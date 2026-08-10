Mua mớ cá vụn 25k, tôi thử làm 2 món này mà cả nhà thốt lên không tin nổi

Cá nhỏ như cá bống, cá rô đồng hay cá trích thường được dùng để kho vì dễ chế biến, nhưng nếu biết biến tấu, chỉ một mẻ cá cũng có thể làm thành hai món với hương vị hoàn toàn khác nhau. Một món chiên giòn ăn đưa cơm, một món canh thanh nhẹ, thêm rau sống hoặc cà chua là đã có một bữa cơm gọn gàng mà không tốn nhiều tiền.

Cá nhỏ chiên giòn sốt mắm tỏi

Ảnh minh họa

Cá làm sạch, bỏ ruột nếu cần rồi rửa nhanh với nước muối loãng. Dùng khăn giấy thấm thật khô trước khi chiên để cá không bị bắn dầu và nhanh giòn.

Làm nóng dầu, cho cá vào chiên trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng giòn. Không nên lật quá nhiều lần vì cá nhỏ dễ bị nát.

Phi thơm tỏi băm, thêm nước mắm, đường, một chút nước lọc và ớt thái lát. Đun nhỏ lửa đến khi sốt hơi sánh thì cho cá đã chiên vào đảo nhanh tay.

Mẹo: Không rim cá quá lâu trong sốt. Chỉ cần đảo khoảng 1-2 phút để sốt bám quanh thân cá, như vậy lớp ngoài vẫn giữ được độ giòn.

Phần cá còn lại nấu canh chua cà chua

Nếu mua khoảng 500-600g cá nhỏ, có thể chia một phần để nấu canh. Cá làm sạch, ướp nhẹ với chút muối rồi chiên sơ hoặc áp chảo nhanh để thịt cá săn lại.

Cà chua bổ múi cau, phi thơm hành rồi xào đến khi mềm và ra màu. Thêm nước, đun sôi rồi cho cá vào.

Nêm nước mắm, chút muối và vị chua bằng me hoặc sấu. Khi cá chín, cho hành lá, thì là hoặc rau ngổ vào rồi tắt bếp.

Mẹo: Không khuấy mạnh sau khi cho cá vào nồi để cá không bị nát. Canh chỉ cần sôi nhẹ vài phút là đủ.

Ảnh minh họa

Thêm đĩa rau sống là thành một mâm cơm

Hai món cá đều có vị đậm nên chỉ cần thêm một đĩa rau sống hoặc dưa chuột, rau thơm là đủ cân bằng. Nếu còn cà chua, có thể thái lát ăn kèm cá chiên.

Một mẻ cá nhỏ nhưng chia cách chế biến hợp lý sẽ cho ra hai món với hai kiểu vị khác nhau: cá chiên giòn đậm đà để ăn cùng cơm nóng, canh cá chua thanh để chống ngán .

Không cần nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần thay đổi cách nấu một chút, những loại cá giá bình dân vẫn có thể trở thành điểm nhấn của cả mâm cơm.