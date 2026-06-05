Bảng chi tiêu 18 triệu/tháng của gia đình 4 người ở Hà Nội khiến nhiều người tranh cãi: "Tiền ăn thôi đã gần 8 triệu"?!

Một bảng chi tiêu gây nhiều ý kiến trái chiều

Chị Mai Anh (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ bảng chi tiêu thực tế của gia đình gồm hai vợ chồng và hai con đang học tiểu học.

Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng khoảng 32 triệu đồng/tháng. Sau nhiều năm thử nhiều cách quản lý tiền khác nhau, chị quyết định ghi lại toàn bộ các khoản chi trong một tháng để xem tiền đang đi đâu.

Kết quả khiến chính chị cũng bất ngờ.

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền ăn uống, đi chợ 7.800.000 đồng Điện, nước, internet 1.600.000 đồng Học hành của con 3.200.000 đồng Xăng xe, đi lại 1.500.000 đồng Hiếu hỉ, phát sinh 900.000 đồng Quần áo, đồ dùng sinh hoạt 1.000.000 đồng Giải trí, ăn ngoài 1.200.000 đồng Tiết kiệm 800.000 đồng Tổng cộng 18.000.000 đồng

Sau khi bảng chi tiêu được chia sẻ, nhiều người tập trung vào khoản gần 8 triệu đồng dành cho ăn uống.

Một số bình luận cho rằng mức này quá cao:

" Nhà tôi 5 người mà chỉ hết khoảng 5 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng"

"Nếu tính kỹ hơn chắc chắn có thể giảm được vài triệu"

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực.

"Giá thịt, cá, rau, trái cây bây giờ khác trước nhiều rồi"

"Nhà có trẻ em đang tuổi lớn thì tiền ăn rất khó cắt"

Khi tiền ăn không còn là câu chuyện của riêng bữa cơm

Chị Mai Anh cho biết trước đây chị cũng từng nghĩ gia đình mình chi quá nhiều cho thực phẩm.

Nhưng khi ngồi rà soát từng hóa đơn, chị nhận ra phần lớn chi phí đều xuất phát từ những nhu cầu rất bình thường.

Mỗi tuần gia đình mua khoảng:

- 3–4 kg thịt các loại

- 2 kg cá

- Trứng, sữa cho hai con

- Trái cây hàng ngày

- Rau xanh

- Các món ăn sáng đơn giản

Ngoài ra còn có những khoản nhỏ mà nhiều người thường quên tính.

Ví dụ:

- Gia vị

- Sữa chua

- Đồ ăn nhẹ cho trẻ

- Đồ ăn sáng những hôm bận rộn

- Thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh

"Mỗi lần đi siêu thị chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng cộng dồn lại thì con số cuối tháng không hề nhỏ", chị chia sẻ.

Theo chị, điều đáng chú ý là nhiều gia đình thường chỉ nhớ khoản tiền đi chợ chính mà quên rất nhiều chi phí phát sinh liên quan đến ăn uống.

Chính vì vậy, cảm giác "nhà tôi chỉ ăn hết 5 triệu đồng/tháng" đôi khi chưa phản ánh đầy đủ thực tế.

Giá thực phẩm tăng khiến bài toán bữa cơm gia đình khó hơn

Không ít bà nội trợ cho biết họ đang cảm nhận rõ áp lực từ giá cả.

Nếu trước đây một bữa cơm gia đình 4 người có thể xoay quanh mức 80.000–100.000 đồng thì hiện nay nhiều gia đình phải chi từ 150.000–200.000 đồng để duy trì chất lượng tương đương.

Đặc biệt với những nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc cắt giảm tiền ăn không hề dễ dàng.

Chị Hương (46 tuổi, TP.HCM) cho biết gia đình chị từng cố gắng giảm ngân sách thực phẩm từ 8 triệu xuống còn 6 triệu đồng/tháng.

Sau hai tháng thử nghiệm, chị nhận thấy:

- Đi chợ nhiều lần hơn để săn giá rẻ

- Giảm lượng trái cây

- Hạn chế cá biển và hải sản

Tuy nhiên kết quả không như mong muốn.

"Mình tiết kiệm được một ít tiền nhưng cảm giác bữa cơm nghèo đi rõ rệt. Cuối cùng cả nhà lại quay về mức chi cũ", chị nói.

Tranh cãi lớn nhất không phải là 8 triệu hay 5 triệu

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng việc so sánh tiền ăn giữa các gia đình thường không có nhiều ý nghĩa.

Mỗi gia đình có:

- Mức thu nhập khác nhau

- Số lượng thành viên khác nhau

- Nhu cầu dinh dưỡng khác nhau

- Thói quen tiêu dùng khác nhau

Điều quan trọng hơn là tỷ lệ chi tiêu so với tổng thu nhập.

Trong trường hợp của gia đình chị Mai Anh, tổng chi tiêu 18 triệu đồng trên mức thu nhập 32 triệu đồng vẫn giúp gia đình duy trì được khoản tiết kiệm và không phát sinh nợ.

Đó mới là yếu tố đáng quan tâm.

Ngược lại, một gia đình chỉ chi 5 triệu đồng tiền ăn nhưng nếu thu nhập thấp và thường xuyên phải vay mượn cuối tháng thì chưa chắc đã là mô hình tài chính hiệu quả hơn.

Điều nhiều gia đình nhận ra sau khi ghi chép chi tiêu

Sau khi công khai bảng ngân sách, điều khiến chị Mai Anh bất ngờ nhất không phải những tranh cãi trên mạng mà là phản ứng của những người bạn xung quanh.

Nhiều người thú nhận họ hoàn toàn không biết gia đình mình thực sự tiêu bao nhiêu cho ăn uống mỗi tháng.

Một người nghĩ rằng chỉ tốn khoảng 4 triệu đồng, nhưng sau khi cộng lại hóa đơn siêu thị, tiền chợ, đồ ăn sáng, trà sữa cho con và các lần đặt đồ ăn trực tuyến, con số thực tế lên tới hơn 7 triệu đồng.

"Từ trước tới nay tôi luôn nghĩ nhà mình chi tiêu tiết kiệm. Chỉ đến khi ghi lại mới biết tiền đang đi đâu", một người bình luận.

Có lẽ đó cũng là bài học lớn nhất từ bảng chi tiêu 18 triệu đồng đang gây tranh cãi.

Không phải gia đình nào chi 8 triệu đồng tiền ăn cũng là lãng phí. Cũng không phải gia đình nào chi ít hơn đều quản lý tài chính tốt hơn.

Điều quan trọng là hiểu rõ dòng tiền của mình, biết khoản nào thực sự cần thiết và đảm bảo rằng sau tất cả các chi tiêu hàng tháng, gia đình vẫn còn khả năng tích lũy cho những mục tiêu dài hạn phía trước.