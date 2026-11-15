Căn nhà 50m² có thiết kế "ôi giời", cặp đôi cải tạo một phen đẹp như trong truyện

Một ngôi nhà đẹp không chỉ cần có nội thất bắt mắt mà quan trọng hơn cả là cách sắp xếp không gian sao cho hợp lý, thuận tiện với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Căn hộ cũ rộng 50m² của một cặp vợ chồng ở Trung Quốc là ví dụ điển hình. Trước khi cải tạo, nơi đây có thiết kế khá bất hợp lý, các khu vực chức năng thiếu sự phân chia rõ ràng mà gần như đều hướng về phòng khách. Hệ quả là chỉ đứng trong phòng khách, gia chủ đã có thể nhìn thấy tới 5 cánh cửa lớn nhỏ khác nhau. Ngay khi bước chân vào nhà, đập vào mắt còn là đủ loại vật dụng được bày biện khắp nơi, khiến không gian vốn đã nhỏ càng thêm chật chội, bừa bộn. Sau cải tạo, căn hộ cũ kỹ, thiếu chỗ lưu trữ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trở thành tổ ấm sáng sủa, thoáng đãng và gọn gàng hơn. Đặc biệt, cách bố trí nội thất mới không chỉ giải quyết những bất tiện trước đây mà còn giúp hai vợ chồng tận dụng hiệu quả từng mét vuông diện tích.

Khu vực lối vào nhà

Trước cải tạo, khu vực lối vào gần như không có chỗ để bố trí tủ giày dép. Ngay cạnh cửa chính là cửa nhà vệ sinh nên cặp vợ chồng không thể đặt một chiếc tủ có kích thước lớn. Nơi đây chỉ có tủ giày thấp và nhỏ, không đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ của gia đình. Vì thế, giày dép cùng nhiều vật dụng thường xuyên bị để bừa bộn ngay lối vào, khiến căn nhà trông lộn xộn từ khi vừa bước chân qua cửa. Sau cải tạo, kiến trúc sư đã thay đổi vị trí cửa nhà vệ sinh, tạo thêm khoảng trống để bố trí hệ tủ lưu trữ ngay cạnh cửa chính. Toàn bộ một bên tường được tận dụng làm hệ tủ cao kịch trần, kết hợp tủ giày có phần đáy và khoảng giữa để trống. Thiết kế này vừa tăng diện tích cất giữ đồ đạc, vừa giúp gia chủ thuận tiện lấy giày dép và những vật dụng thường dùng, đồng thời mang đến diện mạo gọn gàng, đẹp mắt hơn cho khu vực lối vào.

Tính cả cửa sổ, phòng khách trước khi cải tạo "sở hữu" tới 5 cánh cửa lớn nhỏ

Không gian lối vào nhà sau khi cải tạo

Phòng khách và phòng ăn

Trước cải tạo, sofa được đặt sát cửa chính, khiến lối vào có cảm giác chật chội, vướng víu ngay khi bước chân vào nhà. Sau cải tạo, một hệ tủ lưu trữ được bố trí ngay cạnh cửa ra vào, vừa giúp khu vực này thông thoáng hơn, vừa tăng thêm diện tích cất giữ đồ đạc, hạn chế tình trạng vật dụng chất đống trong phòng khách. Đặc biệt, phía trên hệ tủ còn được thiết kế màn chiếu âm trần có thể kéo xuống khi sử dụng. Nhờ vậy, dù không bố trí TV truyền thống, gia đình vẫn có thể thoải mái tận hưởng những buổi xem phim ngay tại nhà.

Trước kia mở cửa ra vào là thấy ngay khu vực sofa tiếp khách bừa bộn, thiếu tính thẩm mỹ

Giờ đây không gian trở nên gọn gàng hơn với hệ tủ kính lưu trữ đồ, góc sofa được đặt ở đối diện

Bếp nấu được chuyển ra sát khu vực cửa sổ, giúp tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên. Những tấm phủ che cửa sổ trước đây cũng được loại bỏ, trả lại không gian thoáng đãng và sáng sủa hơn cho căn nhà. Khu vực bếp được thiết kế rộng rãi, gọn gàng, bàn ăn nhỏ bố trí ngay bên cạnh để thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Điểm cộng của không gian sau cải tạo cn nằm ở phong cách thiết kế hiện đại, thanh lịch, ưu tiên sự tối giản, không sử dụng quá nhiều đồ đạc rườm rà nhưng vẫn đảm bảo công năng và tính thẩm mỹ.

Khu vực bếp nấu trước khi cải tạo

Khu vực bếp nấu sau khi cải tạo

Phòng ngủ

Do vợ chồng sở hữu khá nhiều quần áo nên hệ tủ ban đầu không đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ, khiến quần áo cùng nhiều đồ dùng cá nhân thường xuyên bày ra bên ngoài, tạo cảm giác lộn xộn ngay khi mở cửa phòng. Sau cải tạo, kiến trúc sư bố trí thêm hệ tủ quần áo kết hợp bàn trang điểm ngay phía sau cửa phòng ngủ, vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người vợ, vừa giúp cất gọn trang phục và phụ kiện. Khu vực giường ngủ được đặt cạnh cửa sổ với thiết kế giường bục đơn giản, không sử dụng quá nhiều nội thất hay chi tiết trang trí cầu kỳ. Nhờ cách sắp xếp hợp lý, căn phòng nhỏ trở nên gọn gàng, thoáng đãng và mang đến cảm giác thư thái hơn cho gia chủ.

Phòng ngủ trước khi cải tạo

Phòng ngủ sau khi cải tạo