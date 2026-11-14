Hơn 10 năm sống ở xứ người, cặp đôi quyết định trở về quê hương xây nhà: Hóa ra cuộc sống đáng mơ ước vẫn luôn ở nơi mình sinh ra

Có những chuyến đi xa để khám phá thế giới, nhưng cũng có những hành trình mà đích đến cuối cùng vẫn là trở về nhà. Sau hơn 10 năm sinh sống ở nước ngoài, người phụ nữ tên Húc Húc cùng chồng và gia đình vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương và những cảnh sắc thân thuộc. Bởi vậy, gia đình cô đã quyết định trở về Trung Quốc, xây dựng một cơ ngơi khang trang theo đúng mong muốn ấp ủ bấy lâu. Ngôi nhà không chỉ là nơi cả gia đình quây quần, sum họp mà còn lưu giữ những ký ức gắn bó với quê hương, giúp các thành viên tìm lại cảm giác thân thuộc sau nhiều năm xa xứ. Đặc biệt, thay vì chạy theo vẻ đẹp hào nhoáng hay những thiết kế cầu kỳ, gia chủ lựa chọn phong cách gần gũi với thiên nhiên, đưa cây xanh vào nhiều góc nhà và khéo léo kết nối không gian sống với cảnh quan núi non xung quanh. Nhờ đó, công trình vừa có nét hiện đại, tiện nghi, vừa giữ được vẻ mộc mạc, bình yên.

Ngay từ lối vào của căn nhà đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự giao thoa đầy cuốn hút giữa kiến trúc hiện đại tối giản và vẻ đẹp thô mộc, nguyên bản của tự nhiên. Khoảng sân đệm bên ngoài mang đường nét vuông vức, gọn gàng với những mảng tường bê tông, điểm xuyết thêm băng ghế đá gắn tường tinh tế. Bước qua khung cửa chính, một không gian hoàn toàn khác biệt mở ra với những bức tường xếp bằng đá cỡ lớn vững chãi, dẫn lối theo từng bậc thang gồ ghề.

Bên trong nhà gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch và gọn gàng. Khu vực phòng khách nổi bật nhờ thiết kế thông tầng cao ráo, bài trí bộ sofa màu be nhạt, kết hợp cùng thảm dệt họa tiết cổ điển và ghế thư giãn khung đen. Điểm nhấn ấm áp cho căn phòng nằm ở mảng tường ốp gỗ nâu đỏ nổi bật trên nền tường trắng, bên cạnh ô cửa vuông mở thông sang khu vực khác để tạo chiều sâu thị giác. Đặc biệt, không gian sử dụng nhiều hệ cửa kính khổ lớn kịch trần cùng vách lan can kính trong suốt, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp tầm nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài.

Không gian ăn uống nằm ngay phía sau phòng khách, mở ra một khoảng sinh hoạt rộng rãi và liền mạch. Trung tâm của khu vực này là bộ bàn ghế ăn bằng gỗ mộc mạc với đường nét tối giản, mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi cho những bữa cơm thường nhật. Tương tự như phòng khách, khu vực bàn ăn tiếp tục được bố trí hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn thoáng đãng thẳng ra khoảng sân vườn.

Căn nhà của Húc Húc luôn ưu ái sự gần gũi với thiên nhiên qua lối thiết kế tối giản và thanh lịch. Trong một khoảng không gian rộng rãi, nữ chủ nhân đã khéo léo bài trí một góc thư giãn đầy chất thơ với bộ bàn gỗ dài mộc mạc cùng những chiếc ghế tựa thanh thoát đặt trên nền gạch tối màu. Đây là nơi đa năng để gia đình cô có thể linh hoạt làm việc, thưởng trà hay đơn giản là tìm về sự tĩnh tại. Bao quanh khu vực này là những bồn cây xanh mướt, kết hợp với khoảng giếng trời mở rộng trên trần nhà để đón trọn những vạt nắng ấm áp chiếu rọi xuống không gian mỗi ngày.

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ lối hành lang dẫn vào. Khu vực này có mảng tường sơn hiệu ứng nhám sần kết hợp cùng chiếc đôn gốm men bóng và bình hoa tạo hình độc đáo, vừa mộc mạc vừa có điểm nhấn. Bên trong phòng, sắc gỗ sáng màu được sử dụng xuyên suốt từ sàn nhà, vách đầu giường đến tab treo tường, mang lại cảm giác ấm cúng. Hệ đèn LED hắt tường dịu nhẹ, bộ chăn ga trắng và chiếc đèn ngủ hình nấm nhỏ xinh góp phần hoàn thiện không gian nghỉ ngơi gọn gàng, thư thái.