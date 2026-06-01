Đến khi nhìn hóa đơn điện tháng 5 tăng thêm gần 800.000 đồng, tôi mới nhận ra cả nhà đã dùng điều hòa sai cách

Tháng 5 năm ngoái, khi nhận hóa đơn điện gần 2,4 triệu đồng, tôi đã phải xem đi xem lại vài lần vì không tin vào mắt mình.

Gia đình tôi ở Hà Nội, gồm 4 người. Những năm trước, tiền điện mùa hè thường dao động từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/tháng. Nhưng lần đó, con số tăng thêm gần 800.000 đồng.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ giá điện tăng hoặc công tơ có vấn đề. Nhưng sau khi kiểm tra lại, tôi nhận ra lượng điện tiêu thụ thực tế của gia đình đã tăng mạnh.

Điều đáng nói là chúng tôi không mua thêm thiết bị điện nào mới.

Thứ thay đổi duy nhất là thời tiết nóng hơn, khiến điều hòa hoạt động gần như mỗi ngày.

Cứ nghĩ bật 26 độ là tiết kiệm điện

Trước đây, gia đình tôi luôn duy trì một nguyên tắc: bật điều hòa 26 độ C.

Tôi từng đọc rất nhiều bài viết nói rằng đây là mức nhiệt "tiết kiệm điện nhất", nên gần như mặc định sử dụng suốt nhiều năm.

Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết không có một con số cố định nào phù hợp với mọi gia đình.

Điều quyết định mức tiêu thụ điện không phải là riêng nhiệt độ cài đặt, mà là chênh lệch giữa nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ ngoài trời.

Ví dụ, nếu ngoài trời đang 40 độ C mà đặt điều hòa xuống 24 độ C, máy nén sẽ phải hoạt động liên tục để kéo nhiệt độ xuống mức mong muốn.

Ngược lại, nếu phòng đã được che chắn tốt, ít nắng chiếu trực tiếp và có quạt hỗ trợ lưu thông không khí, việc cài đặt 27–28 độ C vẫn có thể tạo cảm giác dễ chịu.

Sau đó, gia đình tôi thử tăng từ 26 độ lên 27 độ, đồng thời bật thêm quạt điện số nhỏ.

Kết quả là cảm giác mát gần như không thay đổi nhưng điện năng tiêu thụ giảm đáng kể.

Sai lầm lớn nhất: Bật tắt liên tục

Con trai tôi có thói quen cứ ra khỏi phòng khoảng 20–30 phút là tắt điều hòa. Nghe qua thì rất tiết kiệm nhưng thực tế lại ngược lại.

Mỗi lần bật lại, máy phải khởi động và làm lạnh từ đầu. Giai đoạn này tiêu tốn nhiều điện năng hơn việc duy trì nhiệt độ ổn định.

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng cực điểm, nhiệt độ phòng tăng rất nhanh sau khi tắt máy.

Điều đó đồng nghĩa điều hòa phải hoạt động hết công suất khi bật lại.

Sau khi thay đổi thói quen này, chỉ tắt máy khi chắc chắn không sử dụng trong thời gian dài, lượng điện tiêu thụ của gia đình bắt đầu giảm rõ rệt.

Đóng kín cửa nhưng quên kéo rèm

Đây là lỗi mà rất nhiều gia đình mắc phải.

Nhà tôi hướng Tây, phòng khách và một phòng ngủ bị nắng chiếu trực tiếp vào buổi chiều. Chúng tôi luôn đóng cửa khi bật điều hòa nên nghĩ rằng như vậy là đủ.

Nhưng thực tế, nhiệt từ ánh nắng xuyên qua kính vẫn liên tục làm nóng căn phòng. Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt đó.

Sau khi lắp thêm rèm chống nắng và duy trì thói quen kéo rèm từ đầu giờ chiều, nhiệt độ trong phòng giảm đáng kể.

Máy điều hòa cũng ít phải chạy công suất cao hơn trước.

Lười vệ sinh điều hòa

Phải đến khi thợ bảo dưỡng tháo mặt nạ máy ra, tôi mới giật mình.

Lớp bụi bám dày đặc trên lưới lọc.

Theo lời người thợ, điều hòa bẩn khiến luồng gió bị cản trở, máy phải hoạt động lâu hơn để đạt nhiệt độ cài đặt. Nói cách khác, bụi không chỉ ảnh hưởng chất lượng không khí mà còn trực tiếp làm tăng tiền điện.

Từ đó, gia đình tôi đặt lịch vệ sinh định kỳ khoảng 3–4 tháng/lần trong mùa nóng. Chi phí vài trăm nghìn đồng nhưng giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều.

Cả nhà thích mát kiểu "vừa về đến nhà là lạnh ngay"

Đây có lẽ là thói quen tốn điện nhất.

Trước kia, mỗi khi đi ngoài trời nóng về, ai cũng muốn cảm giác mát tức thì.

Điều hòa thường được đặt ở 22–23 độ C trong khoảng 30 phút đầu. Sau đó mới tăng lên. Nhìn qua tưởng không đáng kể, nhưng khi việc này lặp lại mỗi ngày, lượng điện tiêu thụ tăng lên rất nhiều.

Hiện nay, chúng tôi duy trì mức 27 độ C kết hợp quạt gió. Chỉ sau vài phút, cảm giác oi bức cũng giảm đi đáng kể mà không cần ép điều hòa hoạt động quá tải.

Một thay đổi nhỏ, hóa đơn điện giảm thấy rõ

Sau một tháng điều chỉnh cách sử dụng điều hòa, hóa đơn điện của gia đình tôi giảm từ gần 2,4 triệu đồng xuống còn khoảng 1,7 triệu đồng.

Mức chênh lệch không hoàn toàn đến từ thời tiết, nhưng rõ ràng các thói quen sử dụng đã tạo ra khác biệt lớn.

Những thay đổi gia đình tôi áp dụng

Thói quen cũ Thói quen mới Cố định 26 độ C mọi lúc Điều chỉnh 27–28 độ C tùy thời tiết Bật tắt liên tục Duy trì nhiệt độ ổn định Chỉ đóng cửa Đóng cửa và kéo rèm chống nắng Ít vệ sinh máy Vệ sinh định kỳ 3–4 tháng/lần Đặt 22–23 độ khi mới về nhà Duy trì mức nhiệt hợp lý, kết hợp quạt

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là suốt nhiều năm, cả nhà đều nghĩ mình đang tiết kiệm điện. Chúng tôi luôn cố gắng tắt máy khi ra ngoài, luôn bật 26 độ và luôn đóng kín cửa. Nhưng hóa ra, tiết kiệm điện không chỉ nằm ở việc dùng ít hay nhiều, mà còn nằm ở cách sử dụng đúng.

Tờ hóa đơn điện tăng thêm gần 800.000 đồng hôm ấy thực sự là một bài học đắt giá.

Nhờ nó, gia đình tôi mới nhận ra rằng đôi khi những thói quen tưởng như hợp lý nhất lại chính là nguyên nhân khiến tiền điện âm thầm tăng lên từng tháng.