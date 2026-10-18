3 năm không nhìn mặt bố, ngày trở về thăm, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng trong nhà và người mẹ kế trẻ đẹp đến khó hiểu

Tôi bỏ nhà đi năm 18 tuổi, khi vừa bước chân vào giảng đường đại học năm nhất. Nguyên nhân là bố tôi đòi cưới vợ hai chưa đầy một năm sau ngày mẹ mất. Tôi không thể chấp nhận chuyện ấy, càng không chịu nổi thái độ của bố khi ông cho rằng mình có quyền tìm người phụ nữ khác để bầu bạn, còn tôi chẳng có tư cách gì can thiệp. Hôm đó, hai bố con cãi nhau rất lớn. Tôi nói bố quá bạc tình với mẹ, không ngờ ông nổi giận, giơ tay tát tôi một cái đau điếng. Tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, mang theo số tiền tiết kiệm và bỏ đi.

3 năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Suốt quãng thời gian ấy, tôi vừa học vừa làm thêm, sống nhờ tiền học bổng và những công việc bán thời gian. Bố không gọi điện cho tôi, còn tôi cũng cố chấp chẳng muốn chủ động liên lạc. Nhưng khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi lại nhớ đến bố. Dù giận ông đến đâu, tôi vẫn muốn về nhà xem ông sống thế nào, ít nhất cũng để ông biết đứa con trai mà ông từng đuổi đi đã trưởng thành.

Tôi không báo trước, cứ thế kéo vali về nhà. Cánh cửa vừa mở, tôi đã sững người khi thấy bố nằm trên giường, gầy rộc, sắc mặt vàng vọt, bên cạnh là thuốc men và những chai dịch truyền. Hóa ra bố đã ốm nặng một thời gian, sức khỏe suy sụp đến mức đi lại cũng khó khăn. Người đang chăm sóc ông là dì Hạnh, vợ hai của bố, người phụ nữ mà tôi từng phản đối quyết liệt năm nào.

Ảnh minh họa

Thú thật, tôi không có nhiều thiện cảm với dì ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là sau 3 năm, dì dường như trẻ ra chứ không già đi, dì ăn mặc khá táo bạo, áo quần bó sát, cổ khoét sâu, váy ngắn đến mức mỗi lần cúi xuống chăm bố, tôi đều cảm thấy ngượng ngùng thay. Trong khi bố nằm trên giường bệnh, gầy yếu đến mức nói chuyện cũng hụt hơi, dì vẫn trang điểm kỹ càng, dùng nước hoa thơm nức và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình đang quá khắt khe vì thành kiến với người phụ nữ này. Dù sao dì cũng là người ở bên chăm sóc bố lúc ông đau ốm, còn tôi đã bỏ đi suốt 3 năm. Nhưng càng ở nhà lâu, tôi càng thấy nhiều chuyện đáng ngờ.

Có những hôm dì nói đi mua thuốc nhưng mãi khuya mới về. Điện thoại của dì thường xuyên có tin nhắn đến, vừa nhìn thấy là dì lập tức cầm máy ra ngoài nghe. Một lần, tôi vô tình thấy dì đứng trước cổng nói chuyện với một người đàn ông lạ, cười đùa rất thân mật. Khi phát hiện tôi đang nhìn, dì quay vào nhà với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi bắt đầu nghi ngờ dì đang có người khác bên ngoài. Bố tôi bệnh nặng, cần người chăm sóc, vậy mà tôi không biết dì thực sự ở bên ông vì tình nghĩa vợ chồng hay chỉ đang chờ đợi điều gì đó. Tôi càng nghĩ càng thấy bất an, nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng để kết luận.

Tôi chưa biết phải làm gì với những nghi ngờ trong lòng. Nếu nói ra mà không có căn cứ, tôi có thể khiến bố đang bệnh nặng càng thêm suy sụp. Nhưng nếu những gì tôi nghĩ là thật, chẳng lẽ tôi lại đứng nhìn người phụ nữ ấy qua mặt bố ngay trong lúc ông yếu đuối nhất?