nhưng vẫn giữ vì tiếc tiền... tất cả được mang ra phân loại. Món còn tốt thì đem tặng hoặc bán lại, món hỏng không thể sử dụng thì bỏ đi.

Ban đầu, tôi mất khá nhiều thời gian để quyết định. Có chiếc áo mua đắt tiền, dù nhiều năm không mặc vẫn khiến tôi tiếc nuối. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu tiếp tục giữ thêm 5 năm nữa, liệu mình có mặc nó không?

Câu trả lời phần lớn là không.

Sau tủ quần áo, tôi chuyển sang nhà bếp. Chiếc nồi chiên không dầu đã ba năm không sử dụng, máy làm sữa đậu nành phủ bụi và hàng chục lọ gia vị quá hạn lần lượt được dọn đi.

Tôi chỉ giữ lại những dụng cụ thực sự phục vụ việc nấu nướng hằng ngày.

Điều bất ngờ là sau mỗi lần dọn dẹp, cảm giác nhẹ nhõm lại rõ rệt hơn. Tôi không còn mất hàng giờ sắp xếp những ngăn tủ chật cứng. Mặt bếp sạch sẽ, phòng khách thoáng đãng, việc lau dọn cũng đơn giản hơn.

Trước đây, tôi nghĩ giữ đồ là tiết kiệm. Đến tuổi 50 mới hiểu, đôi khi giữ quá nhiều thứ không dùng đến lại khiến mình mất thêm thời gian và công sức.

Càng ít đồ, tôi càng kiểm soát tốt cuộc sống của mình

Sau vài tháng thay đổi, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong sinh hoạt.

Buổi sáng, tôi không còn đứng trước tủ quần áo quá lâu để lựa chọn. Những bộ đồ giữ lại đều vừa vặn, dễ phối và phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Trong bếp, mọi dụng cụ đều có vị trí riêng. Tôi có thể lấy ngay chiếc chảo hay con dao cần dùng mà không phải lục tung ngăn kéo.

Ban công trước đây chất nhiều vật dụng linh tinh, giờ chỉ còn vài chậu cây xanh. Mỗi sáng tưới cây, uống trà, tôi thấy mình có thêm thời gian tận hưởng căn nhà thay vì liên tục dọn dẹp nó.

Thay đổi lớn nhất lại nằm ở thói quen mua sắm.

Trước kia, tôi thường mua một món đồ vì thấy đẹp, đang giảm giá hoặc nghĩ rằng sau này sẽ cần. Bây giờ, trước khi thanh toán, tôi luôn cân nhắc liệu mình có thực sự sử dụng thường xuyên và trong nhà đã có món tương tự hay chưa.

Tôi không còn mua đồ chỉ để lấp đầy những khoảng trống. Nhờ vậy, số tiền dành cho những món mua sắm ngẫu hứng cũng giảm đi.

Hóa ra, sống đơn giản không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng mà còn giúp tôi tiêu tiền có chủ đích hơn.

Sau tuổi 50, tôi không muốn dùng đồ đạc để chứng minh cuộc sống đủ đầy

Có một thời gian, tôi từng nghĩ một cuộc sống tốt phải đi kèm với căn nhà đầy đủ tiện nghi. Thấy người khác mua món gì hay, tôi cũng muốn sở hữu. Khách đến chơi, tôi muốn mọi thứ trông thật chỉn chu, không thiếu thứ gì.

Nhưng càng nhiều tuổi, tôi càng nhận ra sự đủ đầy không nhất thiết phải được đo bằng số lượng đồ vật trong nhà.

Tối giản với tôi không có nghĩa là sống kham khổ hay từ chối những món đồ tốt. Tôi vẫn sẵn sàng chi tiền cho chiếc giường thoải mái, bộ nồi chất lượng hoặc thiết bị thực sự giúp tiết kiệm công sức. Chỉ là tôi không còn muốn mua sắm để chạy theo người khác.

Giờ đây, căn nhà có nhiều khoảng trống hơn trước, nhưng tôi không thấy thiếu thốn. Ngược lại, tôi cảm thấy mình chủ động và tự tin hơn khi biết rõ điều gì thực sự cần thiết.

Tôi cũng hiểu rằng không cần vứt bỏ mọi thứ để có một ngôi nhà tối giản. Những món đồ mang giá trị kỷ niệm, những vật dụng hữu ích vẫn xứng đáng được giữ lại. Điều quan trọng là biết đâu là thứ phục vụ cuộc sống, đâu là thứ chỉ đang chiếm chỗ.

Ở tuổi 50, tôi không còn cố gắng sở hữu thật nhiều mà học cách giữ lại vừa đủ.

Mỗi chiều trở về, ngồi trong phòng khách ngập ánh nắng, uống một tách trà và nhìn ngắm căn nhà gọn gàng, tôi thấy lòng mình bình yên hơn.

Nhà càng trống trải, tôi càng cảm thấy mạnh mẽ. Không phải vì tôi có ít đồ đạc hơn người khác, mà vì cuối cùng tôi đã biết mình thực sự cần gì để sống thoải mái trong những năm tháng phía trước.