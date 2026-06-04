Giá vàng tăng, nhiều người tiếc vì đã không mua sớm hơn. Giá vàng giảm, nhiều người lại tiếp tục chờ vì tin rằng sẽ còn giảm nữa. Trên các hội nhóm tài chính, không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận về việc 15 triệu đồng một chỉ có phải mức giá đẹp hơn 18 triệu đồng một chỉ hay không, hay liệu nên mua ngay hay tiếp tục đứng ngoài quan sát.

Nhưng điều thú vị là sau khi thực sự mua vàng, rất nhiều người lại thay đổi cách suy nghĩ. Họ nhận ra điều khiến mình bận tâm nhất trước đó chưa chắc là điều quan trọng nhất về lâu dài.

Trước khi mua vàng, đa số mọi người đều tập trung vào giá. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi không ai muốn bỏ ra một số tiền lớn rồi ngay sau đó thấy tài sản của mình giảm giá. Thế nhưng càng chờ đợi một mức giá hoàn hảo, nhiều người càng rơi vào trạng thái không bao giờ bắt đầu.

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Lúc vàng 15 triệu đồng một chỉ, họ nghĩ có thể sẽ giảm thêm. Khi vàng lên 16 triệu đồng, họ tiếc vì chưa mua. Đến 17 triệu đồng, họ tiếp tục chờ điều chỉnh. Và khi giá lên 18 triệu đồng, cảm giác tiếc nuối càng lớn hơn vì cho rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội.

Vòng lặp này thực tế không chỉ xảy ra với vàng mà còn xuất hiện ở nhiều quyết định tài chính khác. Mọi người thường dành rất nhiều thời gian để tìm thời điểm tốt nhất, trong khi lại ít quan tâm đến việc xây dựng một kế hoạch đủ dài để duy trì.

Sau khi mua những chỉ vàng đầu tiên, nhiều người bắt đầu nhận ra điều khó nhất không phải là chọn đúng ngày mua. Điều khó hơn là đều đặn dành ra một phần thu nhập để tích lũy trong nhiều tháng, nhiều năm liên tiếp.

Có một thực tế khá thú vị là người mua vàng ở mức giá thấp chưa chắc đã tích lũy được nhiều hơn người mua ở mức giá cao hơn. Nếu một người mua một chỉ vàng ở mức 15 triệu đồng rồi dừng lại, trong khi một người khác đều đặn mua vàng mỗi vài tháng ở mức giá cao hơn, kết quả sau nhiều năm có thể hoàn toàn khác.

Đó là lúc nhiều người nhận ra sự khác biệt lớn nhất không nằm ở khả năng đoán thị trường, mà nằm ở tính kỷ luật.

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Cũng từ khi bắt đầu mua vàng, không ít người trẻ thay đổi cách nhìn về chuyện tiết kiệm. Trước đây, tiết kiệm thường là việc sẽ làm nếu cuối tháng còn dư tiền. Nhưng khi đã đặt mục tiêu mua vàng định kỳ, họ bắt đầu chủ động hơn với các khoản chi tiêu của mình. Những món đồ mua theo cảm hứng được cân nhắc kỹ hơn. Những khoản chi không thật sự cần thiết cũng giảm dần.

Điều này không có nghĩa là họ ngừng tận hưởng cuộc sống hay cắt bỏ mọi nhu cầu cá nhân. Thay vào đó, họ bắt đầu ưu tiên rõ ràng hơn. Trước mỗi khoản chi, họ tự hỏi liệu số tiền này có thực sự mang lại giá trị hay không, hay nó chỉ là một quyết định nhất thời.

Theo thời gian, nhiều người phát hiện giá trị lớn nhất của việc mua vàng không nằm ở bản thân vàng. Điều họ nhận được không chỉ là một tài sản tích lũy mà còn là một thói quen tài chính mới. Họ hiểu rõ hơn dòng tiền của mình đang đi đâu, biết cách đặt mục tiêu dài hạn và cảm thấy chủ động hơn với tương lai tài chính của bản thân.

Đó cũng là lý do những người đã duy trì thói quen mua vàng trong thời gian dài thường ít nói về chuyện mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Họ vẫn quan tâm đến giá, nhưng không còn để giá quyết định toàn bộ kế hoạch của mình.

Suy cho cùng, khoảng cách giữa 15 triệu đồng và 18 triệu đồng một chỉ là điều rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, với những người xác định tích lũy trong nhiều năm, điều tạo ra khác biệt lớn hơn thường là việc họ đã bắt đầu từ khi nào và có đủ kiên trì để tiếp tục hay không.

Bởi sau tất cả, điều mà nhiều người mua vàng rồi mới nhận ra là: Không ai biết chính xác đâu là thời điểm hoàn hảo. Nhưng việc bắt đầu tích lũy sớm thường quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng chờ đợi một mức giá hoàn hảo.