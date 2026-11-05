Mâm cơm nhà tỷ phú Madam Pang

Không chỉ nổi tiếng ở Thái Lan, Madam Pang (Nualphan Lamsam, sinh năm 1966) còn là nhân vật quen thuộc với cư dân mạng Việt Nam. Bà được biết đến là nữ tỷ phú quyền lực, đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong bóng đá nước này.

Madam Pang

Bên cạnh công việc kinh doanh và quản lý thể thao, cuộc sống riêng của bà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên MXH, những hình ảnh về các bữa ăn tại gia đình Madam Pang hé lộ phần nào về đời thường của nữ tỷ phú.

Theo hình ảnh được Madam Pang chia sẻ, các bữa ăn tại nhà sử dụng rau củ quả tươi được trồng ngay trong vườn. Những loại rau như cải xoăn kale, rau bina, đậu rồng,... được thu hoạch để chế biến thành salad hoặc ăn kèm món chính.

Rau củ tươi tự trồng trong vườn nhà được sử dụng cho những bữa ăn của gia đình Madam Pang

Biệt thự của Madam Pang cũng thường xuyên trở thành địa điểm tụ họp của người thân, bạn bè và đối tác vào những dịp đặc biệt như lễ Tết, sinh nhật. Những buổi ăn uống được chuẩn bị chỉn chu, có khi theo phong cách buffet, có khi là bàn tiệc dài với hoa tươi, ly tách được sắp xếp đẹp mắt. Thực đơn trong các bữa tiệc khá phong phú, từ tôm hùm nướng, các món xào, món nướng đến những món mang hương vị Thái Lan truyền thống.

Dù sở hữu đội ngũ hỗ trợ, Madam Pang vẫn thỉnh thoảng tự tay tham gia chuẩn bị bữa ăn như tự tay nấu nướng hoặc sắp xếp món ăn để phục vụ khách. Hình ảnh này mang đến khía cạnh đời thường của nữ tỷ phú, cho thấy dù lịch trình bận rộn, bà vẫn dành sự quan tâm cho những bữa ăn của gia đình và khách mời.

Những bữa tiệc được tổ chức tại nhà Madam Pang

Trái ngược với những bữa tiệc, không khí bữa tối khi chỉ có 2 vợ chồng - Madam Pang và Tiến sĩ Narat Sawettanan lại giản dị hơn rất nhiều.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Praew năm 2021, vợ chồng Madam Pang từng chia sẻ về thói quen ăn uống sau khi kết hôn. Khi mới yêu, cả hai thường có những nhà hàng quen để hẹn hò. Sau khi về chung một nhà, họ chuyển sang ăn tại nhà nhiều hơn, một phần để có thêm thời gian ở bên cha mẹ của Madam Pang.

Những bữa ăn của 2 người đôi khi kéo dài đến 1 - 2 tiếng. Họ vừa ăn vừa xem TV ngay tại bàn, có lúc còn ngủ quên ở đó. Nhưng không phải bữa cơm nào cũng có những cuộc trò chuyện rôm rả. Madam Pang thường tranh thủ xử lý công việc trên điện thoại, xem YouTube để cập nhật tin tức về thể thao, giải trí và chính trị. Trong khi đó, ông Naratch lại xem các chương trình thể thao hoặc phim trên TV.

Nói về thói quen này, ông Naratch cho biết đôi khi hai người gần như không trao đổi với nhau câu nào. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ cảm thấy xa cách. Ông chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi không cần nói với nhau một câu nào. Chỉ cần biết rằng người kia đang ở đó cùng mình”.

Vợ chồng Madam Pang có cuộc sống đời thường đơn giản

Thỉnh thoảng, nữ tỷ phú tự vào bếp nấu ăn

Madam Pang chuẩn bị và bày biện bàn ăn

Một số món ăn nhà Madam Pang khi có tiệc

(Ảnh: IGNV)