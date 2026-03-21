Chị chồng "bị toxic nhất cõi mạng" nói gì về bức ảnh đứng xen giữa em trai và em dâu, chuyện sửa ảnh quá đà thì sao?

Mới đây, một cô gái đăng tải loạt ảnh trên Threads ghi lại kỷ niệm trong đám hỏi của em trai mình. Song, bộ ảnh này bỗng trở nên viral trên khắp các nền tảng MXH, thu hút tranh luận lớn bởi nhiều người cho rằng cô gái đang cố tình “giật spotlight” trong đám hỏi của em trai và em dâu.

Theo đó, cô gái diện một chiếc áo dài màu trắng kem, đảm nhận vai trò bê lễ trong lễ ăn hỏi của em trai. Đáng chú ý, trong một số khung hình, cô gái được nhận xét là thiếu tinh tế khi chọn đứng giữa cô dâu chú rể. Hay một số bình luận khác thì cho rằng cô gái này chỉnh ảnh “quá lố”, chỉ chăm chút cho bản thân chứ không để ý đến hai nhân vật chính.

Bức hình đang viral trên MXH, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi chị gái của chú rể (đứng giữa) có phần nổi bật, lấn át 2 nhân vật chính

Trước những ý kiến trái chiều trên MXH, liên hệ với chủ nhân bài đăng - Lệ Đặng (SN 1999, đang sống tại Hà Nội) cho biết cô chỉ đăng tải để làm kỷ niệm nhưng không ngờ lại viral và trở thành tâm điểm bàn tán. Mặc dù vẫn biết MXH là nơi có cả tích cực và tiêu cực nhưng hiện tại, Lệ Đặng vẫn lựa chọn xoá các bài đăng liên quan trên trang cá nhân vì cảm thấy cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng.

“Thật ra ban đầu mình thấy bình thường và chấp nhận vì biết rằng khi đăng tải lên MXH sẽ xảy ra nhiều luồng ý kiến. Tuy nhiên hiện tại mình cảm thấy khá phiền vì có nhiều bạn vào trang cá nhân của mình để lại những bình luận tiêu cực. Hơn nữa, một số tấm ảnh của mình cũng bị sử dụng để chỉnh sửa nhưng mọi người lại tưởng là ảnh gốc nên để lại nhiều lời lẽ chỉ trích. Mình cảm giác câu chuyện đang bị đi quá xa và ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mình. Mình rất mong mọi thứ có thể kết thúc ở đây” , Lệ Đặng chia sẻ.

Cô bạn cũng cho biết khi đăng tải loạt ảnh đó, cô dâu chú rể cũng là em trai và em dâu của Lệ đều cảm thấy bình thường, không có ý kiến gì. Lệ Đặng cũng bày tỏ bản thân đã hỏi ý kiến các em trước khi đăng lên mạng nên cô khẳng định không hề có ý cố tình “giật spotlight”.

Theo chia sẻ từ Lệ, đây là một vài ảnh của cô đã bị kẻ ác ý sử dụng để chỉnh sửa lố khiến netizen tưởng là ảnh gốc nên để lại nhiều bình luận tiêu cực

Lệ Đặng cho biết câu chuyện đang bị đi quá xa và ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân

“Mình có nói chuyện với em trai và em dâu, hai em đều bảo chuyện này rất bình thường. Mình cũng khá bức xúc vì nhiều người thêu dệt câu chuyện chị chồng - em dâu, rồi cảm thấy bất bình thay cho em dâu mình. Trong khi đó tình cảm chị em mình rất tốt đẹp, thân thiết. Em dâu cũng là người an ủi, động viên mình, nói mình đừng suy nghĩ quá nhiều khi thấy có nhiều bình luận tiêu cực tấn công” , Lệ Đặng nói.

Cũng theo Lệ, hai em của mình có tính cách đơn giản, không thích cầu kỳ quá nhiều. Hơn nữa, dịp vừa qua là lễ ăn hỏi nên em trai và em dâu chỉ làm vừa đủ ở mức chỉn chu còn sẽ đầu tư nhiều hơn vào đám cưới, dịp trọng đại hơn.

Khi được hỏi về những bình luận cho rằng cô chỉnh sửa ảnh có phần quá đà, tạo hình “lố” cho vóc dáng, Lệ Đặng thẳng thắn bày tỏ: “Bên ngoài vóc dáng của mình y như vậy, mình cũng không phải là người ăn ảnh. Mình đi ra ngoài cũng có nhiều người nhận ra nên không có chuyện đăng hình trên mạng 1 kiểu, ngoài đời lại không giống hay chỉnh ảnh lố đâu” .

Những hình ảnh đời thường của Lệ, cô khẳng định bản thân trên ảnh như nào ngoài đời cũng vậy

Được biết, công việc hiện tại của Lệ Đặng là một gymer, huấn luyện viên thể hình. Cô cũng có một cộng đồng riêng để chia sẻ các kiến thức về ăn uống, tập luyện sao cho khoa học và giữ được vóc dáng đẹp. Chính vì vậy, cô khẳng định bản thân nói không với việc “bóp eo, kéo hông” bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

Cuối cùng, Lệ Đặng cho hay: “Thật ra mình không quan tâm quá nhiều đến vấn đề này. Chỉ cần người quen của mình, hiểu mình như thế nào là được. Bây giờ mình chỉ mong mọi chuyện có thể sớm khép lại vì cũng sắp tới ngày cưới của 2 em mình. Mình không muốn các em bị ảnh hưởng hay gặp áp lực gì mà dành trọn vẹn ngày vui đó cho 2 em” .

