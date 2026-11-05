Mâm cơm nhà của Hoa hậu Tiểu Vy

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút riêng trong mắt công chúng. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Bò Sữa Bay. Bên cạnh lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn, người đẹp sinh năm 2000 còn nhận được sự quan tâm bởi những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Ngoài những lần xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện hay trên màn ảnh, Tiểu Vy còn có một sở thích khá giản dị vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Hoa hậu Tiểu Vy có sở thích nấu nướng những món ăn gia đình

Thời điểm dịch Covid -19, Tiểu Vy còn tham gia hoạt động thiện nguyện ở bếp ăn

Trên trang cá nhân, nàng hậu từng thực hiện series mang tên "Bữa ăn trưa tình nghĩa" để chia sẻ những mâm cơm do chính tay mình chuẩn bị. Thực đơn của Tiểu Vy không quá cầu kỳ hay sử dụng nguyên liệu đắt đỏ, chủ yếu là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt như canh rau củ, canh ngót, gỏi xoài, trứng chiên sốt mắm tỏi, đậu hũ chiên, cá mòi, sườn non chay, rau luộc, trứng dầm nước mắm, tôm rim hay cà tím nướng...

Đặc biệt, Tiểu Vy cũng thường xuyên đưa hương vị quê nhà vào thực đơn gia đình. Những món như hến xúc bánh đa, cao lầu, mì Quảng được nàng hậu trổ tài chế biến, khiến mâm cơm thêm phong phú.

Tiểu Vy thường xuyên nấu những mâm cơm 3-4 món cho gia đình

Cơm nhà của Tiểu Vy không quá cầu kỳ nhưng đầy đủ nhóm chất, ngon miệng

Tiểu Vy ưu tiên rau củ quả trong mỗi bữa ăn

Có lúc bữa cơm của nàng hậu cũng được chuẩn bị vội vàng gồm đậu chiên, cá hộp

Mâm cơm nhà đơn giản trong ngày Tết của gia đình Tiểu Vy

Tiểu Vy có sở thích đặc biệt với những món ăn quen thuộc ở quê

Tiểu Vy chiên bánh xèo trong dịp tụ họp gia đình

Cô cũng từng trổ tài nấu món cao lầu - món đặc trưng tại Hội An, quê Tiểu Vy

Điểm đáng chú ý là Tiểu Vy thường lựa chọn cách chế biến nhanh gọn, không quá phức tạp hay cầu kỳ. Các món ăn được sắp xếp đẹp mắt, đầy đủ rau xanh, món mặn và canh. Nhìn vào thực đơn, nhiều khán giả cũng có thể tham khảo để làm mới bữa cơm gia đình mà không cần chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ.

Dĩ nhiên, nàng hậu cũng không tránh khỏi những tình huống vụng về khi vào bếp. Có lần, Tiểu Vy hài hước chia sẻ sự cố đồ ăn đã chuẩn bị xong nhưng lại quên bật nút nồi cơm điện.

Đôi khi cô cũng gặp sự cố nấu nướng xong thì bên bật nồi cơm

Tiểu Vy có sở thích đặc biệt với việc ăn uống nhưng phải kiểm soát vì sợ tăng cân

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế. Trong lần đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018, người đẹp dừng chân ở top 30 chung cuộc, đồng thời ghi dấu ở một số phần thi phụ như Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 Tài năng và Top 32 Top Model.

Từng chia sẻ về áp lực khi trở thành Hoa hậu ở tuổi đời còn rất trẻ, Tiểu Vy cho biết: "Sau khi đăng quang, mình phải thay đổi trưởng thành hơn nữa. Khi mình nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Mình phải chín chắn, đã là Hoa hậu, là người của công chúng nên là mỗi khi nói cái gì phải suy nghĩ thật là kỹ. Sau khi đăng quang đó là một áp lực rất là lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để mình phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".

Tiểu Vy dành nhiều thời gian cho những bữa ăn gia đình

Sau nhiều năm hoạt động, Tiểu Vy không chỉ phủ sóng tại các sự kiện, được nhiều nhãn hàng lựa chọn mà còn từng bước thử sức với diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong MV Em Không Sai Chúng Ta Sai của Erik, tham gia các dự án điện ảnh như Đảo Độc Đắc, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và mới đây là Bò Sữa Bay. Ngoài ra, người đẹp còn góp mặt trong một số chương trình thực tế và web drama Chủ Tịch Giao Hàng của Trường Giang.

Nỗ lực hoạt động nghệ thuật cũng giúp Tiểu Vy có được những thành quả đáng chú ý ở tuổi đời còn khá trẻ. Sau khoảng 5 năm hoạt động, cô đã mua tặng gia đình một căn nhà khang trang ở quê. Đến tháng 6/2024, nàng hậu tiếp tục gây chú ý khi tậu xe hơi. Bên cạnh đó, Tiểu Vy thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch nước ngoài và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng chú ý.

Cô đã xây được cho gia đình căn nhà bề thế ở quê

Sau 8 năm, Tiểu Vy có vị trí nhất định trong showbiz

Ảnh: FBNV