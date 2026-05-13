Tôi từng mua 6 món đồ “siêu rẻ” để tiết kiệm tiền - nhưng càng dùng càng thấy tốn kém và phiền phức hơn cả

1. Nước giặt, bột giặt mua online siêu rẻ

Đây là món nhiều gia đình tiêu thụ liên tục nên tâm lý “mua can lớn cho tiết kiệm” rất phổ biến. Tuy nhiên, không ít loại nước giặt giá rẻ bán online lại là hàng không rõ nguồn gốc, bao bì bắt mắt nhưng thành phần bên trong rất đáng lo.

Ban đầu có thể thấy quần áo sạch khá nhanh, mùi thơm mạnh, nhiều bọt. Nhưng sau vài tháng, nhiều người nhận ra quần áo dễ bị cứng, bạc màu, áo trắng nhanh ngả vàng hơn bình thường. Người có da nhạy cảm còn dễ bị ngứa hoặc kích ứng.

Điều đáng nói là mức chênh lệch giá đôi khi chỉ vài chục nghìn, nhưng đổi lại là chất lượng rất khác nhau.

2. Gối cao su thiên nhiên giá quá rẻ

“Gối cao su thiên nhiên” từng là mặt hàng được quảng cáo rầm rộ vì gắn với hình ảnh ngủ ngon, nâng đỡ cổ vai gáy. Nhưng cũng chính vì vậy mà thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm giá rẻ bất thường.

Nhiều loại gối được quảng cáo là cao su thiên nhiên nhưng thực tế hàm lượng cao su rất thấp, thay vào đó là các chất tạo độ đàn hồi hoặc vật liệu tổng hợp.

Lúc mới mua có thể thấy mềm và êm, nhưng dùng vài tháng bắt đầu xuất hiện tình trạng ố vàng, vụn bề mặt, có mùi lạ hoặc sinh bụi mịn. Có người chỉ phát hiện ra nguyên nhân khiến mình ho kéo dài là vì chiếc gối đang phân hủy dần trong phòng ngủ.

Với những món tiếp xúc trực tiếp nhiều giờ mỗi ngày như gối ngủ, việc ham rẻ đôi khi lại thành “tiền mất thêm bệnh”.

3. Bộ bát đĩa, thìa đũa inox giá quá thấp

Đồ inox luôn được nhiều gia đình ưa chuộng vì nhẹ, bền và khó vỡ. Tuy nhiên, không phải loại inox nào cũng đạt chuẩn dùng cho thực phẩm.

Nhiều sản phẩm bán trôi nổi với giá cực rẻ có thể sử dụng loại thép không đạt tiêu chuẩn an toàn. Ban đầu nhìn bề ngoài gần như không khác gì hàng tốt, nhưng sau một thời gian sẽ dễ xỉn màu, han gỉ nhẹ hoặc có mùi kim loại khi tiếp xúc với thức ăn nóng.

Điều khiến nhiều người lo ngại là nguy cơ kim loại thôi nhiễm vào thực phẩm nếu dùng lâu dài.

Với nhóm đồ dùng ăn uống mỗi ngày, ưu tiên lớn nhất vẫn nên là nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn, thay vì chỉ nhìn vào giá.

4. Cốc thủy tinh màu giá rẻ

Những chiếc ly thủy tinh màu sắc bắt mắt thường rất dễ khiến người ta mua theo cảm xúc. Chỉ vài chục nghìn đã có một bộ cốc nhìn “xinh như quán cà phê”.

Nhưng nhiều loại thực chất chỉ là thủy tinh phủ màu hoặc mạ lớp sơn bên ngoài. Sau một thời gian sử dụng, đặc biệt khi đựng nước nóng hoặc cho vào máy rửa bát, lớp màu bắt đầu bong tróc.

Không ít người sau đó mới giật mình vì phần màu này có thể tiếp xúc trực tiếp với nước uống.

Đồ dùng đẹp là một chuyện, nhưng với vật dụng dùng hằng ngày, đặc biệt liên quan đến ăn uống, độ an toàn vẫn là yếu tố cần ưu tiên trước.

5. Bộ chăn ga gối giá siêu rẻ

Đây là món rất nhiều người từng mua vì “thấy đẹp mà rẻ quá”. Ảnh quảng cáo thường có màu sắc bắt mắt, họa tiết sang, giá chỉ bằng một nửa hàng thông thường.

Nhưng khi dùng mới thấy hàng loạt vấn đề: nằm nóng, bí, dễ đổ mồ hôi, giặt vài lần là xù lông hoặc phai màu. Nhiều bộ thực chất làm từ polyester hoặc sợi tổng hợp giá rẻ nên cảm giác nằm rất khác cotton thật.

Một số người còn chia sẻ rằng càng ngủ càng thấy mệt vì chất vải bí và khó chịu.

Tiết kiệm tiền là đúng, nhưng với những món tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày, việc đầu tư chất lượng thường đáng hơn rất nhiều.

6. Dép đi trong nhà giá vài chục nghìn

Dép rẻ là món nhiều người nghĩ “không cần mua tốt làm gì”. Nhưng cũng chính đây là món khiến không ít gia đình gặp cảnh dép nhanh hôi, đen đế, đi vài tháng là cứng hoặc bong tróc.

Nhiều loại dép giá cực thấp được làm từ PVC chất lượng kém. Chất liệu này dễ giữ ẩm, khiến nước và mồ hôi thấm vào bên trong, lâu ngày sinh mùi rất khó chịu.

Trong khi đó, các loại dép EVA tuy giá cao hơn một chút nhưng nhẹ, mềm và ít giữ mùi hơn hẳn.

Nhiều người sau vài lần thay dép rẻ liên tục mới nhận ra: mua một đôi tốt dùng lâu đôi khi lại tiết kiệm hơn.

Không phải món nào cũng nên mua rẻ

Tiêu dùng thông minh không có nghĩa là lúc nào cũng chọn món rẻ nhất. Có những thứ hoàn toàn có thể săn sale, mua giá tốt mà vẫn ổn. Nhưng cũng có những món liên quan đến sức khỏe, giấc ngủ hoặc sử dụng hằng ngày mà nếu chất lượng quá thấp, cái giá phải trả về sau có thể còn lớn hơn nhiều lần.

Nhiều người sau tuổi 35–40 bắt đầu thay đổi cách mua sắm: Không còn ưu tiên “rẻ nhất”, mà ưu tiên “dùng được lâu”, “an toàn” và “ít phát sinh rắc rối”.

Và đôi khi, tiết kiệm thật sự không nằm ở việc mua món rẻ hơn vài chục nghìn – mà là mua đúng ngay từ đầu.