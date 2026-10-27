Bị bạn gái đòi chia tay vì đứng chờ lấy 3.000 đồng tiền thừa, lời giải thích "cay đắng"

Tôi và bạn gái yêu nhau hơn ba năm, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Hai đứa đều đã đi làm, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Tôi vốn có thói quen chi tiêu cẩn thận, mua gì cũng cân nhắc, còn bạn gái lại thích sự thoải mái, đôi khi sẵn sàng trả tiền cho những cuộc vui mà không tính toán quá nhiều.

Cuối tuần trước, cô ấy rủ tôi đi cà phê cùng nhóm bạn đại học để chính thức giới thiệu bạn trai với mọi người. Tôi hiểu đây là dịp quan trọng nên chuẩn bị quần áo tươm tất, còn đến sớm để chọn chỗ ngồi. Buổi gặp mặt diễn ra khá vui vẻ. Tôi chủ động bắt chuyện, gọi thêm đồ uống khi mọi người cần và cũng không ngại chia sẻ những câu chuyện về công việc, gia đình.

Đến lúc thanh toán, tổng hóa đơn của cả nhóm là 397.000 đồng. Tôi đưa 400.000 đồng cho nhân viên rồi đứng chờ trả lại tiền thừa. Khi nhận ba tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, tôi cất vào ví như một thói quen bình thường. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi quán, bạn gái đã tỏ thái độ khó chịu, hỏi tại sao tôi phải đứng đợi bằng được số tiền ít ỏi ấy trước mặt bạn bè cô ấy.

Tôi khá bất ngờ, giải thích rằng đó là tiền của mình, dù chỉ 3.000 đồng nhưng vẫn có thể dùng trong nhiều việc. Tôi không hiểu tại sao lấy lại tiền thừa chính đáng lại trở thành chuyện đáng xấu hổ. Thế nhưng, cô ấy cho rằng tôi quá ky bo, không biết cư xử và chẳng có chút hào phóng nào. Theo cô ấy, trong một cuộc gặp mặt như vậy, tôi hoàn toàn có thể bỏ qua số tiền nhỏ để mọi người cảm thấy thoải mái.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Tối hôm đó, chúng tôi tiếp tục tranh cãi qua điện thoại. Cô ấy nói các bạn đã nhận xét tôi là người tính toán, khiến cô ấy ngượng ngùng khi giới thiệu với mọi người rằng chúng tôi sắp kết hôn. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại quan tâm đến đánh giá của người ngoài hơn suy nghĩ của người yêu. Cô ấy đáp điều khiến mình thất vọng không nằm ở 3.000 đồng, mà là cách tôi hành xử trong một tình huống xã giao đơn giản.

Tôi thừa nhận mình không phải người thích tiêu tiền tùy hứng, nhưng chưa bao giờ để bạn gái phải trả những khoản chi đáng lẽ tôi nên san sẻ. Những lần đi ăn, xem phim hay du lịch, tôi đều chủ động thanh toán khi có thể. Tôi cũng đang tiết kiệm để chuẩn bị tiền cưới và cuộc sống sau hôn nhân. Vì vậy, việc cô ấy đánh giá tôi chỉ qua một hành động khiến tôi cảm thấy bị phủ nhận. Tôi nghĩ cô ấy đang đòi hỏi sự hào phóng để thể hiện với bạn bè hơn là thực sự quan tâm đến giá trị của số tiền.

Điều khiến tôi không ngờ nhất là sáng hôm sau, cô ấy nhắn tin đề nghị chia tay. Cô ấy nói không muốn kết hôn với một người có cách sống quá khác mình, bởi sau này những chuyện như mua sắm, biếu xén hai bên gia đình hay tổ chức cưới hỏi có thể còn khiến cả hai mâu thuẫn. Tôi cố gắng giải thích, đề nghị gặp nhau để nói chuyện bình tĩnh, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết. Những dự định về ngày cưới, căn nhà nhỏ và cuộc sống chung bỗng chốc trở nên xa vời chỉ sau một cuộc tranh cãi.

Vài ngày sau, tôi chủ động hẹn cô ấy gặp mặt lần cuối. Tôi hỏi thẳng liệu nếu hôm đó tôi không lấy lại 3.000 đồng thì mọi chuyện có khác không. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói có lẽ không, bởi cô ấy đã nhiều lần cảm thấy tôi quá chú trọng chuyện tiền bạc, còn tôi lại luôn cho rằng mình chỉ đang sống có trách nhiệm. Tôi nhận ra chuyện tiền thừa hôm ấy có thể chỉ là giọt nước tràn ly, còn những khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống đã tồn tại từ lâu mà cả hai chưa thực sự giải quyết.

Cuối cùng, tôi không níu kéo thêm. Tôi vẫn cho rằng lấy lại 3.000 đồng tiền thừa chẳng có gì sai, nhưng cũng hiểu rằng trong một mối quan hệ, đúng sai đôi khi không đủ để giữ hai người ở lại bên nhau. Tôi tiếc ba năm tình cảm và cả kế hoạch kết hôn đã chuẩn bị, song càng không muốn bước vào hôn nhân với những bất đồng chưa được tháo gỡ. Có lẽ chúng tôi cần một người bạn đời không chỉ yêu mình mà còn có cách nhìn tương đồng về tiền bạc, sự sẻ chia và những giá trị trong cuộc sống.

(Tâm sự của độc giả)