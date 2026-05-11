10 món đồ bếp tôi dùng suốt 2 năm chưa chán: Có thứ nhìn bình thường mà giúp nhàn hẳn việc nhà

1. Hũ thủy tinh kín hơi: Nhỏ thôi nhưng giúp căn bếp gọn hẳn

Tôi từng có giai đoạn để đủ loại mứt, dưa muối, hạt khô trong túi nilon hoặc hộp nhựa lộn xộn. Chỉ đến khi chuyển sang dùng hũ thủy tinh kín hơi, tôi mới thấy căn bếp “dễ thở” hơn hẳn.

Điểm tôi thích nhất là các hũ này có thể xếp chồng lên nhau, tiết kiệm diện tích đáng kể. Ngoài ra, nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt cũng dễ biết còn gì – hết gì, tránh mua dư đồ ăn.

Đặc biệt, với những ai thích tự làm đồ ngâm, mứt hoặc overnight oats thì kiểu hũ này gần như dùng quanh năm.

2. Giá để ráo nước mở rộng: Cứ nhà đông người là sẽ thấy cần

Dù đã mua loại giá úp bát khá to, tôi vẫn luôn rơi vào cảnh thiếu chỗ sau mỗi bữa ăn đông người.

Sau đó tôi đổi sang kiểu có thêm khay treo cốc, giá để dao và khu vực mở rộng hai bên. Nghe thì đơn giản nhưng nó giúp tiết kiệm cực nhiều diện tích mặt bếp.

Điều quan trọng nhất là mọi thứ được phân khu rõ ràng. Nhà bếp nhìn gọn hơn rất nhiều dù đồ không hề ít đi.

3. Rổ hai lớp: Ban đầu mua để rửa rau, cuối cùng lại thành “vườn mini”

Đây là món khiến tôi bất ngờ nhất.

Một chiếc rổ nhỏ hai lớp có lỗ thoát nước, trước kia gần như bị bỏ quên trong góc tủ, giờ lại trở thành nơi tôi dùng để ươm giá đỗ và mầm đậu.

Kích thước nhỏ giúp đặt vừa bệ cửa sổ, phần thoát nước khiến rau mầm không bị úng. Chỉ vài ngày là có thể thu hoạch một mẻ nhỏ để ăn kèm salad hoặc mì.

Một món đồ vài chục nghìn nhưng lại tạo cảm giác rất “chữa lành”.

4. Bộ chậu – rổ thoát nước đa năng: Món đồ dùng càng nhiều càng thấy đáng

Trước đây tôi luôn nghĩ mấy bộ chậu rửa nhiều tầng là “không cần thiết”. Nhưng dùng rồi mới hiểu vì sao nhiều người mê.

Loại tôi dùng gồm rổ lọc, chậu sâu và khay hứng nước bên dưới. Từ rửa rau, ngâm trái cây đến để ráo đồ chiên đều dùng được.

Những ngày nấu ăn nhiều, nó giúp mặt bếp bớt lộn xộn thấy rõ.

5. Lọ đựng gia vị kiểu Nhật: Thứ khiến góc bếp nhìn “xịn” hơn

Đây là món tôi thích cả về thẩm mỹ lẫn công năng.

Lọ thủy tinh dày, nắp kín, có thể mở bằng một tay khi đang nấu ăn. Quan trọng hơn là không bám dầu mỡ nhiều như các loại chai nhựa thông thường.

Khi đặt cạnh nhau trên kệ bếp, chúng tạo cảm giác căn bếp gọn và đồng bộ hơn rất nhiều.

Nhiều người nghĩ đồ bếp đẹp là “không cần”, nhưng thực ra một căn bếp nhìn dễ chịu cũng khiến việc nấu ăn bớt áp lực hơn.

6. Bộ thớt phân loại: Món đồ tôi thấy càng lớn tuổi càng nên đầu tư

Sau một thời gian dùng chung một chiếc thớt cho mọi thứ, tôi chuyển sang bộ thớt gồm 3 kích cỡ riêng cho thịt sống, rau củ và đồ chín.

Không chỉ sạch sẽ hơn mà còn giúp thao tác nấu ăn nhanh hơn hẳn.

Tôi đặc biệt thích phần rãnh thoát nước ở mép thớt vì không bị chảy nước ra mặt bàn. Dù chất liệu hơi mỏng và tiếng chặt khá to, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng dùng.

7. Hũ gia vị miệng rộng: Càng lau dọn nhiều càng thấy quý

Những ai từng cố cọ rửa lọ gia vị miệng nhỏ sẽ hiểu cảm giác “bực mình” thế nào.

Từ khi đổi sang kiểu hũ miệng rộng kèm thìa nhỏ, việc vệ sinh dễ hơn hẳn. Đường, muối, bột nêm đều được bảo quản gọn gàng hơn.

Một thay đổi nhỏ thôi nhưng khiến việc dọn bếp đỡ mất thời gian hơn rất nhiều.

8. Giá treo khăn giấy từ tính: Món “nhỏ mà có võ”

Đây là món hơi đắt so với công năng nhìn bên ngoài, nhưng tôi vẫn thấy đáng tiền.

Nó gắn dưới đáy tủ bếp bằng nam châm, giúp khăn giấy tránh dầu mỡ và không bị ướt khi nấu ăn.

Quan trọng nhất: lấy giấy cực tiện khi tay đang bẩn.

Có những món đồ chỉ khi dùng mỗi ngày mới thấy hết giá trị của sự tiện lợi.

9. Kệ gia vị inox: Giúp mặt bếp bớt cảm giác “đồ đạc chồng chất”

Tôi khá thích các món inox vì vừa bền vừa dễ lau.

Chiếc kệ gia vị này giúp gom toàn bộ chai lọ vào một chỗ, không còn cảnh mỗi thứ nằm một góc. Phần tầng giữa còn tận dụng được thêm không gian để khăn bếp hoặc lọ nhỏ.

Chỉ một thay đổi nhỏ thôi nhưng nhìn căn bếp “gọn như ảnh mẫu” hơn hẳn.

10. Xe đẩy inox nhiều tầng: Món khiến tôi tiếc vì không mua sớm hơn

Nếu căn bếp không quá rộng, đây gần như là món “cứ mua là dùng”.

Tôi để chai lọ ở tầng trên, đồ lặt vặt ở tầng giữa và màng bọc thực phẩm ở tầng dưới. Khi nấu ăn chỉ cần đẩy qua đẩy lại là lấy được hết đồ.

Điều tôi thích nhất là nó linh hoạt. Sau này nếu đổi nhà hoặc đổi cách bố trí bếp vẫn dùng tiếp được.

Có những món đồ không làm bạn giàu hơn – nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn

Sau vài năm tự nấu ăn gần như mỗi ngày, tôi nhận ra: Đồ dùng nhà bếp không cần quá đắt, nhưng nên thật sự hữu ích.

Một căn bếp gọn gàng, dễ dùng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khiến việc vào bếp bớt mệt hơn rất nhiều – nhất là với những người đã bước qua tuổi 40, khi năng lượng cho việc nhà không còn “vô tận” như trước.

Và đôi khi, cảm giác “đáng tiền” nhất không nằm ở giá món đồ, mà ở việc bạn vẫn muốn dùng nó mỗi ngày sau tận 2 năm.