Tôi phục con dâu, đi làm mà bữa chiều cả tuần không trùng nhau món nào, vừa ngon lại vừa rẻ

Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, đã quen với chuyện cơm nước trong gia đình nên cũng hiểu để chuẩn bị một bữa tối tươm tất không phải việc đơn giản, nhất là với người đi làm cả ngày. Vậy mà từ ngày con dâu về sống chung, tôi khá bất ngờ khi thấy tuần nào mâm cơm nhà cũng thay đổi. Hôm thì có cá, hôm lại có thịt, bữa khác là tôm, mực hoặc những món dân dã từ đậu phụ, rau củ. Điều đáng nói là con bé chẳng mua nguyên liệu gì quá đắt tiền, mỗi bữa vẫn đầy đặn mà không có cảm giác ăn đi ăn lại một món.

Tôi từng hỏi bí quyết, con dâu chỉ cười bảo rằng muốn nấu ăn đỡ vất vả thì phải lên thực đơn trước khi đi chợ, chứ không thể chiều nào tan làm mới đứng trước tủ lạnh nghĩ hôm nay ăn gì.

7 bữa cơm tối được con dâu thay đổi liên tục

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Thứ hai: Cá trắm chiên riềng, đậu phụ sốt cà chua, canh rau ngót nấu tôm.

Cá trắm cắt khúc, ướp riềng giã nhỏ rồi chiên vàng, có mùi thơm rất đặc trưng. Đậu phụ sốt cà chua mềm béo, ăn cùng bát canh rau ngót ngọt thanh tạo thành bữa cơm vừa miệng.

Thứ ba: Gà xào sả ớt, su su luộc, canh bí đỏ nấu lạc.

Thịt gà chặt miếng vừa ăn, xào cùng sả và ớt cho săn thơm. Su su luộc giữ độ giòn ngọt, còn canh bí đỏ nấu lạc có vị bùi, giúp bữa ăn không bị quá nhiều dầu mỡ.

Thứ tư: Chả trứng hấp, cà tím om đậu, canh cải thảo nấu thịt băm.

Chả trứng hấp có trứng, thịt băm và chút miến, mộc nhĩ nên khá đầy đặn. Cà tím om cùng đậu phụ thấm nước sốt, mềm thơm, ăn với cơm nóng rất hợp. Bát canh cải thảo nấu thịt băm giúp cân bằng vị.

Thứ năm: Tôm rang lá chanh, bí xanh xào nấm, canh chua dọc mùng.

Tôm rang đến khi đỏ au, săn chắc, cuối cùng thêm lá chanh thái sợi cho dậy mùi. Bí xanh xào nấm thanh nhẹ, còn canh chua dọc mùng tạo vị chua dịu, khiến bữa cơm có nhiều hương vị hơn.

Thứ sáu: Thịt viên sốt nấm, bắp cải luộc, canh khoai tây cà rốt.

Thịt viên được áp chảo cho vàng mặt rồi om với nấm và nước sốt đậm đà. Bắp cải luộc chấm nước mắm trứng hoặc nước mắm tỏi ớt, ăn cùng bát canh khoai tây cà rốt là đủ một bữa tối ấm bụng.

Thứ bảy: Mực xào dứa cần tây, ngô ngọt xào bơ, canh ngao nấu rau cải.

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Mực xào nhanh với dứa và cần tây để giữ độ giòn, không bị dai. Ngô ngọt xào bơ có vị thơm béo, còn canh ngao nấu rau cải thanh mát. Đây là bữa cơm có chút đổi vị sau những ngày ăn thịt và cá.

Chủ nhật: Sườn nướng mật ong, salad dưa chuột cà chua, canh nấm đậu phụ.

Sườn ướp mật ong, tỏi và chút nước mắm rồi nướng đến khi vàng thơm. Salad dưa chuột cà chua trộn chua ngọt giúp giảm cảm giác ngấy, còn canh nấm đậu phụ có vị nhẹ nhàng, dễ ăn.

Bí quyết của con dâu: Lên thực đơn trước, đi chợ một lần cho cả tuần

Quan sát cách con dâu nấu nướng, tôi nhận ra điều giúp con bé tiết kiệm thời gian không phải là nấu nhanh đến mức nào, mà là biết chuẩn bị trước. Cuối tuần, con thường xem lại thực phẩm còn trong tủ lạnh, lên danh sách món cho những ngày tiếp theo rồi mới đi chợ.

Thịt, cá và hải sản được chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa, bảo quản riêng trong ngăn đông hoặc ngăn mát phù hợp. Rau củ chọn loại theo mùa, ưu tiên những nguyên liệu có thể dùng linh hoạt cho nhiều món. Gia vị như hành, tỏi, gừng, sả cũng được chuẩn bị sẵn để khi về nhà chỉ cần sơ chế và nấu.

Con bé còn có một nguyên tắc khá hay: bữa trước đã ăn món chiên thì bữa sau ưu tiên món hấp, luộc hoặc canh thanh nhẹ; nếu món chính đậm vị thì món rau không nêm quá nhiều gia vị. Nhờ vậy, dù nguyên liệu bình dân, mâm cơm vẫn có sự thay đổi và không gây ngán.

Tôi nghĩ điều đáng nể nhất không phải là con dâu ngày nào cũng nấu được nhiều món, mà là dù bận rộn với công việc, con vẫn biết sắp xếp để bữa cơm gia đình vừa tiết kiệm vừa đủ đầy. Đôi khi, một mâm cơm ngon không cần nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần người nấu dành một chút thời gian tính toán và đặt sự chu đáo vào từng bữa ăn.