Tôi tặng chị chồng một bộ mỹ phẩm đắt tiền nhưng bên trong là muối trắng: Bài học đắt giá cho kẻ chuyên đi “nêm nếm”

Tôi về làm dâu được gần 3 năm. Cuộc sống không quá sóng gió, nhưng cũng chưa bao giờ gọi là dễ chịu. Lý do không nằm ở chồng, mà ở chị chồng.

Chị hơn tôi vài tuổi, sống gần nhà bố mẹ chồng nên gần như ngày nào cũng qua lại. Ban đầu, tôi nghĩ có thêm người trong nhà là điều tốt. Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra chị không đơn giản như vẻ ngoài.

Chị có một thói quen rất khó chịu: chuyện gì trong nhà cũng biết, mà biết rồi thì không giữ. Những chuyện nhỏ như vợ chồng tôi cãi nhau, tôi tiêu tiền gì, con tôi ốm ra sao… chỉ cần lọt vào tai chị, sớm muộn cũng thành đề tài để kể lại với người khác.

Không chỉ dừng ở việc kể, chị còn “nêm nếm” theo cách của riêng mình.

Một lần tôi mua chiếc túi mới bằng tiền thưởng, hôm sau đã nghe họ hàng nói lại rằng tôi “tiêu hoang, không biết nghĩ cho gia đình”. Một lần khác, vợ chồng tôi tranh luận chuyện công việc, qua lời chị lại biến thành “cãi nhau lớn, sắp bỏ nhau đến nơi”.

Tôi góp ý nhẹ nhàng vài lần, chị đều cười xòa, bảo chỉ nói cho vui. Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng đi xa.

Điều khiến tôi quyết định không thể im lặng nữa là lần chị kể sai về chuyện tài chính của vợ chồng tôi. Chị nói với mẹ chồng rằng tôi giữ hết tiền, không cho chồng động vào, khiến hình ảnh của tôi trong mắt mọi người trở nên rất xấu.

Tôi không còn muốn giải thích. Tôi nghĩ đến một cách khác.

Đúng dịp sinh nhật chị, tôi mua một hộp mỹ phẩm khá đắt tiền. Bề ngoài rất chỉnh chu, đúng loại chị thích. Tôi đưa tận tay, trước mặt cả gia đình.

Chị vui ra mặt. Nhưng bên trong, tôi không để mỹ phẩm. Tôi thay toàn bộ bằng những gói muối trắng nhỏ, xếp ngay ngắn như sản phẩm thật.

Tôi biết kiểu gì chị cũng sẽ mở ra ngay khi về nhà.

Tối hôm đó, chị gọi điện cho tôi, giọng không giấu được sự bực bội. Chị hỏi tôi có ý gì khi tặng quà như vậy.

Tôi không né tránh. Tôi nói thẳng: “Chị là chị chồng em chứ có phải cái camera giấu kín đâu mà chị cứ bê chuyện em đi lung tung, thêm mắm dặm muối để làm gì vậy. Nếu chị thấy cuộc sống chị nhạt quá thì em tiếp muối cho chị đó”.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp rằng tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không thể để mọi thứ tiếp diễn. Nếu chị thích “nêm nếm”, thì món quà hôm nay chỉ là một cách để chị hiểu cảm giác đó như thế nào.

Sau cuộc gọi đó, không khí trong gia đình có phần căng thẳng vài ngày. Mẹ chồng tôi có hỏi, nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn rằng chị em có chút hiểu lầm.

Điều bất ngờ là sau chuyện đó, chị chồng tôi thay đổi.

Chị không còn nhắc đến chuyện riêng của vợ chồng tôi trước mặt người khác. Những lần gặp nhau, chị cũng giữ khoảng cách hơn, không còn tò mò hay hỏi sâu như trước.

Chúng tôi không trở nên thân thiết, nhưng ít nhất cũng không còn làm khó nhau.

Tôi không thấy mình thắng, cũng không thấy tự hào vì cách làm đó. Nhưng nếu tôi không làm rõ ranh giới, có lẽ mọi thứ sẽ còn đi xa hơn.

Có những người không nhận ra mình sai chỉ bằng lời nói. Đôi khi, họ cần một “trải nghiệm” đủ rõ để hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể đem ra kể, và không phải ai cũng chấp nhận bị thêm thắt như vậy.